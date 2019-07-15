2019抗皺新利器 熱力點陣皮膚治療系統

分享 facebook 【撰文／N；本文感謝黃禎淦醫師提供專業諮詢】

臉部出現紋路老化現象時，雖然可以透過各種方式治療，但治療還是會有局限性。醫美科技享譽世界的以色列，發佈了一個新型的技術「熱力點陣皮膚治療系統」，訴求透過非雷射、非電波、非超聲波的方式，進而有感改善皮膚紋路問題，完全是愛美人士的福音。

量身定制治療，有效打擊紋路

不同於過往的光電科技，這個新型態的熱力點陣皮膚治療系統，原理是利用鈦金錐體接觸皮膚，並傳遞熱能到治療部位，使皮膚產生剝離微孔或非剝離凝結狀態，進而達到治療皺紋及細紋的效果。可透過專業醫師判斷進行不同的參數設定來量身訂製療程，有效延緩皮膚老化現象。

降低熱傷害，恢復期短

皮膚科黃禎淦醫師表示，所謂的是熱力點陣皮膚治療系統是採用恆溫鈦金屬，可快速均勻的傳遞熱能，相較於其他以往的治療方式，這個方式在治療過程中對皮膚的熱傷害相對較少，且治療過程疼痛度較低，療程後的恢復期也短。均勻傳遞熱能至皮膚，能有助於膠原作用，使皮膚呈現細緻的明亮肌感。這個治療方式也能與其它療程結合進行複合式醫美治療，使皺紋改善的效果更佳。

------------- 「熱力點陣皮膚治療系統」特色 -------------

01 可依據專業醫師判斷進行量身訂製療程

02 可依照不同需求進行參數設定

03 傳遞熱能到治療部位來達到作用

04 恢復期較短

05 恆溫系統，治療過程相對安全

備註：本文撰稿時間為2019年6月，台灣尚未引進，若日後機器引進台灣，將依實際法規通過為主。





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黃禎淦 醫師

學經歷：聖仁皮膚科院長｜台灣皮膚科醫學會皮膚專科醫師｜台北榮民總醫院皮膚科主治醫師

專長：各式光電雷射｜各式微整形｜健髮萌髮治療｜問題指甲處理｜私密處年輕化｜皮膚疾病治療