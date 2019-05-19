「真空除毛」讓妳美美度夏 穿比基尼也不怕

【撰文／編輯部；本文感謝高珮菡醫師提供專業諮詢】

為了解決毛髮問題，經過與專業醫師諮詢，得知有款真空除毛雷射能無痛除毛，我眼睛都亮了，彷彿看到曙光，我的毛毛問題終於有解了！快跟著我來看看除毛過程吧！

名醫來解惑 真空除毛Q&A

Q.真空除毛雷射跟其它除毛雷射的不同處？優點為何？

傳統除毛雷射的開放性探頭無法完整包覆治療區域，治療效果相對較差，若效果要好則需要使用較高能量，高能量容易發生燙傷且較痛。「真空除毛」是波長800nm的二極體雷射，適合所有毛髮類型，除毛同時還能淡化暗沉泛紅，其特色是擁有HITTM真空專利，探頭能完全吸附除毛部位，使能量集中讓治療更深層更全面，且不必上麻藥、過程溫熱舒適，比基尼區域也非常適合，廣受消費者青睞。

Q.要治療幾次才能看到除毛效果？

治療後1∼2週即可看到部分毛髮逐漸脫落，而重新長出的毛髮會變細。雷射除毛可以永久性讓毛髮減少，但至少要4∼6次治療，才能真的達到永久除毛效果！這與個人的毛髮茂密程度有關係，因雷射除毛治療時，有些毛髮可能是在休止期，所以需要分次施作療程，才能確保永久除毛效果。

Q.除毛雷射的注意事項？要怎麼保養？

術前建議前三天先自行刮除毛髮，讓除毛效果更好。術後因毛囊受到高能量治療，可能會泛紅或水腫，此時可使用冰敷鎮定肌膚，術後也要注意防曬和加強保濕。

✐ 執行主編Arleneの煩惱 ✐

我的皮膚較為敏感，以前使用除毛剃刀和除毛膏後，肌膚都會紅癢不舒服，也嘗試過脈衝光和亞歷山大雷射除毛，但是療程都太痛了，導致我對於後續再次治療有點卻步，遲遲不敢再進行療程，因此除毛效果都不佳…而夏天即將來臨，看著惹人厭的毛毛，真想趕快讓它們消失，是否有像哈利波特魔法咒語一樣，拿著魔法棒說「去去毛毛」就能夠輕鬆除毛呢？

【Step1】診所治療環境優美，減輕我治療前的緊張感。【Step2】與醫師諮詢同時確認肌膚狀況，醫師也詳細解說真空除毛療程。【Step3】開始施打真空除毛雷射，過程很快，還沒緊張就結束了。【Step4】治療完離開診所前，忍不住又拍了一張美美的環境照。 分享 facebook

✐ 術後感想 ✐

這次的真空除毛真是讓我太驚豔了，治療時間非常快，相較其它的雷射除毛，完全不痛，所以不需上麻藥，治療過程只有溫溫的舒適感。聽醫師說真空除毛雷射也非常適合比基尼除毛，讓我好想試試看！很期待這次的除毛效果，下個月再來與大家分享唷！





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高珮菡 醫師

學經歷：漫雲思境診所院長｜長庚醫院皮膚科主治醫師｜長庚醫院醫學美容中心主治醫師｜台灣皮膚科專科醫師｜美國皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員

專長：色素斑雷射｜青春痘疤治療｜電音波拉提｜微整型針劑注射｜腋臭、疤痕、除毛雷射

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