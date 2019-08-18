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一雙奶油桂花手 讓你好命在握

2019-08-18 10:56醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝鄭雅勻老師、林才民醫師提供專業諮詢】

有些人的手溫潤柔軟、白皙美麗，也有些人年紀不大，手卻是凹凸乾癟、青筋浮現，實在不想伸出手被人看見！手和運勢之間有何關聯？想要打造一雙好命在握的奶油桂花手，又該怎麼做呢？聽聽命理師鄭雅勻和專業整形醫師林才民怎麼說吧！

美麗的外表、和藹可親的笑容能給人第一個好印象，一雙柔軟細緻的手，則可以給人第二個好印象。平常多注意雙手的保養，就能為我們帶來更好的生活契機，也帶來好人緣與財富。看看以下幾種手相，你屬於哪一種呢？

一.手背有痣

這是一顆心地善良的痣，手背上有痣的人，一生可獲貴人相助。年輕時能靠著自己的實力白手起家，也樂於幫助別人、包容別人，不僅波折少，更會遇到很好的另一半，過著衣食無缺的日子。

二.十指圓潤

有些人手指沒有肉，合併手指後的縫隙很大，如果一根根像竹節一樣，不僅沒有福氣，更留不住錢財。圓圓的小手代表家業豐厚、不愁衣食，色澤不必白，但手指要圓潤而有如蔥白。手指的長短也能看出一個人做事的態度，手指短的人幹事非常有氣魄；手指對比細長的人，則擅長衡量工作的輕重，做任何事都小心翼翼。

三.手掌厚實圓潤

一個人的手掌若能生得厚實、圓潤，手背不露青筋、血管和骨頭，掌心和掌背都肉多，摸起來感覺溫暖柔軟，那麼這雙手的主人必然是有福氣之人。女人的手要軟中帶硬，才是好的手相，如果手掌上的木星丘、土星丘和水星丘還有肉峰突起，則必定是大富貴之人，這種手相可遇而不可求。相對於女人，男人的手掌則是越軟綿越好。

四.女人手小

女人手小是一福，意味著能過日子，也會過日子。手生得小巧、厚實有彈性，多是富有之人，成功的可能性也很大；但在同樣手小的情況下，手的軟硬程度不同，其性格也會有明顯差別。如果生得堅硬露骨，則性格頑固、意志堅強，雖然富有奮鬥進取的精神，但缺乏圓融性；如果生得柔軟無骨，則雖然舉止高雅、氣質非凡，但多半個性怠惰、神經過敏，且具有強烈的虛榮心。

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雞爪手成因多 不適合用填充劑改善

手部看起來蒼老，跟年齡和環境有一定的關係。當年齡漸長，皮下的脂肪層流失，皮膚變得單薄，手背表淺的靜脈、肌腱也會變得明顯；也有些人雖然年紀不大，手部看起來卻凹凸乾癟、青筋浮現，則可能是因為陽光曝曬、營養不足讓膠原蛋白流失，或是手背皮膚天生較為單薄，這些都可能是形成「雞爪手」的原因。

想要改善雞爪手，坊間有些醫美診所建議施打玻尿酸、微晶瓷來填充，但這些都屬於「軟組織填充劑」，其實未必能夠施打在手背上。「因為每一種醫療器材，都有它的應用範圍（intended use）。」林才民醫師指出，部分醫師會依經驗進行「標籤外使用（off-label use）」，意思是在使用時，並未完全遵照藥品仿單（package insert，即藥品包裝內的使用說明書）的指示使用，而是運用在其他的地方上。以玻尿酸為例，假設某牌產品通過了台灣衛福部許可，其實適合施打在臉部凹洞、鼻山根，但醫師用來施打在其他部位，就可能有爭議。換言之，要將軟組織填充劑施打在手背上，可能並不完全合法，倘若施打後出現問題，又會衍生不必要的麻煩，民眾不可不慎。此外，電波拉皮的原理是讓下垂肌膚變得緊緻，但雞爪手則是手背皮膚變薄、脂肪層變少，想用電波拉皮來恢復柔嫩的雙手，也稍嫌不切實際。

自體脂肪移植用於手部年輕化　效果優異、滿意度高

林才民醫師表示，針對手背的老化症狀，目前最適合以「自體脂肪移植」來改善。方法是先執行局部麻醉或靜脈舒眠麻醉，從消費者的腰、腹、大腿等部位抽取適量脂肪，以離心或過濾技術加以純化後，再利用合適管徑的針管打入手背、手指或手腕處，手術全程約需一小時。術後的施打部位會稍微腫脹，一週後即會消退，兩個月內應避免激烈運動或碰撞，並建議維持原本的體重，以免變瘦而影響手術效果，除此之外不太需要特別保養，即可恢復正常生活。

林才民醫師進一步表示，進行自體脂肪移植時，可使用台灣製造的專利脂肪槍（MAFT-gun），讓施打出來的脂肪顆粒微細、均勻，不僅適合精準施打，更可有效避免脂肪分布不均而導致的凹凸不平，亦可提升脂肪存活率，降低脂肪中心性壞死的比例。手術完成後，原本明顯突出的手背血管、韌帶會變得較不明顯，而脂肪移植後的再生效果，也會增加真皮層厚度，讓皮膚更顯光滑、潤澤，在臨床上展現優異的治療效果，滿意度也相當高。

自體脂肪移植 是手背回春的最佳解

林才民醫師分享，曾有一位鋼琴演奏家，雖然年紀不超過40歲，手部卻乾癟而單薄，每當拍攝演奏的鏡頭特寫到手部，畫面都不完美，讓她感到十分困擾，直到接受自體脂肪手背回春術，才終於獲得了改善，輕鬆告別「手和人配不起來」的窘境。因此，自體脂肪移植用於在手背回春不僅效果好，也有相關研究成果刊登在英國知名整形外科期刊《JPRAS》上，可說是最合乎醫學論述的解方。

最後提醒民眾，要接受任何醫美相關療程，都必須尋求合格、經驗豐富的專業醫師，若要施打填充物，則要留意醫師是否確實用於適應症，以免造成不必要的糾紛，讓自己輕鬆變美，也更加有保障喔！


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命理老師 鄭雅勻

經歷：台灣星相學會從業會員中星證號0627號｜台灣星相易理堪輿師協進會第一屆台北市分會副理事長｜2010年國際比基尼小姐評審｜十岱開封天下工程室內設計

專長：風水｜姓名學｜八字


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林才民 醫師

學經歷：林才民整形外科診所院長｜美國密西根州立大學幹細胞研究員｜高雄醫學大學附設中和紀念醫院整形外科主治醫師｜高雄醫學大學附設中和紀念醫院手術技能中心主任｜高雄大學附設中和紀念醫院燒傷加護室主任｜高雄市立小港醫院整形外科主治醫師｜高雄市立大同醫院整形外科主治醫師

專長：精微自體脂肪移植－全臉回春（豐頰、豐唇、豐額）、墊鼻山根、豐下巴（豐頦部）、補眼凹、填淚溝（蘋果肌）、美化眼台（臥蠶）、填太陽穴（顳部夫妻宮）、鼻唇溝（法令紋／嘴角木偶紋）｜精微自體脂肪移植－隆乳／豐臀｜內視鏡拉皮手術｜內視鏡隆乳手術｜眼整形手術｜鼻整形手術｜羽毛倒鉤線拉皮／Silhouette拉皮｜填充物精雕注射／肉毒桿菌素注射

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年8月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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