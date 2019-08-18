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割雙眼皮導致紅腫疤痕 是蟹足腫作祟？

2019-08-18 10:39醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝皮膚專科曾世鳴醫師提供專業諮詢】

日前有女性接受割雙眼皮手術，結果眼皮上方出現紅腫疤痕，這是因為蟹足腫體質作祟嗎？它和一般的「肥厚性疤痕」有何不同？遇上這樣的情況又該如何挽救？讓專業皮膚科醫師曾世鳴為您解惑！

傷口凸疤分為兩種：肥厚性疤痕、蟹足腫

人體傷口在癒合時，必須經過止血、發炎、增生、表皮形成及組織重組等過程，若照護得當，便可避免感染和傷害擴大。舉凡燒燙傷、刺青、毛囊炎、穿耳洞、外傷及手術等傷及皮膚真皮層的狀況，都可能留下凸起的疤痕，這些凸起的疤痕可分為「肥厚性疤痕」與「蟹足腫」兩類。

「肥厚性疤痕」的傷口在癒合後，僅會侷限在原來的受傷範圍，不會擴及傷口以外部位，也較無不適感，可能在6～18個月後自然消失；「蟹足腫」則像是一塊塊觸感類似橡皮的淡紅色或暗紅色腫塊，使患者有紅腫、刺痛、發癢等不適感，更會逐漸往外擴展到傷口以外的位置，也不會消失。兩者好發的部位類似，包含前胸、肩膀、手臂、上背部、頸部、關節處等，特別是容易因動作而造成皮膚拉撐的位置，都較容易生成。蟹足腫的生成無關年齡，從嬰兒到老年人都可能發生，但好發年齡介於10多至30多歲，有色人種較容易產生，一般認為成因和基因遺傳有關。

眼皮出現無法自行恢復的疤痕　體質與醫病溝通是關鍵因素

「眼皮出現肥厚性疤痕或蟹足腫是很少見的情況，眼皮手術或受傷後雖然有機會產生疤痕，但機率不高，因為眼皮組織較鬆，除非增加過多皮膚張力，或傷口照護不當。有時甚至需要適當的疤痕來達成眼皮手術的要求。」曾世鳴醫師表示，眼皮手術依據功能或美觀的需求，有許多術式，若需切除部分眼皮組織，需留意不要矯正過度，也要確實將皮膚傷口對齊，同時避免眼皮組織的過度燒灼與傷害。

有些消費者為了讓眼睛變得更大，或希望改善眼皮鬆弛與眼周輪廓，在醫師配合消費者的期望下，矯正過度，造成眼皮過大張力，就可能會產生疤痕，除此之外，傷口的照護與消費者的體質都是關鍵因素；因此針對此次新聞的案例，由於疤痕形成的原因異常複雜，醫病良好溝通、醫美術式適當選擇、傷口妥善照護與消費者體質仔細評估，都有助於未來避免此類事件的發生。

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避免受傷、不做非必要手術　才是預防疤痕的上上策

要治療肥厚性疤痕與蟹足腫，治療選擇十分多樣，一般可優先考慮「冷凍治療」和「局部類固醇注射」，因其方便與經濟。但冷凍治療較難在過小的病灶範圍施行，較不適合用於處理眼皮上的疤痕，因此新聞中的案例較適合以局部類固醇注射來改善，可將類固醇精確地施打在疤痕核心處，少量、多次施打，每次間隔兩週到一個月，總次數則沒有限制，可施打到疤痕回復到消費者可接受的狀態。如果施打了類固醇仍無法改善，則可手術切除，但手術之後又可能產生新的疤痕，若有蟹足腫體質，也會是另一個困擾的開始，需審慎評估。

「所以最好的預防方式，就是『不要有傷口』！」雖然臉部皮膚較鬆，「比較不容易」產生疤痕，但不代表「絕對不會」產生。曾世鳴醫師提醒，如果懷疑、甚至確定自己屬於蟹足腫體質，所有會造成皮膚傷口的非必要手術或治療，都應該盡可能避免。如果堅持要改善眼皮鬆弛或輪廓，可選擇非開刀方式，避免眼皮出現傷口，但要能有好的治療結果，一切還是要回歸到消費者體質與狀況來考量。

有傷口盡快治療　照顧品質就愈好

曾世鳴醫師表示，疤痕的產生和傷口發生部位、傷口產生過程都有關聯，傷口治療過程越短，照護的品質越好，就越不容易留下疤痕，如果意外受了傷，就要慎選醫師、盡快就醫，確實聽從醫囑，才能有好的治療結果。

無論如何，首要任務仍是「預防重於治療」。民眾除了日常生活中要小心避免受傷，也要熟知自身的體質和狀況，若有疤痕的風險，就要審慎評估，盡可能別接受非必要的外科手術，才是避免疤痕生成的最大關鍵喔！


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曾世鳴 醫師

學經歷：曾世鳴皮膚專科診所院長｜中華民國醫用雷射光電學會理事｜中華民國皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜美國Mohs皮膚外科醫學會會員｜美國皮膚醫學會抽脂認證｜中國醫藥大學美容醫學教學醫師｜台大醫院皮膚部研究醫師｜中山醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師｜台北市立聯合醫院皮膚科主治醫師｜台大醫院泌尿部住院醫師

專長：一般皮膚病｜青春痘｜過敏性皮膚病｜小兒皮膚病｜老人皮膚病｜皮膚外科手術｜光電雷射治療｜肉毒桿菌注射｜玻尿酸、聚左旋乳酸、洢蓮絲、晶亮瓷注射｜音波拉提

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醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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