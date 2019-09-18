初心者的醫美體驗 找到專屬自己的美感密碼！

【撰文／宋正宇；整理／Evelyn】

聽聞陸星范冰冰來台施打皮秒雷射，而造成了一波「皮秒風」。令人不免也心動，因此也跟風去打了皮秒雷射，但怎麼看著別人越變越美，皮膚越變越好，打在我的臉上不僅沒有感覺，反而皮膚變更糟，這到底是怎麼一回事，是否因為我的膚質不適合呢？

Q.我不確定要不要做醫美？到底該做哪一種醫美療程呢？

許多人對醫美很有興趣，但又不夠了解，而猶豫不決...此時，我通常會用兩個問題幫消費者釐清：「你喜歡自拍嗎？」、「照鏡子時，你喜歡鏡中的自己嗎？」若對於自己的外貌感到相當不滿意，甚至影響到自信時，也許是時候做出一些改變，別讓自己一直活在不快樂之中。在治療前而許多消費者都不知道該做何種治療，此時我會詢問消費者最在意的問題點，再提供相對應的治療方法。例如，大多數人最在意的顯老、無精神等問題，其實都與臉上不同部位的凹陷、紋路位置有關，醫師再根據問題程度，提供注射玻尿酸、肉毒桿菌素等治療方式，消費者再依照個人預算選擇治療方式。

Q.我想做醫美，但我很擔心會變成不自然的「塑膠臉」？

能擁有高級訂製服的細膩，何必屈就於公版成衣的不合身？造成塑膠臉產生的因素，最主要原因有三：

1.注射位置不夠精準

2.注射填補凹陷處時，沒有先注射拉提點

3.在不正確位置注射過多的劑量

此外，若選擇使用自體脂肪填充，若脂肪細胞存活率超出平均值，也有可能會讓臉部過澎！而脂肪細胞的存活率仍是因人而異，在注射玻尿酸或是具有刺激膠原蛋白再生效果的填充物時，劑量都應保守估量，以免造成「月亮臉」。

✐ 醫師小叮嚀 ✐

建議消費者在施做醫美前應多方打聽，選擇專業有口碑的醫師，才不會造成反效果，離自己想要的樣貌越來越遠。要不要花這筆錢還是要自己衡量評估，這筆花費是否有助於你的生活？做這樣的改變是自己願意、也承擔得起的嗎？這樣的問題也是許多人都會遇到的，然而最重要的一點就是，千萬不要讓這筆花費影響到自身基本生活開銷。





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學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗

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