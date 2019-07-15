提眉改善下垂眼皮 提升你的好運

分享 facebook 【採訪撰文／Miki；本文感謝鄭雅勻老師、李冠穎醫師提供專業諮詢】

眼睛是靈魂之窗，主導人際關係，眼皮又能窺見人的身體狀態、財富累積，以及朋友相處的圓融表現。眼皮分為許多類型，而眉毛主對朋友、長官的關係，以及情緒的控制、智慧的表現，更是蓄財的基礎，如果能透過眉形來改善眼皮，使人的精、氣、神達到理想的狀態，那麼好運、好人緣、好財富都將隨之而來。該如何提眉、改善眼神？且聽命理師鄭雅勻和專業整形醫師李冠穎細說分明！

「眉壓眼者」

個性比較直接，而且缺乏自信，有時全憑自己的感覺，較容易用自己的方式思考，有時又不擅表達內心的想法，以自我為中心，錯失了很多的機會與好運，因此抱怨總比開心多，說話也會比較不加修飾，做事較容易不順利，貴人不相助。改變個性，是眉壓眼者最迫切需要的改變。

「眼皮浮腫者」

眼睛與眉毛的中間眼皮，如果平時看起來就浮腫，或是因經常性喝水造成可能的浮腫，整個人散發的感覺是無精打采的，甚至讓其他人不想與這樣的人親近。眼皮浮腫者沒有精神、神氣黯淡，自然也就錯過了好運；而左右兩眼皮皆下垂的人，很難捉摸其真心，生活多變化，一生起伏不定。

「眼皮超過兩層以上者」

既非單眼皮、也不是雙眼皮，而是眼皮有短雜的多層眼皮皺紋者，不喜歡中途而廢，也不喜歡受到束縛，對美的事物具有尤其敏銳的感受，比較神經質，工作上也不安定。

「一眼單眼一眼雙眼皮者」

性格捉摸不定，尤其在感情上，老是遇不上對的人，也就是遇不上足以依靠的對象，若是女性，婚姻比較不長久，男性的桃花豐富，也因為如此，錢財經常守不住，破財連連，不過感情豐富，也懂得與人相處需要圓滑的道理與方法，不太與人正面起衝突。單雙眼皮的優點是懂得婉轉說話而不傷害別人，也懂得交際，但反之也會被別人認為虛偽。這類人不輕易表露真正的心意，對於工作、交際時有抱怨，經常發牢騷。婚後可能因另一半無法滿足其欲望而感到不滿。

改善下垂眼皮 ‬可利用切眉術、提眉術

想要改善眉壓眼合併眼皮下垂或泡感（可能老化或先天性），提眉是主軸的做法，主要可利用兩種手術，分別是「直接提眉」和「髮際提眉術」。「直接切眉術」的主要目的是將眉毛拉高，方法是在眉毛上方切除一塊皮膚，將切口縫上去，以解決眼皮鬆弛及眉下垂等問題，俗稱為「切眉術」，雖然提高了眉毛，但無法撫平臉部其他皺紋；而「髮際提眉術」則是可取用微創內視鏡微創手術（與傳統切開頭皮的開放式前額拉皮做區隔），不僅可將眉毛、額頭整塊皮膚往上提，又可隱藏小入口的疤痕、過渡期短且提亮眼神的效果，同時改善抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋，達到上顏面全面自然的年輕化改變。

直接提眉術（切眉術）與內視鏡提眉術差異性如下：

✃ 直接提眉術（切眉術）

◎ 方式：在眉毛上方切除一塊皮膚，將切口往上縫合固定

◎ 費用：較低

◎ 特點：局部調整眉眼提高，改善眉壓眼泡眼

◎ 缺點：疤痕期明顯

◎ 適合族群：1.不適合接受麻醉型手術者或有心理壓力者 2.可接受疤痕過渡時期者，術後可利用紋眉遮蓋疤痕

◎ 不適合族群：1.拒絕疤痕期者 2.有疤痕體質而不適合將傷口留在皮膚表面者

✃ 髮際內（內視鏡）提眉術

◎ 方式：利用內視鏡微創手術，將眉毛、額頭整塊皮膚往上提

◎ 費用：較高

◎ 特點：1.不僅提升調整眉眼距離，可同時調整雙眼皮下垂型態、改善臉部其他紋路（抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋） 2.隱藏傷疤，過渡期短

◎ 缺點：麻醉手術心理壓力

◎ 適合族群：1.介意疤痕、希望術後過渡期短者 2.希望同時改善抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋，以達到全面性年輕化 3.以維持年輕眼皮與外觀

◎ 不適合族群：有預算考量者

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眼部手術要精緻 ‬關鍵是保留細緻眼皮

有眼皮下垂、泡泡眼的問題，應該先處理眼皮，還是眉毛呢？答案是必須先判斷消費者是否有「眉壓眼（眉毛已達眉骨下緣）」狀況。李冠穎醫師指出，許多有輕中度眼皮鬆弛、眉尾下垂的消費者，因為眉壓眼而將眼皮往下推擠，使得雙眼皮不明顯，於是認為必須利用割眼皮手術才能改善，但由於眼皮垂得嚴重，就必須修得更多，加上割眼皮手術的恢復期長、疤痕明顯，可能造成眉眼距離過近的不自然感，甚至讓眉毛變得更低，使眼神兇狠、顯出老態，因此常讓人裹足不前。

「眼睛要做得精緻，關鍵在於保留細緻的眼皮！」李冠穎醫師表示，為了避免割眼皮導致的不自然與難掌握的的傷疤，同時解決下垂眼皮和泡泡眼，目前坊間首選的處理方式就是「內視鏡微創提眉術（簡稱髮際提眉術）」，在多保留原本眼皮的前提下，利用微創手術來提眉，這個方式特別適合對精緻度有要求的消費者，不僅更自然，也能讓成果更接近年輕時的自己。

提眉術具備有許多優勢，例如：可減少割眼皮的次數、降低不自然感；臉上無傷口、無疤痕；可自然改善下垂眉尾及眼尾，進一步改善泡泡眼；可順勢帶動眉毛、眼皮，進一步改善抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋等上臉紋路；同一傷口還可填補太陽穴墊片與進行中下臉埋線提拉等手術。

提眉術不是老人專利 眉壓眼、高低眉也適用

許多愛美人士以為提眉術是老人家的專利，其實先天的「眉壓眼」和「高低眉」的年輕族群不少更適用於提眉術來調整先天問題。李冠穎醫師強調，針對眉毛無明顯下垂者，當然可以直接割雙眼皮，但真正好看的眼整形絕對不是只有割眼皮、取脂肪而已。針對年輕族群，更應該仔細評估確認眉下垂的狀態，建議可先接受提眉手術，再決定是否要做眼皮手術，如此不僅能同時改善高低眉、泡泡眼，還可視個人期待墊出飽滿額頭、眉骨，讓眼神變得更迷人的混血感。

而針對眉毛下垂、眼皮鬆弛的熟齡銀髮族，也可以利用提眉術改善眼神，同時搭配微調修眼皮手術來達到徹底精緻的改變以避免單一去眼皮的不自然眼神眼皮與疤痕。李冠穎醫師表示，利用內視鏡微創提眉手術不僅能避免割眼皮造成的不自然，更可一併改善上臉紋路，達到整體上顏面的年輕化調整。

做好術後養護 ‬打造動人電眼

無論要接受切眉術或提眉術，術後都要保持傷口的清潔與乾燥，三天內盡可能不洗頭、不碰水，僅用食鹽水清潔並塗抹藥膏，切眉術完成後5～7拆線，提眉術則是7～9天。做好術後養護，就能依據需求提高眉毛，更打造更深邃動人的眼神喔！





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命理老師 鄭雅勻

經歷：台灣星相學會從業會員中星證號0627號｜台灣星相易理堪輿師協進會第一屆台北市分會副理事長｜2010年國際比基尼小姐評審｜十岱開封天下工程室內設計

專長：風水｜姓名學｜八字





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李冠穎 醫師

學經歷：美博仕整形美容診所 院長｜前高雄榮民總醫院整形外科暨美容中心 主治醫師｜前署立豐原醫院 美容整形中心主任｜台灣整形外科專科醫師｜中華民國外科專科醫師｜晶亮瓷資深顧問講師級醫生

專長：微創整形手術｜內視鏡整形術微整形皮膚美容｜專業雷射治療｜燒燙傷手外科｜顯微鏡重建手術｜高壓氧醫學