膠原蛋白植入劑 讓你不再失「膠」

【採訪撰文／Miki；本文感謝王興良醫師提供專業諮詢】

肌膚的真皮層中富含膠原蛋白，能讓臉蛋顯得年輕有朝氣，但當膠原蛋白隨著年紀逐漸流失，就會讓肌膚失去彈性，面容出現老態。現在有一種稱為「稚齡針」的膠原蛋白補充劑，可以為肌膚補充流失的膠原蛋白，想知道它的作用原理嗎？讓專業醫美醫師王興良與您分享！

膠原蛋白流失速度快 注射膠原蛋白可改善

膠原蛋白是造就肌膚彈性的關鍵，它能讓肌膚澎潤，不易凹陷鬆弛、產生細紋。王興良醫師表示，年過25歲之後，肌膚中的膠原蛋白平均每年會以1%～2%的速度流失且減少，進而造成肌膚的凹陷和鬆弛，面部的老化現象又特別容易出現在眼周部位，讓愛美人士不勝其擾。

王興良醫師指出，「膠原蛋白植入劑（又稱稚齡針）」是一種注射型保養品，不僅可填補流失的膠原蛋白，能撫平細紋，更可誘導和活化皮下纖維母細胞，刺激自體膠原蛋白增生，促使膚質改善。稚齡針療程是將膠原蛋白植入劑注射至臉部真皮層下，達到全臉拉提、緊緻，不僅能夠立即看見圓潤飽滿，還能延長青春駐顏的效果，讓人明顯感受到膚質的透亮光澤。

鎖水、抗皺是改善膚質最佳解

表皮的生長、新陳代謝所需的營養，主要由真皮層提供。王興良醫師說明，膠原蛋白屬於纖維性蛋白，作用如同鋼筋混凝土中的鋼筋，這樣的特殊結構能提供一定的機械強度，也能讓細胞附著在膠原蛋白中生長。因此，注射膠原蛋白植入劑後，膠原纖維會在真皮層形成網狀結構，並提供細胞再生的理想環境；促進肌膚新陳代謝，緩慢地釋放養分給皮膚組織吸收，延長作用時間。

由於膠原蛋白植入劑使用的材料與人體相容性高，是相當安全的微整注射產品，再加上其最大優勢是不易吸水、不腫脹，因此十分適合施打在眼周這類皮層較薄且易浮腫的部位。此外，也因為膠原蛋白的分子小，具有高度的延展性，可注射在表皮肌膚來改善毛孔與膚質。

除了日常防曬，保濕更是愛美人士每天都不能忽略的工作。膠原蛋白植入劑針對乾燥缺水、敏感脆弱的肌膚提供絕佳的鎖水、抗皺效果，並不會改變臉部輪廓，也不會影響臉部表情，而是讓膚質更緊緻、更水潤也更有光澤，如此產生根本性的改變，可以進一步喚醒肌膚的自我修復能力，這才是肌膚保養的最佳解。

定時定期的療程 可幫助膠原蛋白長效維持

要創造完美膚質，三分靠治療，七分靠保養。在施打膠原蛋白植入劑前，消費者必須主動告知自己的服藥情況、過去病史，以及近期是否曾接受過其他醫美療程，才能避免注射物質相互影響，呈現符合期待的美膚效果。施打完成後，醫師會在針孔處適度塗抹消炎藥膏，消費者可再利用冰敷袋冷敷，6小時後就能洗臉，24小時後即可上淡妝，恢復正常生活。此外，術後一週內應避免菸酒、海鮮、辛辣刺激食物，也不要去三溫暖、泡溫泉等高熱環境，導致注入的膠原蛋白加速代謝。

膠原蛋白流失的因素有很多，除了年紀增長之外，也會因個人的體質、飲食、作息、生活習慣而有差異，體重驟降或過度疲勞，也會影響膠原蛋白植入劑的維持時間，因此在施打後，要時時注意個人保養，並以定期療程來為肌膚做膠原蛋白的補充。如果還想讓臉蛋更水嫩、白皙，還可以搭配雷射光療或其他保濕導入類的療程，更能全方位改善膚況，提升美肌力喔！





分享 facebook

王興良 醫師

學經歷：高雄席睿時尚美醫整形外科診所主治醫師｜高雄醫學大學醫學士｜台灣顏面整形外科專科醫師｜高醫附設醫院頭頸顏面外科主治醫師｜中華民國頭頸外科專科醫師｜中華民國美容醫學會醫師｜形體美容外科醫學會醫師｜中華民國醫用雷射光電學會醫師｜双美Sunmax膠原蛋白原廠注射教學講師｜愛惜康Stratafix藍鑽魚骨線原廠埋線拉提教學講師｜高德美Galderma舒顏萃Sculptra教學講師

專長：膠原蛋白注射應用-黑眼圈中胚層治療玻尿酸｜舒顏萃｜肉毒｜皮秒雷射｜音波拉皮｜埋線拉提｜雙眼皮｜鼻整形貴族法令紋手術

分享 facebook