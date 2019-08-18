擺脫內衣空杯！內視鏡隆乳打造完美事業線

【採訪撰文／編輯部；本文感謝郭弘義醫師提供專業諮詢】

對大部分女性來說，胸部會影響自信，胸部太平，容易自卑，胸型不飽滿，穿內衣則會有空杯情形，讓人好苦惱！現在，不需要辛苦硬擠事業線，也不用再自卑小胸，透過果凍矽膠內視鏡隆乳，後天也能打造出迷人的豐滿美胸，讓你自信展露事業線。

Q.內視鏡隆乳手術有什麼特色？

所謂的內視鏡隆乳，簡單來說就是透過內視鏡協助手術的進行，不僅能讓手術部位一目了然，也能精準剝離組織，讓出血點有效控制，避免神經的損傷，有助降低術後的腫脹甚至是莢膜攣縮的機率。因為術後恢復期較短，通常只需要一天的休息時間，微創的傷口及明顯消腫約5～7天，因此很多上班族會選擇利用週休二日前完成，不影響工作又能實現打造美胸的願望。

Q.內視鏡隆乳術後會不會留明顯疤痕？

相較於傳統的隆乳手術，內視鏡隆乳的術後傷口約3.5公分，多數人會選擇從腋下為切口植入義乳，術後應盡量避免過度活動，容易使傷口裂掉，術後一週要特別注意清潔、消毒及換藥，並按造醫師的指示穿著束胸帶防止假體變形、移位，待拆線後，可以搭配美容除疤產品輔助淡化。

Q.手術後的照護會不會很麻煩？

隆乳的材質現在有分光滑面及絨毛面，若是選擇光滑面矽膠，術後則需要搭配按摩，避免產生莢膜攣縮，也有助讓胸部的觸感更柔軟。一般來說，會建議術後七天開始按摩，三個月內每天至少要按摩四次，每次二十分鐘，按摩的動作也很重要，要讓義乳在身體內有效地移動，才能真正發揮作用！

Q.隆乳後會影響日後的哺乳行為嗎？

在假體隆乳手術中，義乳放入的層次和切口都會影響日後的哺乳作用，有經驗的專業醫師，會多使用腋下切口搭配雙平面複合式層次，並以內視鏡技術輔助，讓手術更精準，也能避免影響日後哺乳問題。此外，要特別提醒的是，內視鏡隆乳手術需要全身麻醉進行，在選擇醫師及診所上必須要特別謹慎，一定要有選有經驗的專業醫師及合格的麻醉醫師，才能降低手術風險。





分享 facebook

郭弘義 醫師

學經歷：光彩時尚美學診所院長｜超美診所客座醫師｜亞洲抗老化美容醫學專科醫師｜前亞太美容外科醫學會理/監事｜比利時NIL波動抽脂原廠講師/醫師｜微晶瓷原廠講師／醫師｜玻尿酸原廠講師／醫師｜天使肉毒原廠講師／醫師｜隱形V臉拉提術講師

專長：臥蠶雕刻｜渦漩氣動抽脂｜DNA螺旋式拉提｜內視鏡隆乳

分享 facebook