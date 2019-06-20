親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

醫美導致不可逆的傷害 消費者如何追究法律責任？

2019-06-20 08:31醫美時尚

【撰文／江皇樺律師；整理／Miki】

最近有婦人在舒眠麻醉的情況下，接受了「電音雙波（音波拉皮+電波拉皮）」的療程，疑似因為醫師經驗不足、操作能量過強，使得兩台機器的熱能過度累積而導致婦人深二度灼傷，視網膜還得歷經兩次的破洞修補，讓她泣訴遭到極大傷害。其實這類療程應該在消費者清醒時施打，診所卻以舒眠麻醉方式進行，造成消費者皮膚灼傷而不自知！當醫美導致不可逆的傷害，醫師和診所是否必須負法律責任？消費者又該如何自保呢？

醫師是否違法？宣稱該醫師有其專長的診所是否也應負法律責任？

目前《醫師法》規定，只要取得醫師執照、具備醫師資格，就能操作電波和音波拉皮的儀器，而如果需要動刀的外科手術，則另有法條規範。基本上，外科的拉皮手術屬於衛福部醫事司依照醫療法第62條第二項所制定的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」第二節所列舉之「特定美容醫學手術」，因此施行拉皮手術的醫師，必須是「專科醫師分科及甄審辦法」中接受專科醫師訓練的醫師（整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科、骨科及外科）。從這一點來說，醫師並未違法。然而，即使操作儀器的醫師具備專科醫師資格，卻疑似因為經驗不足而操作不當，造成患者深二度灼傷還是不爭的事實，除了刑法第284條第二項的「業務過失傷害罪」以外，民法上也可能構成第184條以下的侵權行為，醫師應該負擔損害賠償責任。

假使醫師實際上並不具備專科醫師資格，卻操作了拉皮手術，就可能構成民法第184條第二項「違反保護他人之法律，致生損害於他人者」而應負擔損害賠償責任，只要受害患者能夠確實舉證醫師違反了這條法律，就能請求損害賠償；至於診所方面，也可能必須依照民法第188條規定，負起實際施行手術的醫師連帶賠償責任。

診所疑似使用非原廠機器來執行療程，目前取得儀器的流程規範是否有漏洞？

對於「電波拉皮」，目前台灣法律只有規範施行的醫師必須具備相關專科資格，而在儀器方面，雖然上述提到的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」有部分規範，但範圍只有「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器」，列舉的儀器中並不包含「電波拉皮」相關儀器，所以台灣法律在這方面的取得資格並沒有相關規範，這個漏洞極待相關法令補完，才能保障消費者的權益。

另一方面，即使原廠聲稱並沒有提供相關儀器給診所，但原廠依然屬於該儀器的「商品製造人」，依民法第191-1條規定，必須證明對於該儀器的生產、製造或加工、設計並無欠缺或發生的損害不是因該項欠缺所致，或診所確實並不是使用原廠機器，才能在這個案例中免責。

分享

當消費者因診所未善盡說明責任而導致不可逆的傷害，應該如何求償？

如果電波拉皮的原廠確實建議過「該儀器操作應該在患者清醒時施打」，診所或醫師卻對患者施以麻醉，該原廠就能主張「患者的傷害是因為診所或醫師的不當操作所導致」，藉以免除前面提到民法第191-1條的責任。患者如果要追究診所或醫師的法律責任，除了可以主張診所或醫師在實際操作上的過失，還可以主張「未善盡說明職責」。

在這個案例中，醫師在手術過程中對患者具備「保證人地位」，如果因為醫師未善盡說明職責，又錯以麻醉方式來施行手術，讓患者在不自知的情況下被灼傷，醫師就可能構成業務過失傷害的「不作為犯罪」。愛美是人的天性，台灣醫美產業的進步並不亞於南韓，但當我們有這麼多的手術方式和施行手術的診所可以選擇，就應該先做足功課，並確認醫師有相當的經驗和專業度，才能在診療時充分諮詢，減少因為「不懂、不瞭解」而產生可能的風險與傷害。


分享

江皇樺 律師

98年律師高考及格

桀彬國際法律事務所主持律師

醫美診所常年法律顧問

中華台灣美容醫學會個資法專題講師

經濟部中小企業處榮譽律師（105∼106）

分享

【更多精采內容請見《醫美時尚108年6月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

相關新聞

「抽脂豐胸」脂肪再利用 不再硬擠事業線

2019-06-20 08:48

「膠原蛋白增生劑」改善臉部凹陷

2019-06-20 08:42

膠原蛋白植入劑 讓你不再失「膠」

2019-06-20 08:39

寵愛自己 就從加入舒顏美人幫開始

2019-06-20 08:38

酒糟臉紅退不掉！蠕型蟎蟲來作怪？

2019-06-20 08:34

專業醫師聯手打造高評價「美感密碼計畫」

2019-06-20 08:33

玻尿酸✖肉毒桿菌素？交給專業醫師是唯一解

2019-06-20 08:29

「法令紋」去去走 還我親和力！

2019-05-19 08:41

喚醒美肌力 如何搶救老化肌膚？

2019-05-19 08:40

「真空除毛」讓妳美美度夏 穿比基尼也不怕

2019-05-19 08:39

專利TMA鈦金熱點陣 搶救老化危肌

2019-05-19 08:31

「去你的硬」與新生奶和平共處

2019-05-19 08:30

酒糟怎麼治都治不好？小心蟲蟲危肌

2019-05-19 08:28

改善眼周老化新選擇 膠原蛋白注射劑

2019-05-19 08:26

女神動態玻尿酸 改寫微整新定義

2019-05-19 08:25

「二極體雷射體雕」亞洲使用經驗分享會

2019-04-15 16:55

「2019皮秒雷射肝斑論壇」提升台灣醫美競爭力

2019-04-15 16:55

醫美求診停看聽 慎選醫師做好自我把關

2019-04-15 16:55

膠原蛋白注射 向黑眼圈徹底說Bye-Bye

2019-04-15 16:55

酒糟患者治療新曙光 穩定控制不是夢

2019-04-15 16:55

育髮趨勢「皮膚微移植新科技」

2019-04-15 16:55

天生大餅臉OUT　給我「Ｖ字臉」！

2019-04-15 16:55

改善眉眼下垂鬆弛的「提眉手術」

2019-04-15 16:55

終結衰老「新一代電波」再創拉提高峰

2019-03-12 14:09

落髮趨勢年輕化 女性也有落髮危機

2019-03-12 14:09

年後除脂就靠「消脂針」

2019-03-12 14:09

「黑眼圈、淚溝」讓你看起來又累又顯老嗎？

2019-03-12 14:09

那些年 我們一起吃的A酸

2019-03-12 14:09

自帶美肌的秘密？UP雷射還你無瑕好膚質

2019-03-12 14:01

點痣除斑 創造好運臉蛋

2019-03-12 13:51

施打肉毒桿菌素奪命！當心非法醫美陷阱

2019-03-12 13:48

皮膚微移植新科技 找回豐厚髮量

2019-03-12 13:46

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

2019-02-19 09:13

不要再叫我月球表面！UP雷射擊退臉上各式痘疤

2019-02-19 09:13

髮際線創造好運 從豐盈秀髮開始

2019-02-19 09:13

集合補水、填充、除皺、塑形於一身的美容神器！

2019-02-19 09:13

「音波拉提U-lift」打擊頸粗問題，成為背殺美女！

2019-02-19 09:13

臉型比例超重要 量身規劃專屬你的美學髮際線

2019-02-19 09:13
看更多

熱門文章

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top