抗老的秘密關鍵 ── 幹細胞

【撰文／Evelyn；本文感謝安朵生醫科技執行副總林宜蓁提供專業諮詢】

目前的社會已經邁入高齡化社會，「抗老」是現在最熱門以及最必須的趨勢，而抗老不該只針對內在，而是要由內而外；科學家利用臨床實驗以及動物實驗，發現幹細胞有良好的抗老化作用，幾年前《The Journals of Gerontologyz》也發表一份研究報告也證實「幹細胞療法可以抗衰老」。美國、歐洲、日本等國都風靡使用幹細胞來美容，而台灣也開放部分的細胞療法，究竟什麼是幹細胞呢？就由安朵生醫科技執行副總林宜蓁為你說分明。

何謂幹細胞？

幹細胞是生命的起源，幹細胞就是一群人體中較原始尚未完全分化的細胞，所有器官、組織與細胞等形成都是從幹細胞分化而來。人體包含數百種不同種類的細胞，這些細胞負責我們身體每天日常生活的各種功能運作，不同的細胞有不同的作用，而幹細胞獨特處在於它同時具有「分化」與「複製」的功能，它在生命研究的各個領域的應用正在被不斷開發，目前幹細胞應用已成為生物科技發展的主流。

幹細胞與老化的關係？

隨著年紀的增長，體內的幹細胞也會逐漸減少，使細胞再生能力下降，老化問題也逐漸浮現，進而產生皺紋、斑點及膠原蛋白流失等問題。「補充」幹細胞的議題也是現今最熱門的關鍵字，世界各國也都積極發展幹細胞的研究與應用。幹細胞在皮膚的應用上，再生修護功能能讓肌膚找回「天然修護力」，因幹細胞在培養增殖時會分泌細胞因子稱為細胞分泌因子、裡面包含百種生長因子、針對肌膚的修護力、能達到淡化細紋、緊緻、恢復肌膚彈力，有抗衰老的功效。





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林宜蓁 Amber

安朵生醫科技公司執行副總｜長生醫股份有限公司副執行長｜從事預防醫學和免疫細胞療法多年，擅長專業皮膚管理、專業紋繡、新娘彩妝、整體造型。

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