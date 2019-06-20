「膠原蛋白增生劑」改善臉部凹陷

【採訪撰文／編輯部；本文感謝許惠翔醫師提供專業諮詢】

你知道嗎？骨頭形狀會隨著年齡增長而改變，加上脂肪流失、肌膚下垂，會讓人的「老態」愈來愈明顯，包含太陽穴、眉上、兩頰、眼下等位置的凹陷，還有最容易顯老的法令紋，都讓愛美人士不勝其擾。針對這些肌膚問題，除了可以用玻尿酸來填補，現在童顏針、少女針這類「膠原蛋白增生劑」也是另一種選擇喔！

Q.膠原蛋白增生劑有哪些？和玻尿酸有何不同？

目前台灣可合法施打的膠原蛋白增生劑有「童顏針」、「少女針」兩種，其作用模式都是刺激人體纖維母細胞增生膠原蛋白，在特性、維持時間和效果上則有些許差異。童顏針的質地沒有彈性、黏稠度，較無支撐效果，因此適合大範圍施打；而少女針的CMC凝膠佔有大部份體積，支撐效果佳，適合精準地支撐和塑形。

而這兩種膠原蛋白增生劑和玻尿酸的最大差異，就是「持續效果」。玻尿酸注射到皮膚裡之後，會立即看見填充效果，但增加的體積會隨著時間逐漸代謝，必須定時補打；但膠原蛋白增生劑施打後，則會持續刺激增生膠原蛋白，逐漸改善膚況，因此維持效果更勝於玻尿酸。

Q.童顏針和少女針可以同時施打嗎？

可以！這兩種針劑都可以刺激膠原蛋白增生，但童顏針的效果並非立即展現，而是在施打3～6個月之後才能自然變得更年輕，少女針是則不必等待，可以較快讓臉部呈現澎潤Q彈的感覺，所以我們可以善用兩種產品的特性，以童顏針做大範圍的鋪墊及打底，再以少女針針對細節修飾；合併治療以達到全方面的改善。

Q.童顏針和少女針施打後，多久能看見效果？能維持多久？

童顏針的效果是漸進且和緩的，一般建議可接受2～3次治療，每次療程間隔至少4週，再搭配正確的按摩，就能刺激膠原蛋白新生而達到最佳效果，至少可維持25個月；少女針是在施打後可立即填補，無需按摩就可持續促進膠原蛋白生長，M劑型能長達2～3年，讓肌膚維持長久的澎潤和彈性。

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許惠翔 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜長庚大學醫學系｜林口長庚醫院醫師｜高雄長庚醫院醫師｜中山醫學院附設醫院醫師

專長：音波拉提｜洢蓮絲（少女針）｜舒顏萃（童顏針）｜魚骨線拉提｜鈴鐺線拉提｜玻尿酸注射

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