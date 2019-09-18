「渦旋氣動式抽脂」雕塑性感蝴蝶骨

【整理／N；感謝郭弘義醫師提供專業諮詢】

手臂及後背肉只要一變多，整個人看起來就會顯得臃腫，穿上合身衣服時，還會出現擠壓痕跡！針對難纏的蝴蝶袖及後背肉困擾，現在可以選擇「渦旋氣動式抽脂」一次精雕改善，讓整體視覺變窄，擺脫臃腫大嬸味。

Q.「渦旋氣動式抽脂」的治療原理是什麼？

從韓國流行到台灣的「渦旋氣動式抽脂」，是採用360度旋轉設計的吸頭，利用物理震動方式幫助鬆動頑固的脂肪，再將鬆動剝離的脂肪吸取抽出引流至集脂桶。高科技設計的抽脂手把具有安全停止裝置，能夠自動避開非脂肪部分的組織，幫助輔助醫師能夠更順暢有效且安全的完成手術。

Q.蝴蝶袖及背肉的抽脂如何進行呢？

習慣性駝背、媽媽經常抱小孩等因素，使得很多女生都有手臂變粗、側面變厚的困擾，從背後看起來就顯得壯碩！治療時，醫師會依造個人狀況進行專業評估，若想讓術後的骨感更明顯，會建議同時考量蝴蝶袖及後背肉進行局部抽脂，當手臂線條變細，後背肉變薄後，就能顯著改善側面厚實的視覺效果，穿上平口上衣時，不用再受肉肉擠出所苦。

Q.抽脂的疼痛度會很高嗎？

不同於傳統抽脂手術，「渦旋氣動式抽脂」抽脂過程耗時短，加上智慧型探頭安全性高，能降低出血及疼痛感，醫師會依個人需求進行局部麻醉或是睡眠麻醉，有些消費者對於麻醉會有恐懼，也可以選擇清醒著抽脂，大幅減少不適與恐懼，術後傷口小且隱密，恢復期也短。

Q.抽脂術後的皮膚表面會凹凸不平嗎？

「渦旋氣動式抽脂」是以更細緻化的方式抽取脂肪精雕局部線條，對於周邊結締組織破壞少，能大幅降地術後皮膚凹凸不平的機率，術後需要穿1~3個月左右的塑身衣，除了減少血腫瘀青外，還能幫助皮膚加壓及脂肪重塑，也可以搭配適當的按摩，幫助淤青提早消退，也讓皮下脂肪分佈更均勻。





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學經歷：光彩時尚美學診所院長｜超美診所客座醫師｜亞洲抗老化美容醫學專科醫師｜前亞太美容外科醫學會理/監事｜比利時NIL波動抽脂原廠講師/醫師｜微晶瓷原廠講師/醫師｜玻尿酸原廠講師/醫師｜天使肉毒原廠講師/醫師｜隱形V臉拉提術講師

專長：臥蠶雕刻｜渦漩氣動抽脂｜DNA螺旋式拉提｜內視鏡隆乳

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