玻尿酸✖肉毒桿菌素？交給專業醫師是唯一解

【採訪撰文／Miki；本文感謝王朝輝醫師提供專業諮詢】

日前有名嘴分享自己在微整形節目中同時施打玻尿酸、肉毒桿菌素，卻讓她臉部崩盤，雖然事後有補救回來，依然心有餘悸。這類事件最根本的原因是什麼？玻尿酸和肉毒桿菌素真的不能同時施打嗎？本期邀請醫美專業醫師王朝輝為我們解惑！

玻尿酸能填補凹陷 打造澎潤美肌

造成肌膚老化的原因有很多，其中「膠原蛋白流失」和「皺紋」是常見因素。王朝輝醫師指出，膠原蛋白會隨著年齡逐漸流失，流失的方式、速度會因個人體質、肌肉運動方向、睡眠姿勢造成的壓迫角度而有差異。膠原蛋白流失較快的部位會產生凹陷，此時可利用醫美注射的方式填補，澎潤之後就會顯得年輕。時下常見的填補物質有很多種，舉凡玻尿酸、童顏針、少女針、微晶瓷都可以，其中又以玻尿酸具有相當高的人體組織相容性，施打後立即能夠填補，也幾乎沒有修復期。

如果是流失淺層的膠原蛋白，肌膚表面會產生細紋，可將小分子玻尿酸施打在淺層（真皮層及皮下組織）；流失中層的膠原蛋白容易讓肌膚下垂，可將中分子施打在韌帶、角質層間隙、淺層脂肪墊；若是因骨質流失，甚至會導致臉型改變，就需要利用大分子玻尿酸進行深層填補，藉以支撐骨頭或深層脂肪墊。

肉毒桿菌素可放鬆肌肉 改善皺紋

另一個導致老態的因素，就是皺紋。皺紋分為「動態紋」和「靜態紋」兩種，前者是指肌肉擠壓時造成的紋路，後者則是指不做表情也會出現的紋路。王朝輝醫師表示，「動態紋」和「靜態紋」雖然成因不同，也會相伴發生，例如動態紋形成之後，因長期反覆擠壓而使膠原蛋白流失，就比較容易轉變為靜態紋。

針對這類皺紋問題，只要施打肉毒桿菌來放鬆肌肉，就可以獲得改善。王朝輝醫師指出，臉部肌肉分為上提肌肉、下拉肌肉兩種，表情的呈現就是肌肉力學發生拮抗作用而達到平衡的結果，施打肉毒桿菌素可放鬆下拉肌肉，上提肌肉就能更加輕鬆地往上拉，看起來就會顯得年輕。此外，肌肉還有一個「用進廢退」原理。例如健身房的教練每天都在訓練肌肉，藉以維持壯碩的體態，但如果長時間休息不進行訓練，就會肌肉就會像一顆顆消氣的氣球而縮小。因此，若在臉部施打肉毒桿菌素，就能強迫肌肉不要運動，避免產生動態紋，進而讓肌肉逐漸變小，因此施打在咀嚼肌可以瘦臉，打在小腿肌上可以瘦腿，打在脖子處則能打造出美麗的「天鵝頸」。

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施打後不滿意？玻尿酸可降解矯正肉毒桿菌素須等待代謝

這兩種注射物在施打之後，如果覺得不滿意，該如何處理呢？王朝輝醫師解釋，施打玻尿酸之後，如果只是稍微不滿意，可利用按摩、熱敷等方式來加速均勻分布、促進代謝，多半都能適度改善；若是因為施打位置不適合或施打份量太大，也能施打降解酶來矯正。

肉毒桿菌素則較為麻煩。由於肉毒桿菌素是注射進肌肉與神經的接縫處，之後就會和接受體（receptor）結合而成為人體的一部分，所以肉毒桿菌施打後的效果不可逆，但還是能隨著身體循環而逐漸代謝。一般而言，代謝時間約4∼8個月，若要加速代謝，可以多做表情或動作來加速代謝。

兩種同時施打？醫師的經驗、技術最重要

王朝輝醫師剖析名嘴案例，同時施打兩種注射物而造成肌膚崩盤，推測有以下兩種可能。用來填補體積的玻尿酸注射後會增加重量，可以托住上提的肌肉，打了肉毒桿菌素又會讓肌力下降，如果托不住重量就會崩盤；第二種可能是眼歪嘴斜，若因為計算不精確或施打過量，就會使肌肉力學變得不平衡，導致臉部看起來有些怪異。

所以，玻尿酸和肉毒桿菌素不能施打在同一個部位嗎？「其實是可以的！」王朝輝醫師表示，前面提到玻尿酸可用來填補膠原蛋白流失造成的凹陷，肉毒桿菌素可將肌肉放鬆而達到除皺效果，兩者的作用原理並不相同，因此針對不同的肌膚問題，必須選用不同的注射物。

以靜態紋為例，單打玻尿酸將紋路填平之後，如果肌力還是很強，還是可能將肌膚中的膠原蛋白、甚至玻尿酸給擠掉，所以針對皺眉紋、抬頭紋、魚尾紋的位置，一般在施打玻尿酸的同時，也會建議再給予肉毒桿菌素，讓玻尿酸較能夠停留在正確的位置，也避免被擠壓而迅速流失，為玻尿酸創造更長的停留時間。因此，如果要同時施打這兩種注射物，醫師必須精準拿捏肉毒桿菌素的劑量、濃度，施打的深度和技術也更相當重要。

個人老化因素不盡相同 需要專業醫師安排解決方案

「老化」只是一個泛稱，是許多因素所造成的結果，每個人的因素也都不盡相同，所以醫美的重點絕對不在價格，而是施打的技術，以及最終呈現的結果。若想要解決肌膚老化問題，消費者千萬別只是單純地比價，必須和醫師充分溝通、討論，由醫師根據個人肌膚狀態進行專業判斷，才能安排最適合的解決方案，創造年輕又完美的肌膚喔！





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王朝輝 醫師

學經歷：光澤診所專任醫師｜中華民國皮膚科專科醫師｜形體美容外科醫學會理事長（TAAPS）｜台灣皮膚暨美容外科醫學會｜美國皮膚科醫學會會員（AAD）｜美國微創抽脂中心手術研究員｜醫美雜誌專欄介紹醫師

專長：複合式雞尾酒雷射｜藝術面雕｜結構式線性拉提｜雙皮秒雷射｜電波/音波拉提｜複合式抽脂｜肝斑及酒糟療程

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