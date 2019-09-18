天氣多變化害你羞羞臉？幹細胞修護敏弱肌問題

【撰文／Evelyn；本文感謝安朵生醫科技執行副總林宜蓁提供專業諮詢】

身為敏弱肌膚，當天氣產生變化或換季時，臉上就開始發癢、泛紅、脫屑，讓你困擾不已嗎？其實，現在大多數人的敏弱肌，幾乎都是後天外在環境導致，愛吃油炸、甜食、熬夜作息不正常、壓力大或過度清潔皮膚、去角質、不當用藥、空氣汙染等原因，造成皮膚對外在環境的變化越來越敏感，屏蔽功能也因此下降。要如何讓皮膚回復到原本的健康狀態，讓安朵生醫科技執行副總林宜蓁為大家詳盡說明。

幹細胞如何修復問題肌膚？

幹細胞是一類具有自我複製能力的多潛能細胞，在一定條件下，可以分化成具有多種功能潛能的多能細胞，損傷的修復、更新，幹細胞再生技術還能對燒傷、創傷、潰瘍等進行微創修復，還能大量運用於整形美容方面原本用於再生醫療中的科技，現在被運用到了護膚中、小小的細胞在抗衰老方面卻蘊含著巨大的能量。

幹細胞保養肌膚的好處？

當健康的肌膚受損，皮膚角質層變薄，對外在環境防禦力變差，就容易使肌膚變得敏弱，只要皮膚感受到外在刺激，例如氣溫濕度變化，或是心理壓力影響，臉部微血管擴張，便會出現紅血絲，看起來臉紅紅，對於在意外觀的人來說，更是影響自己的自信與心理健康。然而，要改善敏弱肌，就必須讓不健康的肌膚修護、重建，而幹細胞有助於肌膚再生，幹細胞在培養基裡會分泌數百種分泌因子、利用科技的技術保存了它的成份、添加於保養品中、修護皮膚角質恢復正常結構和生理功能；促進肌膚纖維的形成，膠原蛋白的分泌，維持肌膚組織中的水分，改善肌膚缺水狀態修護皮膚回到健康的皮膚狀態。





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林宜蓁 Amber

安朵生醫科技公司執行副總｜長生醫股份有限公司副執行長｜從事預防醫學和免疫細胞療法多年，擅長專業皮膚管理、專業紋繡、新娘彩妝、整體造型。

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