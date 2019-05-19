喚醒美肌力 如何搶救老化肌膚？

【撰文／魏銘政醫師；整理／編輯部】

日復一日，歲月以不同的速度留下各種痕跡，但肌膚老化是怎麼發生的呢？想要喚醒美肌力，快聽聽醫師的建議，別讓肌膚老化洩漏你的年齡祕密！

Q.臉部肌膚的老化會有什麼特徵？

皮膚老化可從表皮、真皮、表皮與真皮的交界等三個部分來探討。表皮厚度變薄（平均每十年減少6.4%的速度），女性又比男性減少更快，使細胞數量變少、更新率降低；真皮厚度一樣會隨著年齡變薄，膠原蛋白流失、更新率下降，彈性蛋白的鈣化、膠原蛋白的排列也會變混亂；表皮與真皮的交界處則會變得較為平坦、表皮嵴萎縮。

Q.日常可以怎麼預防改善？

可從防曬、保濕、促進老癈皮膚更新下手：

1.防曬：紫外線是皮膚老化的最大元兇，因此減少紫外線曝曬是防止皮膚老化的重要課題，包括微弱陽光經年累月的照射，對於皮膚老化一樣有重大影響。

2.保濕：很多人以為保濕靠液體，但實際上要增加皮膚含水量須在皮膚表面覆蓋「油」來避免水分散失，如凡士林不但能防止皮膚水分太快散失，也可阻擋外界刺激物質直接接觸皮膚。

3.促進老癈皮膚更新：使用酸類煥膚可促進皮膚更新，但使用前需先跟醫師討論是否適合，以及適合哪一種酸類。

Q.可以做什麼樣的療程？

改善老化肌膚其實很難靠單一療程，大多採用多管齊下的雞尾酒式治療。除了直接施打在臉上的玻尿酸、膠原蛋白、舒顏萃、洢蓮絲等注射劑，儀器部分同樣依表皮、真皮、表皮與真皮交界處位置而有不同治療方式。

最深的真皮層位置可以海芙三代音波拉提治療，其聚焦的高熱點可促進真皮層的膠原蛋白新生；表皮與真皮層交界位置可採用755皮秒雷射的蜂巢透鏡，其產生的空泡效應可以修復肌膚問題；最表面的表皮層位置，UP雷射的淺層拋光模式則是很好的應用。利用複合式治療才能完整處理不同層面的皮膚老化問題。





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魏銘政 醫師

學經歷：小荳瑞姿診所主治醫師｜中山醫學大學醫學研究所博士班博士候選人｜逢甲大學材料工程與科學研究所博士班博士候選人｜中國醫藥大學醫學研究所醫學碩士｜中國醫藥大學中西醫學系學士｜外科專科醫師、神經外科專科醫師、中醫師

專長：雷射治療｜微整形｜面部年輕化的整體治療規劃

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