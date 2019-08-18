精修微調「年輕人微整形」美得讓人摸不著頭緒

【採訪撰文／Miki；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

「想要維持膚況，已經花了很多時間在日常保養上，但還是覺得可以變得更美……」年輕人想要變美，又不想動刀改造，如果只是想要微調一下，該怎麼做呢？針對這類型的年輕族群，建議選擇療程短、價格實惠的微整形，就能偷偷變美，美得讓人摸不著頭緒！

Q.為什麼接受微整形的族群年齡正不斷下修？

微整型並不像手術整型那樣大幅地改變外型，大部份都是把目標放在「修飾對自己外觀小小不滿意的地方」上。隨著社會的進步，人們對於這樣「小小的改變」接受度也愈來愈高了，也因為微整形的恢復期短、費用較低，所以年齡層也不斷地在下降。

Q.年輕人普遍喜愛哪些微整形療程？

年輕人微整形和中年人微整形之間，在治療上有很大的差異。中年人的微整型著重在改善年齡、歲月帶來的痕跡，常做的是拉提、除皺等療程；但年輕人則是以修飾鼻型、打造小臉、形塑尖下巴、改善黑眼圈、精雕唇形，以及消除嘴邊肉、嬰兒肥、雙下巴⋯⋯這些都屬於微調、精修的微整形。

有時因應偶像劇的流行，也會讓年輕消費者產生不同的需求（例如前陣子就流行豐潤額頭），因此醫師的治療手法也從早期只有玻尿酸、肉毒桿菌的施打，到現在已經有膠原蛋白針、少女針、埋線、音波拉皮等各種不同的技術。在除斑、痘痘、痘疤等皮膚治療上，也有了皮秒雷射、染料雷射、UP雷射等工具，讓治療變得更加靈活。

Q.若想要打造更精緻的臉龐，建議年輕族群著重哪些雕塑重點呢？

微整型並不像手術整型那樣大幅地改變外型，大部份都是把目標放在「修飾對自己外觀小小不滿意的地方」上。隨著社會的進步，人們對於這樣「小小的改變」接受度也愈來愈高了，也因為微整形的恢復期短、費用較低，所以年齡層也不斷地在下降。





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許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲（少女針）｜舒顏萃（童顏針）｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射

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