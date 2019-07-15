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「蠕形蟲症」誤當粉刺去角質小心皮膚變敏感

2019-07-15 08:40醫美時尚

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【採訪撰文／Miki；本文感謝林政賢醫師 提供專業諮詢】

皮膚紅、毛孔粗大、容易敏感，你以為是粉刺問題，所以忍不住狂去角質？其實這可能「蠕形蟲症」作祟！什麼是蠕形蟲症？可以用哪些藥物治療，日常保養又應該注意什麼呢？讓專業皮膚科醫師林政賢細說分明！

35歲的孔小姐，戴著口罩來看診。

「醫生，我的皮膚常常紅紅的，且愈來愈敏感，不知道是什麼問題？」

「這個問題是最近才有，還是很早以前就有？」

「本來沒這個問題，是這幾年來常常覺得臉上摸起來粗粗、刺刺的，好像有很多粉刺，毛孔也變得很粗大，所以定期會去沙龍給美容師去角質，平常我自己也會擦一些去角質的保養品。」

我仔細看了她的臉，發現除了毛孔較粗大外，在毛孔中間還有個小白點。所以我問：「除了擦保養品外，平常有在擦什麼藥膏嗎？」

「有啊，我有去看醫生，醫生說是脂漏性皮膚炎，有開藥膏給我擦。擦完雖然會暫時止癢、退紅，但停藥後又立刻回來。」

我幫孔小姐在皮膚上取檢體做檢測，顯微鏡下可看到大量的毛囊蠕型蟲。

「妳這是典型的『蠕形蟲症』。皮膚摸起來粗粗、刺刺的感覺，就是大量的蟲塞在毛囊開口所導致，也因此會感覺毛孔粗大。擦了類固醇藥膏雖然可以止癢，卻降低了皮膚的免疫力，反而使得蠕型蟲愈繁殖愈多，症狀也愈來愈嚴重。也因為蠕形蟲症會啃食表皮細胞，破壞了表皮障壁功能，再加上你常常去角質，讓皮膚的受損更嚴重，皮膚就變得愈來愈敏感！」

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什麼是毛囊蠕形蟲？

幾乎所有成年人臉上都有「蠕形蟎蟲」，只是量多或量少而已。住在人類皮膚裡的蠕形蟎蟲有兩種，一種是較容易造成疾病的「毛囊蠕形蟲‭‬（Demodex‭ ‬folliculorum），身體較長，主要是以吃「皮脂」及「表皮細胞」維生，所以常住在富含角質蛋白的毛囊裡；另一種則是「短蠕形蟲（Demodex brevis）」，身體較短，主要是以吃「皮脂」維生，所以常住在連接著毛囊的皮脂腺裡。‬‬‬‬‬‬

這兩種蠕形蟎蟲平常與我們和平共存，人類的免疫系統既無法完全消滅牠，但牠也無法大量繁殖，相互達到一個平衡狀態，各過各的生活。但在某些情況下，牠的數量會大量增加，與我們的免疫系統產生失衡，而導致「症狀」，稱為「蠕形蟲症」或「蠕形蟎蟲症」。

蠕形蟲症有什麼樣的臨床表現？

最常見的表現，就是毛囊的開口有白點或白色屑屑，且毛囊口呈深褐色，稱為「毛囊糠疹」。臉有可能不紅，也有可能會紅。有些患者覺得臉摸起來會粗粗的、刺刺的。有時則是以毛孔粗大來表現。

另一類蠕形蟲症，則是以突起的病灶來表現，包括小顆的丘疹膿皰，或大顆的結節及囊腫等。主要是因為位於較深層的毛囊蠕形蟲，造成毛囊發炎所致。還有些患者的外表看起來沒什麼異樣，但自己覺得皮膚常常癢癢的，或是變得較敏感。

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為什麼毛囊蠕形蟲的數量會增加？

目前對於蠕形蟲症的發生原因，還不太清楚。綜合學術論文及筆者自己的觀察，有以下幾種可能性：

☛ 長期使用類固醇或免疫抑制劑

無論是局部塗抹或口服，長期使用後，會導致免疫力下降，破壞原來的生態平衡，使得蠕形蟲大量增加。

☛ 皮膚出油多

過多的油脂，容易成為蠕形蟎蟲繁殖的溫床。

☛ 不恰當的保養品或保養方式

過度的去角質，破壞了表皮障壁。使用過度厚重的保養品或化妝品，又未適當清潔，容易造成毛囊的阻塞。

☛ 體質

有些患者並沒有上述原因，卻仍得了卻仍得了蠕形蟲症，有可能是體質上對於這隻蟲，特別沒有抵抗力。

如何治療蠕形蟲症？

可以殺死毛囊蠕形蟎蟲的外用藥膏有很多種，包括Soolantra（成份名ivermectin）、permethrin、Eurax（主成份‬crotamiton）、BB lotion及其他一些可殺死寄生蟲的成份；口服的‬ivermectin也可以用來殺死毛囊蠕形蟎蟲，但效果不見得比外用藥膏好，是否要使用，必須由專業的醫師根據病情來判斷。

有些外用藥相當刺激，並不是每一種都適合塗在臉上，一定要給專業醫師看診後，針對每位患者的情況給予藥物，並教導正確擦法，才不會造成臉部的過度刺激。建議讀者千萬不要自己亂診斷，跑去藥局指定藥名買藥來擦，否則可能無效白花錢，甚至產生刺激性的接觸性皮膚炎。

除了用藥之外，更重要的是「減少危險因子」，例如避免過度去角質，過度清潔或未適當清潔，以及過於厚重的保養品及化妝品，並培養正確的保養觀念。若長期使用類固醇藥膏，應重新檢視臉上的皮膚問題，診斷是否正確，是否一定需要靠類固醇藥膏才能解決，以及是否有其他較安全的藥物可取代。經過兩、三個月的治療後，孔小姐不但不再皮膚癢，毛孔也比較縮小，整體的膚質也光滑細緻許多，多年來的困擾，終於徹底解決囉！


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林政賢 醫師

學經歷：林政賢皮膚科診所院長｜台灣大學醫學系｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜中華民國皮膚科專科醫師｜成功大學皮膚部臨床教師｜大林慈濟醫院皮膚科主治醫師｜微整形示範講師｜舒顏萃注射種子教學醫師｜KingNet國家網路醫院熱心公益顧問醫師

專長：全臉統合式美學評估、微整形、雷射光療、青春痘、一般皮膚病等

【更多精采內容請見《醫美時尚108年7月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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