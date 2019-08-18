面部年輕化的新選擇「微創鈴鐺錐體埋線」

【撰文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

中臉鬆垮下垂，許多人都會選擇電波合併音波做治療，但有些人想要看到立即性效果，卻又不想開刀，又有一項改善老化的新選擇，就是現在時下討論度最高的「微創鈴鐺錐體埋線」。

Q.什麼是「微創鈴鐺錐體埋線」？

它是一項免手術的拉提法，由於線體上面擁有獨特的錐體，像是一條線掛滿鈴鐺，因而稱之「鈴鐺線」。獨特的錐體技術，360°表面提供固定點，能夠全方面固定皮膚組織，在埋入皮下後壓縮脂肪組織並重塑脂肪墊位置達到即時拉提效果，不僅能發揮最大面積的組織吸附與固定作用，提供可靠與強韌的懸吊式提拉效果，並能刺激膠原蛋白，達到漸進式的膠原蛋白新生，因此除了拉提也能使肌膚更澎彈、視覺上更顯年輕。

而它最大的好處之一就是能夠量身訂製，每個人每個部位鬆弛程度都不同，而每一條埋線的入針點和出針點，可以根據個別皮膚鬆弛的部位面積和程度，精準標記埋線條數（每半邊臉2～6條），精準定位向量力學的拉提力，進行精準『線雕』，因此醫生的經驗、美感及術前溝通都非常重要。

Q.「微創鈴鐺錐體埋線」能夠拉提哪些部位？什麼樣的人適合施作？

可針對眉眼下垂、中臉下垂、輪廓線下垂、頸部鬆弛、嘴邊肉、靜態紋路（如：法令紋、木偶紋）等問題做拉提改善。而對於想要立即見效、臉部皮下脂肪過多（如：大臉、嬰兒肥）、想要柔順臉部線條、想要撫平靜態細紋…等，這些人都很適合施作「微創鈴鐺錐體埋線」。但若是臉部重度鬆弛者，對生物材料有過敏者，臉頰凹陷、夫妻宮凹陷、皮下脂肪嚴重流失者則不適合施作。

※ 若臉部過於凹陷，可以合併「美感密碼」無痛玻尿酸注射及肉毒桿菌素注射，達到填充及拉提效果，能解決多數老化問題。 ※





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宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗

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