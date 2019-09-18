微整形要全臉評估 才能塑造自然美

【整理／Miki；本文感謝張建淵醫師提供專業諮詢】

眼睛要更大、鼻樑要高挺、蘋果肌要圓圓的、嘴唇要嘟嘟的……想要變美，其實不能只追求單一部位的美化，最重要的是由專業醫師進行全臉評估，才能塑造出自然美喔！

Q.醫美注射物要如何精確施打在對的位置？

我們經常遇到自我意識很高的患者，以為「只要把針打在覺得有問題的部位」就能改善問題，其實並沒有這麼單純喔！以「肉毒桿菌素小臉」為例，醫師必須熟知肌肉的深淺度、肌肉的原本功能、肌肉的附著位置，才能評估是否是屬於肉毒桿菌能夠解決的問題。例如咀嚼肌肥大（國字臉）可利用肉毒桿菌素縮小（俗稱小V臉治療），但如果嘴邊肉其實是脂肪太多造成，就無法用這個方式改善了。

再以「玻尿酸填補法令紋」為例，一般人只要發現法令紋變深，可能就直覺地希望用玻尿酸填補，但醫師也必須確認填充的深度，並修飾老化的骨形流失（顴骨弓、眶上、太陽穴等），或是加上脂肪拉提復位，如此多管齊下，才能真正地改善法令紋。

Q.不同注射物的施打準則都不同嗎？

沒錯！坊間用於醫美的填充物琳瑯滿目，包括玻尿酸直接填充，以及童顏針、少女針等膠原蛋白刺激劑等，在特性、時效、施打部位上都各有差異。而玻尿酸因為廠牌眾多，各廠牌下又細分為多種劑型，例如分子大小、質地屬於凝膠型或顆粒型，不同的交聯程度、G'值、G''值、黏度、支撐力等，都有所不同。因應各種填充物的特性，施打位置和其準則自然都不一樣，需要醫師進行專業的評估。

Q.想塑造自然美麗的臉龐關鍵是什麼？

關鍵就是「全臉評估」！部分消費者總認為，只要告訴醫師自己要在哪裡打什麼、花多少錢就好，其實患者「自行想像」的治療方式，往往和「實際需要」的天差地別。想要美得自然，消費者必須清楚表達需求，而醫師則要根據學理、解剖學的認知「診斷」出問題，再提出「治療策略」。因為醫師受過醫療訓練，能夠進行專業的診斷和評估，實際治療時，更懂得閃避高風險區域，所以提醒讀者，在接受醫美療程前，務必經過全臉評估，找出最佳的治療方法，才是自然變美的最大關鍵喔！





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學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜台灣美容醫學會專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

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