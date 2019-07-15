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「第三代鈴鐺線」拉提線條．改善膚質

2019-07-15 08:40醫美時尚

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【採訪撰文／Miki；本文感謝張健淵醫師提供專業諮詢】

找回青春，就從雕塑臉蛋開始！「鈴鐺線」是一種用來拉提皮膚組織的線材，將它固定在皮下組織，就能拉提臉部線條、促進膠原蛋白新生，達到緊實肌膚的效果。除了第一代鈴鐺線之外，現在台灣還有「第三代鈴鐺線」，它能改善什麼肌膚問題？又有哪些優勢呢？

Q.什麼是第三代鈴鐺線，可用於改善哪些肌膚問題？

第三代鈴鐺線是非手術埋線拉皮的其中一種，也是目前台灣唯一擁有台灣TFDA及美國FDA雙證認「拉皮適應症」的線材，主要功能是利用線上的鈴鐺結構，拉起下垂的臉皮。其線體本身及鈴鐺結構的成份是PLGA（類似童顏針的成份），可以經由膠原刺激，達到更長的治療效果。依照不同的治療計畫，第三代鈴鐺可以改善各種臉部下垂問題，除了立即可見的拉提效果，許多患者在治療3～4個月後，更會發現膚質有些許改善喔！

Q.和其它埋線拉皮相較，第三代鈴鐺線有哪些優勢？

不像其它埋線的勾勾是固定的，鈴鐺線則是是可滑動的設計結構，因此臉部在做表情時，鈴鐺線就能提供緩衝的能力，目前台灣衛生福利部核准使用的鈴鐺線，是第一代和第三代。第一代鈴鐺線需要小切口的手術才能埋入，較大的問題是它只有鈴鐺結構可吸收，線體本身無法被人體吸收；而第三代鈴鐺線則是包括線體、鈴鐺，都是可被人體吸收的成份（PLGA）。和其它埋線的線材相比，鈴鐺線的360度鈴鐺結構有別於其它只有倒勾的埋線線材，在皮膚組織中有最大的抓取能力。

此外，第三代鈴鐺線是真正設計用於「埋線拉提」的線材，操作上也最為簡便，整體材料是單次拋棄式結構，不必使用到任何需要重覆消毒使用的器械，再加上施做不必打結，所以更不用擔心打結、鬆脫的問題。

Q.多久能看見效果？可維持多長時間？

第三代鈴鐺線在埋線後，就可立即看見拉提效果，外觀上也只有小小的針孔，沒有慘烈的恢復期問題。依據衛福部正式的文件資料，其線體本身可維持18個月（其它埋線的線體本身約為3～6個月），若再加上PLGA膠原刺激效果，更可達到2～3年的效果。


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張健淵 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所總院長｜中國醫藥大學中西醫雙主修｜家庭醫學專科醫師｜台灣美容醫學會專科醫師｜亞太美容外科醫學會專科醫師｜微整形美容醫學會會員｜德國Asclepion雷射原廠講師｜大容診所院長｜塑立愛立提線認證醫師

專長：痘疤治療｜雷射除斑｜微整注射｜埋線拉皮

【更多精采內容請見《醫美時尚108年7月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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