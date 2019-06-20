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酒糟臉紅退不掉！蠕型蟎蟲來作怪？

2019-06-20 08:34醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝游懿聖醫師提供專業諮詢】

林小姐淚訴：「平常我的臉紅紅的，看起來像蘋果一樣很可愛，但其實長期的泛紅讓我常感覺刺、癢，沒有上妝看起來就像長滿了痘痘，偶爾用了化妝品或防曬用品，還會有刺痛或燒灼感！更難過的是，前幾天我開車回家被警察臨檢，明明酒測值是零，他還不相信我沒喝酒，硬要我再測一次！其實⋯⋯我真的沒喝酒，我只是有『酒糟肌』！」———— 這些不適和不便，可能都是酒糟或蠕型蟎蟲在作祟。酒糟是什麼？蠕型蟎蟲又是什麼呢？它們造成的肌膚問題可以使用哪些藥物治療，日常保養又應該注意哪些細節呢？讓專業皮膚科醫師游懿聖為您解惑！

「酒糟」又稱為酒渣，是一種慢性發炎的皮膚疾病，普遍症狀是泛紅、有灼熱感，有些人則有搔癢或刺痛感，好發於臉部凸起來的位置，如兩頰、下頜、眉心、鼻子等部位。臨床上會從外觀來加以分類，包含微血管擴張導致泛紅的「紅斑血管擴張型」、有一顆顆突起物的「丘疹膿皰型」、只有鼻子上有增生合併泛紅的「鼻瘤型」，以及眼睛結膜發生泛紅、充血狀態的「眼睛型」。酒糟的成因非常多，患者本身的體質、基因、所在環境都有可能誘發，但究竟確實是什麼因素所導致，目前醫學界還沒有定論。儘管如此，這些誘發因子提供了許多資訊，讓我們能夠判斷酒糟可能在哪些因素之下較容易發或惡化。

「蠕型蟎蟲（demodex）」則是一種能和人體共生共存的正常寄生蟲，寄居在皮膚的毛囊中，以頭朝內、尾巴朝外的姿勢鑽在毛囊開口處，以皮膚分泌的油脂和上皮組織維生，其實每個人身上多少都有，數量不多時對人體並無傷害。

「蠕型蟎蟲」可能會導致「酒糟」且症狀有類似之處

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游懿聖醫師表示，其實「蠕型蟎蟲」並不是「酒糟」的唯一成因，兩者之間的關係過去一直沒有定論，但近年已經愈來愈被重視。如果蠕型蟎蟲的數量太多，就會讓皮膚發癢，嚴重時還會產生一顆顆突起的丘疹或小膿皰，這恰好和酒糟的症狀類似，此時若再加上酒糟患者本身皮膚狀況敏弱、屏障不夠好，就容易讓酒糟的症狀更加惡化，也更難控制。

有些患者可能同時有酒糟問題，皮膚裡也有蠕型蟎蟲，若醫師從臨床症狀上判斷，無法鑑別究竟是酒糟、還是蠕型蟎蟲所造成，又懷疑可能是因為蠕型蟎蟲的數量太多，就可以用特定方式來檢測蠕型蟎蟲的數量，決定是否需要進行清除的治療。一開始，皮膚科醫師會先觀察患者的皮膚外觀，判斷是否屬於基本的酒糟症狀，同時詢問患者病史，確認該症狀較容易被怎樣的因素誘發，若懷疑有蠕型蟎蟲，才會檢測蠕型蟎蟲的數量是否達到需要治療的門檻，再給予合適的治療。

合適的外用藥可殺蠕型蟎蟲 兼具抗發炎效果

針對蠕型蟎蟲造成的肌膚不適，常用的有效外用藥物包含Metronidazole、Crotamiton、Benzyl Benzoate等，若這些藥物成效不彰，或患者使用後感覺太過刺激，還可以選用一種稱為「Ivermectin」的乳霜型外用藥物，針對酒糟、蠕型蟎蟲或兩者均有的患者，都有很好的效果。這款藥物的耐受性佳，較不容易讓患者感覺刺激，對於殺蠕型蟎蟲相當有效，近年也陸續有許多研究指出，它可以抑制皮下發炎因子釋放，即使是沒有蠕型蟎蟲的患者使用，也能獲得改善發炎，這抗發炎（anti-inflammatory）的效果，恰好能抑制酒糟中丘疹、膿皰等症狀的產生。

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Ivermectin為處方用藥 需經過醫師指示使用

游懿聖醫師表示，「Ivermectin」沒有明顯的副作用或毒性，可以長期塗抹，但它屬於處方用藥，必須經由醫師確診、開立處方才能使用。在使用上，約有一成患者在塗抹的前三天發現酒糟症狀惡化，因此醫師會先告知患者可能會經歷這樣的過程，並且指示先從少量、局部開始使用。先用一粒米的量塗抹半邊臉頰，一天一次，擦晚上即可，若沒有感到不適，隔天再增加用量，直到皮膚逐漸適應，最後可擠出兩個指節長的份量擦全臉，連續用藥兩個月左右，即可達到抑制蠕型蟎蟲的最佳效果。若患者希望加入自己的乳液使用，還是要讓皮膚科醫師檢視乳液成分，確認是否能和「Ivermectin」相互搭配，才是較為安全的做法。

游懿聖醫師進一步指出，若酒糟症狀惡化，可休息幾天後再恢復塗擦，改善後即可長期使用。多數患者在使用「Ivermectin」之後，多半可以逐漸停用其他口服或外用藥物，從此之後單擦「Ivermectin」就能得到很好的控制。值得留意的是，如果患者本身的肌膚狀態天生較為敏弱，又喜歡做各式各樣的複雜保養，還是有可能復發，但如果一直控制得很好，也可能半年到一年都不會復發，一切端視個人的生活型態而定。

酒糟無法根治「合宜治療、杜絕誘發因子」方為長久之計

「其實酒糟無法根治，千萬不要以為這種藥好像很有用，就盲目地使用！」游懿聖醫師提醒，無論是酒糟患者，或是懷疑自己有蠕型蟎蟲的患者，都必須由專業皮膚科醫師直接診斷，才能訂出治療目標，進行正確且合宜的治療。在日常照護方面，建議患者不要經常接受換膚、雷射療程，保養程序則愈簡單愈好，只要白天擦防曬、晚上擦保濕即可。更重要的是要避免誘發因素，包含不處於極端氣候或長時間日曬之下，也要避免食用辛辣、過燙的食物，同時保持情緒平穩不激動，也要維持正常的作息，才能免除造成酒糟的變因，維持相對穩定的膚況喔！


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游懿聖 醫師

學經歷：懿聖皮膚科診所院長｜高雄醫學大學醫學士｜高雄長庚醫院皮膚科主治醫師｜高雄長庚醫院美容中心主治醫師｜高雄師範大學事業經營系碩士專班

介紹：游醫師平常喜歡在部落格上寫皮膚病衛教文章，提供民眾正確的皮膚照護觀念，部落格文章深受民眾喜愛，累積點閱次數超過一百萬次；游醫師的文章也常被其他平面媒體、網路媒體轉載，文章散見在照護線上、元氣網、良醫健康網、關鍵評論網、LINE TODAY、ETTODAY、媽媽寶寶、康健雜誌等。

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年6月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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