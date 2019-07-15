「魔滴」打造擬真自然觸感

分享 facebook 【撰文／Evelyn Chang】

胸前想要Up Up除了自體脂肪豐胸或大分子玻尿酸注射，再來就是植入假體，但傳統的假體容易給人不自然的感覺，因此常會被周遭的人調侃籃球奶、石頭奶、碗公奶，因為無論你或站或坐或躺，胸前的乳房依然紋風不動，因此最近會隨著地心引力變換的擬真「魔滴」植入物立刻受到許多消費者、醫師推薦。

跨世紀新型隆乳假體，隆乳界的勞斯萊斯

一般的乳房填充假體有兩種形狀－圓盤狀及水滴型，這兩種假體無論你怎麼變換姿勢它都會維持原來的形狀，不受地心引力影響，因此較無真實感、自然感，而魔滴植入物材質為4D流動膠體，擁有高彈力、奈米絲綢外層膜，具有高延展性的特點，能讓假體隨著地心引力而自然律動，躺下時為圓盤狀，站立時則呈現水滴型，擬真感加倍，除此之外，植入的假體內擁有高科技微型晶片，能夠追蹤植入物的保險及保固資訊，可在認證醫療院所掃描晶片序號做追蹤，而高彈力外層膜耐壓的特性，也能夠承受如乳房攝影31倍的壓力，對於一般的乳房攝影檢查是無礙的。傳統的隆乳容易有莢膜攣縮導致胸部變形的問題，魔滴的奈米絲綢外層膜擁有極佳的生物相容性，併發莢膜攣縮的問題相較於其它隆乳廠牌低於30倍，因此消費者滿意度高達94%。

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什麼是「莢膜攣縮」？

當胸部植入異物時，人體就會形成免疫反應，形成一道「莢膜」包覆義乳，莢膜則是由緊密編織的膠原纖維形成的包膜，莢膜攣縮簡單來說就是形成的包膜體積小於假體，因此會造成胸部變硬，就是人家所說的碗公奶、石頭奶。

---------------- 特色 ----------------

01.觸感柔軟似真

02.手術傷口小，術後復原快

03.假體隨身體姿勢流動，變換不同乳房樣態

04.內建識別晶片保固，便於追蹤

05.莢膜攣縮發生率低