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「抽脂豐胸」脂肪再利用 不再硬擠事業線

2019-06-20 08:48醫美時尚

【撰文／Evelyn；本文感謝黃永昌醫師提供專業諮詢】

擁有傲人的美胸、完美的胸型是許多女性的夢想，但傳統的填充式隆乳不但不自然，觸感也不似真乳，對於在體內填充異物也較為抗拒，也因此讓許多想要隆乳的女性卻步，其實可以選擇自體脂肪回填豐胸的方式，抽取自身的脂肪回填至胸部，自然且無異物感。

Q.抽脂豐胸的原理是什麼？

其實就是大家常聽到的「自體脂肪移植」，將抽取出來的皮下脂肪經過低速離心的方式純化後，分離出多餘的血液及組織，再回填至需要填補的部位，抽取的部位通常腹部、大腿為首選，抽出來的脂肪較健康，而注入的脂肪在建立血液循環後，大約三個月便會穩定的存在至注射的部位，由於是使用自己的脂肪，因此不會有排斥問題，胸部的觸感也為真乳觸感。

Q.抽脂豐胸的脂肪存活率高嗎？抽脂豐胸大約能增加幾個cup呢？

脂肪存活率因每個人自身的脂肪細胞活躍度不同、年齡等因素，因此存活率也因人而異，同時也取決於術後的照護，一般來說約50%～70%，因此術後三個月醫生會再評估是否需要再次回填，約可增加1～2個罩杯，值得注意的是，通常自體脂肪豐胸、豐臀需要填補的脂肪較多，因此通常需要2次以上的回填手術才能完成，若需要增加更多罩杯則需要增加回填次數。

※ 由於抽脂豐胸是抽取自身的脂肪做回填，因此太瘦BIM低於18的人無法施做，而術後也切忌過度減肥，並且多補充蛋白質。 ※


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黃永昌 醫師

學經歷：茗媛診所醫師｜國防醫學院畢業｜台中榮總外科主治醫師｜中華民國外科專科醫師｜美容醫學會專科醫師｜德國Asclepion雷射中心結訓｜巴黎雷射溶脂大師診所結訓｜現任教學醫院外科部主任

專長：乳房疾病檢查及診治｜醫學美容

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年6月號》】

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《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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