「去你的硬」與新生奶和平共處

【本文感謝池偉誌醫師提供專業諮詢】

許多愛美者想要接受隆乳手術又聞莢膜色變，其實慎選合格有經驗的醫師，以及精準做好最重要的術後照護，就有辦法將莢膜的嚴重度降至最低。

Q.隆胸術後一定會產生莢膜嗎？何時長出？是否會自動消失？

當我們在進行植入假體隆乳手術，此時身體偵測到外來物而有排斥反應，此反應會生成一個「膜」把外來物包起來，這就是所謂的莢膜，且必定會發生。原則上在假體植入後2∼3天就會慢慢產生，產生後就不會自動消失。

Q.莢膜攣縮是否和選擇材質、手術過程、患者本身及術後照護有關？

我們先從材質的選擇說起，研究顯示，放置假體粗糙絨毛面比起平滑面發生莢膜的嚴重度較低。另外，手術過程中若發生血腫、感染或帶入過多其他異物（如手套的滑石粉）都會增加莢膜嚴重性。當然，既然莢膜是一種排斥反應，患者本身體質影響也很大，例如有自體免疫疾病的患者、容易產生增生性肥厚疤痕或蟹足腫的患者等，其莢膜的機率又比一般人高，而做足術後照顧，便可以降低及減少觸感不佳或產生攣縮。

Q.什麼是莢膜「攣縮」？在外觀及手感的呈現為何？

莢膜依嚴重程度分成四級，第一級最輕微，外觀上看不出來也摸不出來；第二級外觀上看不出來，但手感上稍微變硬；第三級在外觀上已可察覺，摸起來又更硬；第四級即嚴重變形或莢膜變硬變厚。一般來說，第三、四級就算是莢膜攣縮。

Q.哪些術後照護可預防或降低觸感不佳、攣縮問題？

術後要減少出血、感染、接觸過敏原及刺激性食物的機會，避免菸酒。另外，可利用按摩、藥物或一種高科技萃取「藻青蛋白＋槲黃素」，藉以幫助傷口修復、降低莢膜增生，讓乳房總是ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ喔。





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池偉誌 醫師

學經歷：台灣外科專科醫師｜台灣整形外科專科醫師｜台灣美容外科醫學會員｜馬偕醫院整形外科醫師｜衛生福利部桃園醫院整形外科主任｜池明仁整形外科副院長｜蜜絲歐妮整形外科主治醫師｜雅偲醫美診所主治醫師｜維格醫美診所主治醫師｜佳醫美人診所主治醫師

專長：隆乳手術｜鼻｜雙眼皮、眼袋｜拉皮｜身體雕塑｜雷射光療｜微整形注射

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