專業醫師聯手打造高評價「美感密碼計畫」

【撰文／Evelyn；醫師妝髮／Amigo～芮芮；醫師攝影／ChrisJing；服裝協力／PINKY HOUSE*CHEN（盧靜怡醫師）】

每個女生心中都想變得更完美，總是希望自己能夠擁有天使臉蛋、魔鬼身材的完美外觀，近期，素人「美感密碼計畫」終於有了令人為之驚艷的成果。兩位素人由專業醫師進行「美感密碼計畫」，醫師根據每個人自身需求、條件和特質，打造出專屬的美麗，而醫師的計畫又是甚麼呢？變美的同時要注意什麼？素人的心路歷程及改造後是否有什麼改變呢？來看看精彩的改造過程吧！

「美感密碼，完美蛻變」改造前…

子瑩 36歲／平面設計師：

剛生第一胎時，當時原本想要積極地瘦身恢復產前體態，沒想到產後五個月又懷第二胎，瘦身計畫因此延宕…後來照顧兩個小孩更沒有時間打理外表，接著又回到職場，開始覺得這樣不是辦法，覺得自己太像黃臉婆了！因此看到「美感密碼計畫」活動，馬上決定報名參加，也很幸運入選了。

臉部改造的改造，醫師幫我施打「V+長效凝膠式玻尿酸」和「精準型肉毒」，在施打時醫師在許多部位都打了很多針，治療當下我還有點擔心，沒想到醫師技術很好、劑量拿捏很精準，即使施打許多針，整張臉看起來還是非常的自然，不會有那種＂動了手腳＂的感覺，又能看出變美了，讓我覺得真的是太．神．奇．了！！體型雕塑的部分，則是做了「酷塑冷凍減脂」，整個治療過程完全無痛感，滑滑手機就做完了，由於不是很誇張的一下就瘦很多，而是漸進式局部治療部位慢慢顯現效果，所以同事都以為是我開始運動，所以體態變美了（笑）。

怡伶 35歲／電話客服：

去年生完小孩後立刻重回職場，晚上回家後又要照顧小孩，每天家庭、工作間來回奔波，對於打扮這件事更顯得力不從心，只求能睡飽就好，也無暇運動讓自己變回生產前的體態，一有空只想休息…因此，整體看起來變得疲憊又蒼老，有幸參與「美感密碼計畫」，家人一開始是有點疑慮，後來發現整個過程都很安全就轉變為支持了，結果最辛苦的部分反而是舟車勞頓（笑）。

其中臉部的治療是最快能看到有顯著效果的，術後效果良好讓我立刻信心大增！身體部分則是做了「酷塑冷凍減脂」進行減脂，每個月回診體態都能看到一點一點在轉變，而老公看到我變美，竟然也在家裡偷偷做起了伏地挺身，也有警覺性地開始控制飲食，他是想要變得跟我更匹配吧！

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「美感密碼計畫」－完美臉蛋大改造

針對臉部改造部分，盧靜怡醫師先針對兩人的外觀做初步評斷，怡伶是標準東方人臉型，五官較扁平，而子瑩五官比較立體，眼睛比較大，視覺上來說比較像外國人，有著先天的外在優勢。由於兩人生完小孩後都略有老化和疲憊感，治療目標是會以凸顯個人優勢，填補不足的地方，藉由「美感密碼」充分了解兩人＂需要＂及＂想要＂的是什麼，再透過使用美國原廠的精準型肉毒或V+長效凝膠式玻尿酸，配合個人的優勢來調整，達到反璞歸真的自然美。

怡伶從額頭開始就有疲憊感，額頭上的紋路、太陽穴的凹陷，整個給人的感覺就是真的很勞累，因此針對她的疲憊及老化做改善，先使用美國原廠的精準型肉毒改善皺眉紋及抬頭紋，來減少疲憊感，再透過V+長效凝膠式玻尿酸賦予她一個飽滿、順滑但不過膨的鵝蛋臉。V+長效凝膠式玻尿酸約可維持12～18個月，打在淺層之處會使用較柔順的劑型，差不多能維持12個月；由於深層的地方需要較強的支撐力和拉提，會選擇支撐力較佳的劑型，能維持到18個月，但實際的維持時間還是要依據患者的個人體質及生活習慣為準。

由於子瑩眼睛很漂亮，治療時會特別針對她的臉部特點做加強，她的下顎骨頭比較寬、臉型較長，利用V+長效凝膠式玻尿酸於中臉處做拉提，將視覺效果在正中三角形的地方，順著臉部結構的部分做蘋果肌拉提，可以變成漂亮的V字臉，也不會讓臉部有過長的錯覺。盧靜怡醫師補充，蘋果肌不是一味追求膨膨的就好，若沒有調整好劑量，很容易像麵包超人一樣臉頰像塞了兩顆乒乓球，看起來相當不自然。

「美感密碼計畫」－魔鬼身材大改造

針對由於產後照顧家庭、工作而無暇瘦身造成局部明顯肥胖的兩位媽媽，體雕達人--劉兆騰、呂彥杰和魏斯邁三位醫師則選擇療程安全性高、無恢復期的「酷塑冷凍減脂」，讓她們施作完之後能夠立即回到家庭和工作崗位上，因此療程進行時兩位都沒有緊張感，非常放鬆、開心，而且也非常信任施做療程的醫師，所以整個過程都相當順利。身形改造部分怡伶是兩邊側腰及背部，子瑩則是針對兩邊側腰跟肚子，針對脂肪的厚度不同，醫師建議大約每2～3個月就必須回診評估是否要再繼續施作第二次，脂肪越厚療程次數也會相對較多，兩位在施作完畢之後，她們最在意的肥胖脂肪修飾掉了、身體線條更順、體態也感覺更輕盈，這影響的不只是外觀，還影響著心理層面，會對自己也更加有自信，也不再只會自怨自艾說自己像是個黃臉婆了。

✐ 醫師小叮嚀 ✐

醫師也特別叮嚀，皮膚有傷口或是正在發炎、濕疹、過敏的人無法施做，而由於冷凍減脂是利用低溫原理，因此有對冷敏感方面疾病的人一定要經由醫師評估後再進行療程。

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美的趨勢「臉部之美」

現在資訊的發達，網路各式網美的竄紅，大家對於醫美治療的趨勢也不同於以往。盧靜怡醫師指出，現在消費者較崇尚複合式治療，不會侷限在單一部分的區域。以往患者的需求可能針對單一較小區域的問題，如「我要除掉這條法令紋」，而現在則轉變為「我希望看起來比較年輕，不要有那麼重的疲憊感」。現在對於美的趨勢較重視整體部分改善，不再只是單純只改善某個很小的部位，也比較追求自然，在變美的過程不希望臉有過度的改變，變成所謂的「人造臉」。

✐ 有關「美感密碼MD Codes™」 ✐

是由國際知名整形外科醫師Dr.Mauricio de Maio，依其多年的臨床微整經驗再配合獨特的美學概念，發展出一套「美感密碼 MD Codes™」治療觀點，將臉分成數個區塊能加強療程精準度，能協助醫師探索患者真正的需求，清楚區分想要及需要的差別，才能有效治療改善患者問題所在。

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美的趨勢「體態之美」

呂彥杰醫師說，現代人生活較為忙碌，因此消費者偏好無傷口、恢復期又短的治療方式，希望治療後就能夠盡速回到正常的生活軌道，因此安全性高、非侵入式、舒適和零恢復期的「酷塑冷凍減脂」，是現在大眾所喜歡的趨勢療程之一，蔚為一股維持身材的風潮雕塑療程，大約3個月後雕塑效果最為明顯。

對於影響體態之美的關鍵，劉兆騰醫師表示，像是腹部、側腰、背部、馬鞍、大腿內外部等部位都是女性所在意最容易堆積脂肪的部位，容易影響身材線條的美觀。因此我會選擇「酷塑冷凍減脂」來治療，並且依照消費者的身形、線條做為雕塑重點，但是局部脂肪必須捏起要至少有2.5公分的厚度，才建議進行療程。

魏斯邁醫師補充說明，脂肪細胞有不耐冷的特性，因此「酷塑冷凍減脂」是利用低溫原理，以4℃的低溫使治療部位脂肪細胞引發細胞凋亡，並隨著身體代謝作用排出體外，治療過程中不會影響其他的組織，對於局部雕塑有明顯的效果。

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