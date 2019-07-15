「渦旋氣動式抽脂」助你塑出女神馬甲線

分享 facebook 【採訪撰文／編輯部；本文感謝郭弘義醫師提供專業諮詢】

經常久坐又少運動，很多女生其實都有小腹困擾，不僅穿衣服不好看，搭車時還容易被誤會「有身孕」讓座，真的好糗！針對頑固的腰腹贅肉，不妨可以試試從韓國紅到台灣的「渦旋氣動式抽脂」，往馬甲線女神之路邁進！

Q.「渦旋氣動式抽脂」和傳統抽脂手術的差異？

傳統抽脂手術是利用負壓方式抽吸，很容易破壞脂肪層，出血量高且術後恢復期長，近年很流行的「渦旋氣動式抽脂」，則是利用360度物理震動方式將脂肪鬆動再吸出，僅需局部麻醉即能進行，治療的過程中不會產生熱效應，因此不會傷害周邊結締組織，減少術後出血、瘀青的情形。此外，相較於傳統抽脂手術，脂肪存活率更高，除了瘦身外，還能將脂肪移植到身體其他部位填補，像是豐胸、豐臀等，一舉兩得。

Q.腹部的抽脂手術是如何進行？

不論你是屬於團結一塊型的腹部脂肪，還是雖然平坦，但就是離馬甲線差那麼一點，都會建議針對整個腰腹進行全盤的規劃，包含上下腹、側腹、後腰，甚至是腰間兩側的愛的把手，透過「渦旋氣動式抽脂」將最難瘦的減去多餘的贅肉，還能塑造類似肌肉線條的陰影，讓視覺上更有纖瘦的效果。

Q.術後恢復期會很久嗎？

渦旋氣動式抽脂的傷口小且隱密，幾乎不傷害非脂肪組織，但抽脂術後難免會出現腫脹、瘀血或疼痛情形，還是需要穿1~3個月左右的塑身衣，除了能減少血腫瘀青外，也能幫助皮膚加壓及脂肪塑形。術後一個月內不可泡溫泉、冷泉或泡澡，避免傷口感染。

Q.術後的效果是一勞永逸的嗎？

雖然抽脂能幫助揮別頑固脂肪，改善局部曲線效果明顯，但這並不代表能完全取代飲食控制及運動！想要維持術後的完美狀態，術後還是需要配合長期控制體重，像是搭配適當的均衡飲食、規律的運動習慣，才有助體型維持長久，避免復胖。





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郭弘義 醫師

學經歷：光彩時尚美學診所院長｜超美診所客座醫師｜亞洲抗老化美容醫學專科醫師｜前亞太美容外科醫學會理/監事｜比利時NIL波動抽脂原廠講師/醫師｜微晶瓷原廠講師／醫師｜玻尿酸原廠講師／醫師｜天使肉毒原廠講師／醫師｜隱形V臉拉提術講師

專長：臥蠶雕刻｜渦漩氣動抽脂｜DNA螺旋式拉提｜內視鏡隆乳