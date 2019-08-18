精品肉毒 打造3D精雕臉蛋

【撰文／Evelyn】

分享 facebook 肉毒桿菌運用在醫美上面已經行之有年，已經成為一項非常普遍的療程，坊間療程品質、價格、內容成分非常參差不齊，因此患者常常會有成效不彰的感覺，或是反應太過的問題，施打後出現臉部過度僵硬、壓眉等問題，其中原因歸納出是注射位置不對、注射劑量不恰當、產品成份不純、接受治療者未遵守施打前後的注意事項，會有這些問題衍伸出來跟患者心態、使用的肉毒桿菌素品牌、醫師經驗都有很大的關係。

新一代韓國肉毒桿菌素

在韓國極受歡迎的『精品肉毒』，主要成分肉毒桿菌素含有TypeA有效成分，分子量為900kDa，品質不遜於歐美國家，因此在韓國相當受到推崇。肉毒桿菌素的原理為作用在神經與肌肉或腺體的接合處，抑制神經末梢分泌乙醯膽鹼，乙醯膽鹼無法分泌，肌肉就無法收縮，腺體就會無法分泌，當肌肉無法收縮就能減少皺紋。

肉毒桿菌注射除了大家所知悉的動態紋除皺，也能為每位消費者量身訂做面部雕塑的療程規劃，因此在拉提、五官精雕上面也能夠有不錯的效果。而精品肉毒桿菌適合使用在有動態紋路困擾的患者們，如皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋等，對於去除動態紋路有著顯著的效果，除此之外注射精品肉毒能夠放鬆咀嚼肌，因此有瘦小臉的功效。此外精品肉毒能夠拉提下半臉以及眼尾，使整體的的臉型會看起來更緊緻年輕，也常常用來合併其它療程，如鈴鐺線、電波拉皮達到加乘的效果。

✐ 醫美時尚小叮嚀 ✐

坊間有許多價格過於便宜的肉毒桿菌素，藉由低價促銷的方式誘引民眾來施打，但千萬要小心，低於市場行情價的肉毒桿菌素可能過度稀釋或非原廠公司，這些都會導致療效不彰、甚至引發感染，衍生術後的多重問題，因此選擇認明所要施打肉毒桿菌廠牌非常重要，遵從專業醫師的建議評估、完整告知病史，明確溝通需求，遵守並配合治療前後的注意事項，才能讓肉毒桿菌達到最佳效果。

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