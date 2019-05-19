「法令紋」去去走 還我親和力！

【撰文／宋正宇醫師；整理／編輯部】

臉上一旦出現法令紋，人看起來就變得滄桑嚴肅、沒有親切感，一副「晚娘臉」，給人難相處的感覺。為了不讓法令紋更明顯，再也無法開心大笑好難過！該怎麼做才能消滅法令紋、重返少女臉？

Q.法令紋有哪些類型？如何形成？

法令紋可分為三種類型：

1.老化型：中1/3臉鬆弛，蘋果肌下移，使法令紋從鼻翼溝向嘴角延伸，為後天老化所致。

2.凹陷型：上顎骨較突出（暴牙），造成鼻翼溝深，可見於年輕人。

3.肌肉型：與表情有關，分為上、中、下法令紋：上法令紋跟鼻翼提上唇肌收縮有關，如過敏體質常吸鼻子、揉眼睛，多出現在年輕人；中法令紋為提上唇肌導致，如常擠眉弄眼、大笑、說話；下法令紋與降下唇肌、口輪匝肌有關，常見為抿嘴、做哭臉表情。

Q.如何消除法令紋？

1.老化型：臉頰鬆弛造成的法令紋，可使用「臉頰5點塑形」，施打大或中分子玻尿酸，呈現大笑時自然Q彈的迷人蘋果肌，達到緊提臉頰外側、豐實凹陷處的效果。

2.凹陷型：上顎骨突出造成的法令紋，應先施行正顎手術，之後才考慮在「犬齒窩」（上顎骨前方、眼窩下方齒槽凹陷處）注射中分子玻尿酸。

3.肌肉型：雖然可施打肉毒桿菌素消除法令紋，但因會降低肌肉張力，表情僵硬不自然（撲克臉），一般不太建議治療。

Q.如何評估術前與術後差異？

術前未施打玻尿酸，坐直照鏡子，會看見明顯法令紋。平躺臉朝上，再照鏡子，法令紋不明顯，便是模擬術後的樣子。但若因暴牙造成鼻翼溝深，較不受重力影響，不管坐直或平躺，鼻翼溝改變深度不大。





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宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗

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