自體脂肪豐臀引發感染！消費者如何自保？

分享 facebook 【採訪撰文／Miki；本文感謝賴雅薇醫師提供專業諮詢】

日前有美魔女接受豐臀手術，結果引發菌血症、蜂窩性組織炎和筋膜炎症狀，住院15天之後才保住性命。這類事件的最根本原因是什麼？接受抽脂相關手術前，最應該注意什麼？本期邀請醫美專業醫師賴雅薇解惑，讓你知道消費者自保權益的要訣！

自體脂肪打造魅力體態 關鍵在脂肪細胞存活率

「自體脂肪移植」是將自體其他部位的脂肪，利用精密移植技術將脂肪抽出、移植到需要更豐滿的部位，常見的運用包含調整胸型、改善萎縮下垂、豐胸、豐臀等，更可同時塑身，進一步打造迷人的體態。賴雅薇醫師指出，自體脂肪移植手術要成功，關鍵在於「盡可能確保脂肪細胞的存活率」，過程中有幾個相當關鍵的步驟，包含使用的抽脂機器、抽脂方式，以及萃取脂肪時採用的方法，到最後的補脂階段，每個部位的施打量、是否呈現分層性的填補，都相當考驗醫師的技術。

為了提高脂肪的存活率，在手術過程中可添加PRP（plasma-rich plasma，高濃度血小板血漿）、PRF（platelet-rich fibrin，高濃度血小板纖維素）等自體血液製品，讓脂肪細胞撐過移植早期的缺血缺氧過程。脂肪注射完成後，還需要3～6個月的穩定期，如果術後希望微調或修正，則必須等到穩定期過後，再進行第二次的手術，才能達到更好的效果。

感染可能原因多 抽脂器械、醫師技術、個人體質都有影響

「因脂肪移植而引發感染的案例，可能的原因有很多。」賴雅薇醫師表示，手術無論規模大小，都攸關患者的生命安全，因此不僅器械、服裝、相關設備的消毒工作必須確實，執刀醫師、護理師也必須具備完整的無菌觀念，手術過程中要確實保持無菌，消費者術後也應該遵循醫師指示定期回診，口服抗生素。

此外，消費者本身的體質也很重要。賴雅薇醫師強調，其實細菌就存在於我們的生活中，部分高齡人士、患有SLE（Systemic Lupus Erythematosus，全身性紅斑狼瘡）這類自體免疫疾病或代謝性疾病（如糖尿病）的消費者，以及本身免疫系統功能低下的人，平時就容易受到細菌、病毒感染，不僅平時容易感冒，傷口也容易感染，手術自然癒合得較慢，這些都可能是術後引發感染的原因。

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手術有其風險 事前諮詢溝通最重要

「過量的脂肪填補，可能會讓脂肪吸收得更快！」賴雅薇醫師表示，手術前，建議消費者避免提出不切實際的要求，例如一個體型非常纖瘦的女性，原本只有Ａ罩杯，卻希望立即升級為Ｄ罩杯，這就不是一件容易的事。

此外，外科手術都有其風險，包含傷口感染、出血、麻醉風險，或是脂肪回填後，也有部分脂肪細胞鈣化、或被自體吸收的可能，如果有需要微調，建議3～6個月後再來調整。賴雅薇醫師提醒消費者，任何手術相關合約都必須詳細閱讀，若有任何不清楚的地方，都應該直接詢問醫師，經過確實且良好的溝通，自行評估是否願意接受這樣的風險，再簽下合約，以避免無端引發後續的糾紛，才是確保自身權益的第一道防線。

作息調好、體質顧好 術後照護更妥善

最後，術後的照護更是重要。自體脂肪移植手術完成後，消費者自己必須維持良好的生活習慣，盡量避免熬夜、抽菸、喝酒，把自身體質基底打好，才能相對降低感染的風險；同時不讓體重有太大變化，以免變瘦而讓脂肪細胞流失，讓補脂的部位受到影響。總而言之，多聽、多看、多溝通，選擇合格的醫療院所和醫師，就是安全變美的不二法門喔！





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賴雅薇 醫師

學經歷：台北亞緻整形外科醫師｜台北醫學大學醫學士｜高雄醫學大學附設醫院整形外科主治醫師｜高雄市立大同醫院整形外科主治醫師

專長：乳房整形手術｜五官整形｜體雕抽脂｜雷射光療｜私密處整形｜狐臭手術｜男性女乳