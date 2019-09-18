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「私密處除毛」再也不用羞羞臉！

2019-09-18 09:07醫美時尚

【撰文／編輯部；本文感謝戴心酩醫師提供專業諮詢】

執行主編Katherineの煩惱：總編輯我天生毛髮旺盛，從小開始就是毛手毛腳還常常被男同學取笑（哭泣∼），一出社會後我就開始我的除毛之路，除了頭髮和眉毛，目標就是要把身體其它部分全部消滅！這十多年來我做了多次、多種且各部位的除毛雷射，唯獨私密處一直不敢做，主要是因為覺得很害羞，但聽了朋友分享私密處除毛後的感受是多麼的好，也不斷建議我要盡早去做私密處除毛，我就開始搜尋哪些診所有女醫團隊，經過挑細選之後，施作了我第一次的私密處除毛療程∼

經過與貼心且專業的女醫師醫師諮詢後，建議我使用冰感水嫩光除毛，相較於亞歷山大雷射較為不痛，不過因私密處較敏感，所以在施打當下一定會有感覺，但療程結束後就不會有感覺了，而且還會敷麻藥來減輕施打時的痛感，讓我治療前真的是既期待又害怕受傷害，就趕快跟著我往下看治療過程吧！

✁ 術後感想

治療過程非常快，就如同醫師諮詢時所說的，治療當下真的會有感覺，但在療程結束後真的完全沒有不舒適感，而整個過程中因為是女醫師治療，所以沒有覺得有害羞的感覺，讓我整個是OPEN MIND，也期待著治療後的效果！經由女醫治療感受良好，讓我治療結束當天就立馬預約了下次療程時間，就是想要趕快把私密處的毛髮都除光光∼∼

【Step1】由女醫師諮詢確認私密處肌膚狀況和除毛的治療方式，感覺真的比較不害羞...
【Step1】由女醫師諮詢確認私密處肌膚狀況和除毛的治療方式，感覺真的比較不害羞耶。【Step2】診所人員再次進行解說，及準備敷麻藥。【Step3】進行冰感水嫩光除毛，只有施打當下很痛，結束後完全無感。【Step4】女醫師很細心的施打每個細節，不放過一根毛髮。
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名醫來解惑．冰感水嫩光除毛Q&A

Q.冰感水嫩光除毛的原理是？

冰感水嫩光除毛可說是脈衝光的進階版，具有從560∼950nm的完整光譜，可以精準治療不同深度的肌膚問題，讓治療上更有效率！戴心酩解釋，利用冰感水嫩光的755nm波長來除毛，讓毛髮中黑色素吸收能量、破壞毛囊，讓毛囊萎縮進而抑制毛髮生長，達到除毛效果，其能量均質化可有效降低反黑風險、熱傷害，且具備藍寶石冷卻器，能迅速帶走皮膚餘溫，能有效減少治療時疼痛感和也能避免燙傷。

Q.私密處除毛療程需要要幾次？

戴心酩表示，每個毛囊的生長週期不同，施作除毛療程時，僅會對於生長期的毛髮有作用，所以一般建議至少要治療6∼8次，1∼1個半月治療一次，才會看到比較明顯的效果，大概在治療1周後毛髮會逐漸脫落，脫落後長出的毛髮也會變細；但若是毛髮較多的人，可能會需要施打更多次，才能達到理想的除毛效果。

Q.冰感水嫩光除毛後是否要注意什麼？要怎麼保養？

術前3天要先自行刮除私密處毛髮，刮除後的長度毛髮大概是1~3mm，是除毛最適合的治療狀態。冰感水嫩光除毛術後是沒有傷口，所以不需要什麼特別照顧，但因治療部位接受了高能量治療，建議術後1∼2天內清洗時不要使用清潔劑或太熱的水，若患部有點癢可局部上一點乳液來保濕，但如有起疹子狀況，則局部可使用診所提供的舒緩藥膏來紓解不適感。


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戴心酩 醫師

學經歷：願麗醫美診所醫學美容主任醫師｜敦化麗思診所醫學美容主任醫師｜署立台北醫院主治醫師｜臺北市立聯合醫院陽明院區主治醫師｜中華民國美容醫學會會員｜台灣肥胖醫學會會員

專長：各項抗老與微整形治療｜電波/音波拉皮｜各項光電治療（皮秒、各式雷射光電治療）｜黑斑、膚色問題毛孔粗大、粉刺、痘痘、痘疤｜多汗治療Miradry｜化妝品保養品敏感測試與使用諮詢詢

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年9月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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