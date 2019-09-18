丟掉瓶瓶罐罐！新型「長效保濕針」保濕長達9個月

【撰文／Evelyn】

分享 facebook 保濕為肌膚保養的根本，許多惱人的肌膚問題都源自於肌膚保水度不足，加上現在天氣炎熱，許多人頻繁的進出冷氣房，保濕沒深度做足或造成肌膚出油、乾癢、粉刺痘痘等問題，根據調查發現超過四成現代輕熟女性，每天平均使用3種以上具備保濕效果的產品，卻高達近九成對臉部保濕效果感到不甚滿意。除了基本的使用保養品保養、食補、改變生活作息，目前又有新興保養技術上市，從提高真皮層含水度達到長效保濕開始。

小分子長效保濕，解決你的保濕問題

一般市售保濕的保養品大多作用於表皮層，因此只能做到表皮的保濕，而散失也較快。肌膚分為表皮層、皮下組織、真皮層，若想要達到真正的保濕，光是將保養品塗抹在表皮層效果有限，應該要表、皮下皆補水才能真正的保濕，而新型「長效保濕針」為注射型小分子凝膠型的長效玻尿酸，作用方式為將玻尿酸保濕成分注入皮下組織，有效提升真皮層含水度，親膚性佳，並與肌膚組織有著絕佳的相容性，呈現自然的水潤狀態，它可以在肌膚底層維持較長時間不被分解。

「長效保濕針」經研究後，一次療程便可保濕長達9個月，並能刺激皮膚膠原蛋白及彈性纖維增生，讓肌膚不只水潤還能更加光滑有彈性，改善整體肌膚結構，讓肌膚隨時處在有如敷面膜的狀態。適合需要長時間處在濕度低機艙內的空姐，以及待在冷氣房的上班族，還有已經很認真做保養了卻還是成效不彰的族群。

✐ 注意事項報你知 ✐

1.「長效保濕針」也可搭配水光針注射，效果更加乘。

2.施打後日常的保養不可中斷，保養品可挑清爽、無負擔為主。

3.射後除了有些微瘀血之外隔天可正常上班、上妝，無修護期。

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