醫美導致不可逆的傷害 消費者如何追究法律責任？

【撰文／江皇樺律師；整理／Miki】

最近有婦人在舒眠麻醉的情況下，接受了「電音雙波（音波拉皮+電波拉皮）」的療程，疑似因為醫師經驗不足、操作能量過強，使得兩台機器的熱能過度累積而導致婦人深二度灼傷，視網膜還得歷經兩次的破洞修補，讓她泣訴遭到極大傷害。其實這類療程應該在消費者清醒時施打，診所卻以舒眠麻醉方式進行，造成消費者皮膚灼傷而不自知！當醫美導致不可逆的傷害，醫師和診所是否必須負法律責任？消費者又該如何自保呢？

醫師是否違法？宣稱該醫師有其專長的診所是否也應負法律責任？

目前《醫師法》規定，只要取得醫師執照、具備醫師資格，就能操作電波和音波拉皮的儀器，而如果需要動刀的外科手術，則另有法條規範。基本上，外科的拉皮手術屬於衛福部醫事司依照醫療法第62條第二項所制定的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」第二節所列舉之「特定美容醫學手術」，因此施行拉皮手術的醫師，必須是「專科醫師分科及甄審辦法」中接受專科醫師訓練的醫師（整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科、骨科及外科）。從這一點來說，醫師並未違法。然而，即使操作儀器的醫師具備專科醫師資格，卻疑似因為經驗不足而操作不當，造成患者深二度灼傷還是不爭的事實，除了刑法第284條第二項的「業務過失傷害罪」以外，民法上也可能構成第184條以下的侵權行為，醫師應該負擔損害賠償責任。

假使醫師實際上並不具備專科醫師資格，卻操作了拉皮手術，就可能構成民法第184條第二項「違反保護他人之法律，致生損害於他人者」而應負擔損害賠償責任，只要受害患者能夠確實舉證醫師違反了這條法律，就能請求損害賠償；至於診所方面，也可能必須依照民法第188條規定，負起實際施行手術的醫師連帶賠償責任。

診所疑似使用非原廠機器來執行療程，目前取得儀器的流程規範是否有漏洞？

對於「電波拉皮」，目前台灣法律只有規範施行的醫師必須具備相關專科資格，而在儀器方面，雖然上述提到的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」有部分規範，但範圍只有「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器」，列舉的儀器中並不包含「電波拉皮」相關儀器，所以台灣法律在這方面的取得資格並沒有相關規範，這個漏洞極待相關法令補完，才能保障消費者的權益。

另一方面，即使原廠聲稱並沒有提供相關儀器給診所，但原廠依然屬於該儀器的「商品製造人」，依民法第191-1條規定，必須證明對於該儀器的生產、製造或加工、設計並無欠缺或發生的損害不是因該項欠缺所致，或診所確實並不是使用原廠機器，才能在這個案例中免責。

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當消費者因診所未善盡說明責任而導致不可逆的傷害，應該如何求償？

如果電波拉皮的原廠確實建議過「該儀器操作應該在患者清醒時施打」，診所或醫師卻對患者施以麻醉，該原廠就能主張「患者的傷害是因為診所或醫師的不當操作所導致」，藉以免除前面提到民法第191-1條的責任。患者如果要追究診所或醫師的法律責任，除了可以主張診所或醫師在實際操作上的過失，還可以主張「未善盡說明職責」。

在這個案例中，醫師在手術過程中對患者具備「保證人地位」，如果因為醫師未善盡說明職責，又錯以麻醉方式來施行手術，讓患者在不自知的情況下被灼傷，醫師就可能構成業務過失傷害的「不作為犯罪」。愛美是人的天性，台灣醫美產業的進步並不亞於南韓，但當我們有這麼多的手術方式和施行手術的診所可以選擇，就應該先做足功課，並確認醫師有相當的經驗和專業度，才能在診療時充分諮詢，減少因為「不懂、不瞭解」而產生可能的風險與傷害。





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江皇樺 律師

98年律師高考及格

桀彬國際法律事務所主持律師

醫美診所常年法律顧問

中華台灣美容醫學會個資法專題講師

經濟部中小企業處榮譽律師（105∼106）

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