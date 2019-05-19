專利TMA鈦金熱點陣 搶救老化危肌

【撰文／編輯部】

雷射、電波、音波⋯等等，都是醫美診所常見的抗老化治療方式，從過去到現在，新科技不斷的推陳出新，為的就是讓治療效果更好、副作用更小。以色列向來就是醫美創新科技的領航者，今年4月初摩納哥AMWC世界抗衰老大會就有以色列醫療器材廠商發表了「TMA（Thermal Mechanical Action）鈦金熱點陣科技」，透過恆溫的鈦金熱點陣系統快速均勻傳導熱能，可有效減低熱傷害，提升皺紋治療效果。

鈦金熱點陣科技（TMA）6大特色：

1.可依據需求量身訂製療程：創新分段式純熱能抗老平台，透過參數設定可分為TDD熱海綿模式、淺層嫩膚模式、深層抗皺模式，依據不同情況及客戶需求量身訂製適合的療程，有效延緩老化。

2.由淺入深，分層作用：均勻傳遞熱能至肌膚深層，有效幫助膠原作用，進而達到細緻明亮的肌感。

3.快速傳遞熱能：以千分之一秒倍數的速度迅速傳遞熱能，熱傷害極低。

4.沒有輻射傷害：使用接近光電治療的有效溫度，不會產生輻射，不易對眼睛造成傷害。

5.安全、有效、不刺激：對皮膚刺激性小，不會導致流血或使皮膚碳化。

6.恆溫系統，過程更安全：加溫到指定溫度才啟動作用，不會發生溫度過高或不穩定的問題。

※ 備註：本文撰稿時間為2019年4月，台灣尚未引進，若日後機器引進台灣，將依實際法規通過為主。 ※

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