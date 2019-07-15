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電波拉皮價差大？消費者該怎麼選？

2019-07-15 08:40醫美時尚

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【撰文／宋正宇醫師；整理／Evelyn】

想要臉部緊實、擊退細紋，非侵入式的「電波拉皮」相當受到消費者喜愛，但坊間電波拉皮百百種，還有光波拉皮、磁波拉皮…等，而且價格相當混亂，有些便宜到讓人一次買個10堂荷包也不哭泣，但有些又貴到連一堂都打的心很痛，到底該怎麼挑選「電波拉皮」呢？

Q.要怎麼樣才能選到真正的「電波拉皮」？

由於「電波拉皮」這四個字在台灣並未註冊，因此很多療程都有類似的名字，例如光波拉皮、磁波拉皮…等，當然也沒有所謂的公訂價，因此價格相當紊亂，消費者可能聽到某診所有便宜的「電波拉皮」，就興沖沖的跑去施打，其實他打的可能不是真正的電波拉皮。施打前，請先確認診所使用的儀器是否有經過美國FDA和台灣衛福部核准，而電波拉皮探頭應是一人一次性使用，而非一個探頭多人共用，治療前也可確認探頭外包裝是否為全新，且貼有原廠「防偽雷射標籤」，才能確保療程安全性。

Q.「電波拉皮」發數怎麼選？

發數要打得夠，單發能量也要適中，才會達到預期效果。如果只拉提臉頰、去除法令紋，至少要600發。如果要拉提額頭、提眉、同時去除法令紋及嘴角紋，至少要900發，如果還要加上去除頸紋、雙下巴或火雞脖，則應打1200發才夠。而坊間有些用低價吸引人的主要原因是可能是醫生經驗不足或是發數不夠，因此如果要打到足以看到效果的發數，花上的金額勢必也不是一開始廣告上的低廉價格。消費者施打前應該先和醫生確認發數以及醫師的經驗，如果發數與單發能量皆不足，必然效果不彰，雖然一時撿了便宜，卻是浪費錢。

※ 在美國，同樣的電波拉皮療程，價格可以相差5倍以上，就是因為醫生的經驗值必在合理價格考量內。台灣民眾普遍習慣高CP值的消費模式，對於醫生的經驗值相對尊重度較低，會有慣性砍價的行為，但電波拉皮畢竟是醫療行為，不是上市場買菜砍價還拗老闆多送一把蔥，有些過於便宜的醫療行為，反而還要擔心醫生師否經驗不夠，而不是沾沾自喜以為撿到便宜，平時建議消費者要多打聽診所、醫生的口碑，畢竟自己的臉蛋和健康不能開玩笑，還是小心為上。 ※


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宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗

【更多精采內容請見《醫美時尚108年7月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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