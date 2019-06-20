寵愛自己 就從加入舒顏美人幫開始

【撰文／EvelynChang】

「不求同年同月同日生，但求同臉鼻同醫生」的那種超精緻的人造臉已經不流行啦！現今的醫美趨勢，美就是要美的自然、優雅，美的不著痕跡，也因此許多漸進式的療程越來越受歡迎，其中膠原蛋白增生劑全球領導品牌「聚左旋乳酸」更是受到網友票選為最自然的美顏療程，經典不敗的聚左旋乳酸又有什麼特色呢？本期「舒顏美人幫」醫師群現身說法。

漸進式美麗正夯，量身訂做自然美顏

每個時期大眾對「美」都有不同的看法，而提到醫美趨勢的轉變，沈貞吟醫師分享，過往患者通常習慣性凹哪裡、補那裡這種做法，雖然這樣的做法效果顯著、快速，但是容易產生整體看起來不平衡的問題，「你可能填補了這個區域的凹陷，但只有這個區域看來年輕，其它地方還是老化的狀態」，而且也很容易被身邊的人發現動了手腳，也因此被冠上人造人的綽號，所以現在大家反而追求的是漸進式的變美，而且不要求過分顯著的效果，而是要「自然動人」的美麗，享受著自己慢慢的變美那個過程，反而會更愛自己。

對於想要漸進式的變美，而且又要自然不要人工味，沈貞吟醫師表示，可以選擇「聚左旋乳酸」療程，有別於傳統的注射填充物可立即填補的方式，「聚左旋乳酸」注射至皮膚深層後會刺激膠原蛋白纖維增生，以自然、漸進的方式，讓凹陷的部位逐漸豐潤飽滿，由於是由自身的膠原蛋白去填補凹陷部位，因此效果非常自然，而且是從內而外的散發出美麗。

「舒顏美人幫」代表

萃顏診所 ╳ 沈貞吟院長

萃顏診所隱身於高雄的小巷弄中，被網友喻為變美的小祕境，隱蔽性十足，外觀還富有文青味兒，來此非常能感到放鬆、沒有壓力，是許多在地人變美的首選診所之一。「萃顏」的專長是微整型，本著不是只有疾病能有家庭醫師的理念，醫美也可以有家庭醫師，了解每一位患者的體質，長期為患者服務，關心著每一位患者變美的過程，無微不至地提供諮詢、照護，打造溫馨有安全感的醫美環境。

▸ 電話：07-586-7135、地址：高雄市鼓山區美術北一街65號、FB：萃顏診所 分享 facebook

膠原蛋白銀行，青春永駐的秘密

而「聚左旋乳酸」到底是用什麼方式達到漸進式的「自然美」呢？愛劉淳熙醫師表示，「聚左旋乳酸」是一具生物相容性以及生物可分解、代謝的物質（能夠體內自行代謝、分解），被醫學界使用超過30年，不需通過肌膚敏感測試，因此安全性佳，除此之外，「聚左旋乳酸」還具有刺激自體膠原蛋白增生的特性，有別於填充式的微整形療程只能單點式的填充，雖然效果立即，但難以滿足全臉修整、拉提的效果，而「聚左旋乳酸」注入後會活化纖維母細胞製造彈性纖維、刺激自體膠原蛋白新生，而自體膠原蛋白約1個月內開始增生，因此能夠漸進方式改變面容，藉由補充天然膠原蛋白，呈現更加自然的效果，適合想悄悄變美的消費者。在刺激膠原蛋白增生的過程同時也能刺激微血管的新生並且使皮膚增厚，因此能夠改善膚質，搭配改善皺紋、老化鬆弛的肌膚，使膚況回到年輕時的豐盈Q彈。劉淳熙醫師也提到，膠原蛋白約可維持25個月左右，但還是要視個人情況而定，膠原蛋白流失是勢必的，可以將「聚左旋乳酸」當作膠原蛋白銀行的概念，適時的補充，達到青春永駐的效果。

「舒顏美人幫」代表

愛惟美診所 ╳ 劉淳熙院長

愛惟美診所位於台北市內湖區，雅致的空間使人舒心，受到許多愛美人士的推崇。愛惟美是一則關於人生成長的故事，以及生命志業的追求，更是對於醫療服務的堅持。美麗的院長劉淳熙醫師表示：「很幸運可以把自己的興趣當作一生的事業，所以在努力與奮鬥的歷程中，偶爾有一些辛苦與挫折，但是更能享受其中的學習與過程。」在醫美惡性競爭的環境下，愛惟美更堅持醫療本業的初衷，使用最新最好的醫療技術與產品，以「專業、細緻」的服務精神，為每位客人創造獨一無二的美麗，這就是愛惟美希望的「唯美」境界。地提供諮詢、照護，打造溫馨有安全感的醫美環境。

▸ 電話：02-2656-1988、地址：台北市內湖區內湖路一段300號2樓-2、FB：愛惟美診所 分享 facebook

不著痕跡越變越美麗

自體膠原蛋白新生由內而外自然蛻變

現在的人非常有自我的意識，因此那種拿著明星照片要整得一模一樣的景象已不復存在，自然、有自己特色的美是目前最流行的趨勢，而「聚左旋乳酸」的刺激自體膠原白新生的特性相當受到消費者的喜愛，許多施做過療程的患者都會慢慢發現自己越來越漂亮，而且效果自然、宛若天生，因此2～3年後都會自動回診再次治療。

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打造專屬之美

大家最好奇的就是「聚左旋乳酸」能夠打造出什麼效果呢？陳政穎醫師指出，藉由聚左旋乳酸微粒來刺激自身皮膚逐漸長出膠原蛋白，讓流失的組織體積得以補充回復，讓臉部變的更加飽滿更有精神，例如填補凹陷的夫妻宮、淚溝、額頭、臉頰，改善顯老的法令紋、木偶紋及其他深度靜態紋路等。施打後大約一到兩個月，凹陷流失的組織會慢慢變的飽滿，膚質細紋會改善。因為舒顏萃是漸進式的改善，建議一開始較密集，一到兩個月評估一次，通常施打兩到四次，可以達到最理想的效果，之後再依皮膚反應及個人需求做追加治療。可依照患者的臉型及需求達到全臉拉提，膨潤以及除皺的效果，因為變多的是自身肌膚膠原蛋白而非外加的填充物，做表情的自然度十分優異，打造專屬自己的美麗。

陳政穎醫師補充，注射後應遵守「555」原則，按摩注射分佈：每天5次，每次5分鐘，總共5天，能幫助「聚左旋乳酸」在組織平均分佈，並加速膠原蛋白新生。術前應選擇專業認證的醫師，並且溝通術後期待，經由醫師純熟的技術與治療規劃，才能使「聚左旋乳酸」的效果達到最佳理想程度

「舒顏美人幫」代表

美之約醫美診所 ╳ 陳政穎院長

美之約診所位於熱鬧的台北市東區，希望賦予醫美嶄新的定義，確實做到—友善諮詢、專業技術、原廠產品以及價格透明，讓客戶能夠在安心以及信賴下變美麗！並獨創「美之約式貼心服務」，把每位顧客真心當作親朋好友，奉行感動行銷模式。關懷來店的顧客們在用餐時間是否會肚子餓，有時候遇到客人是上班時間前，我們主動把本來準備給自己的餐點提供給客人，也因此發現客戶有此需求，所以才會在後來有各式輕食餐飲的免費提供，我們還有Menu呢！

▸ 電話：02-2775-1770、地址：台北市忠孝東路四段60號12摟之2、FB：美之約醫美診所 分享 facebook

人氣搭配 效果加乘

隨著年齡增加、外在環境及生活作息的影響，體內膠原蛋白、玻尿酸、皮下脂肪、骨質會逐漸流失位移，皮膚失去支撐力，就會慢慢產生皺紋、鬆弛，因此顯現出老態，而且因為環境因素、生活壓力和作息，老化年齡不斷上修，有些可能30初頭的輕熟女，肌膚年齡卻如同40歲，因此上立皮膚科診所的林上立醫師表示可以搭配其它療程，像是NASHA純粹玻尿酸、皇家肉毒等等，可以使效果更加乘、顯著，一次改善多種臉部問題，讓患者能夠維持信心，像是搭配大分子玻尿酸的複合注射是一項不錯的選擇，由於玻尿酸有立即性的填充效果，它能幫助「聚左旋乳酸」漸進式的刺激肌底膠原蛋白增生，大約一周後就能看出效果，而由於「聚左旋乳酸」為深層的拉提，所以還能搭配淺層的療程，如線材療程、超音波拉皮、電波拉皮等，都是不具侵入性又恢復期短的選擇。而其實在施打「聚左旋乳酸」大約4週後就能發現膚質有所改善，變得較光滑、透亮，紋路也漸漸被撫平，但需注意的是「聚左旋乳酸」不可注射於嘴唇、鼻樑、鼻頭、眼部等部位。

林上立醫師也特別叮嚀想要施作醫美療程的消費者，對於醫美療程的觀念要正確，首先必須了解自己的問題和需求，有一些問題可能是必須透過「聚左旋乳酸」這種深層拉提的療程才能改善，但你可能看了電波拉皮的廣告和文章就一昧的只想要施打針對淺層治療的電波拉皮療程，這樣你最根本的問題還是沒改善，因此了解自己的需求和醫生溝通規劃療程是最重要的一環。

「舒顏美人幫」代表

上立皮膚科診所 ╳ 林上立院長

「上立皮膚科診所」位於新北市永和區，交通便利，它們的理念認為美容醫學不該單純的只是醫療行為，更是一項美的創造和美的鑑賞，林上立醫師表示，美容醫學是醫學、是科技，也是藝術，透過對醫學的專業知識，對科技的不斷更新，也對美學的獨到眼光，才能把每一張臉，變得更美更年輕，每一張臉都是獨一無二的，你的治療規劃也只屬於你自己。

▸ 電話：02-8921-5010、地址：新北市永和區中山路一段75號、FB：上立提ShangLift 分享 facebook

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