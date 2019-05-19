親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

酒糟怎麼治都治不好？小心蟲蟲危肌

2019-05-19 08:28醫美時尚

【撰文／Evelyn；本文感謝黃千耀醫師提供專業諮詢】

「酒糟」其實已經算是文明病了，常常走在路上看到許多人有著誇張的小丑鼻、關公臉，患者四處求醫，但是無論怎麼治療臉上丘疹和泛紅還是很嚴重，效果都不是很好，讓患者感到挫敗甚至放棄治療。黃醫師現身說法，其實許多酒糟確診後是臉部蠕型蟎蟲過多，經醫師建議使用了新型雙效殺蟎蟲乳膏，丘疹和泛紅狀況都改善許多，讓患者重拾治療信心。

Q.為何引發酒糟肌？

酒糟性皮膚炎成因很複雜，黃千耀醫師指出，這跟基因、體質和皮膚的結構都息息相關，酒糟會比一般皮膚敏感脆弱，容易受到刺激而誘發，就會敏感和潮紅甚至發癢，這幾年發現有些酒糟性皮膚炎跟蠕形蟎蟲有很大的關係。以下是酒糟的四種類型：

1.紅斑和血管擴張型：是酒糟性皮膚炎的最基本類型，突然性的持續泛紅、潮熱，皮膚下方的血管明顯、擴張。

2.膿皰丘疹型：類似痘痘的小膿包，但沒有粉刺，有些丘疹會受到感染形成潮紅性痤瘡。

3.鼻瘤型（酒糟鼻）：鼻子組織增生，會形成大蒜般的大鼻，好發於男性。

4.眼睛型：由皮膚影響到眼睛，會有癢、刺、異物感的症狀，甚至發紅。

分享

Q.蟎蟲與酒糟之間有什麼關係？

黃千耀醫師表示，每個人臉上都會有蠕形蟎蟲，由於一般人皮膚狀況是健康的，所以影響較不劇烈，但是對於酒糟肌而言，若是蠕形蟎蟲過多就會造成皮膚刺激，因這種蟎蟲會吃人皮膚上的油脂和角質細胞，讓皮膚形成一個洞一個洞，使皮膚屏障受損，會敏感脆弱！而在蠕形蟎蟲死後，它的殘渣內含有基丁質，會造成皮膚發炎、發紅及血管增生，更會刺激肌膚。

Q.要怎麼確認臉部的蠕形蟎蟲過多？

用顯微鏡檢查最為精準！一般正常人臉上蟎蟲數量每一平方公分約5隻，酒糟患者的話約每一平方公分1∼200隻，所以遭受的刺激比正常肌膚嚴重很多，大部分醫師常用擠壓方式將毛孔的蟲擠出來，也有醫師用膠帶或三秒膠取出。

分享

Q.要如何減少臉部蟎蟲？

目前較顯著的方法是使用含殺蟎蟲成分的「新型雙效去蟎蟲乳膏」，能抑制蟎蟲神經讓它不會動之後死亡，使用後約1∼2週能看到成效。部分的人在一開始會因為蟎蟲死掉的殘渣，導致酒糟狀況變嚴重，連續使用皮膚狀況會漸漸改善。黃千耀醫師提醒，用量是治療的關鍵，一般建議一張臉一次一公克（約一個碗豆、一個指節大小），必須擦到建議用量才有效果，也不會因使用過多造成刺激負擔。

Q.酒糟導致的臉部泛紅，要如何治療？

酒糟患者因長期刺激導致神經和血管活性過高，血管擴張後會讓臉部長期呈現泛紅，建議可施打血管型雷射（如：染料、彩衝、脈衝等），這些雷射光療主要是治療各種泛紅的狀況，現在很火紅的皮秒雷射也有治療泛紅的效果。

黃千耀醫師說，現在還有「外用去紅凝膠」可使用，它是一種血管收縮劑，能夠暫時性去紅，日常外用可改善泛紅情形，每24小時塗抹一次，使用大約30分鐘左右就可看到退紅效果，但若是有需要使用其它外用藥膏必須錯開時間，才能確保藥物均勻的吸收，外用去紅凝膠建議白天用，新型雙效去蟎蟲藥膏則建議晚上使用。

分享

分享

Q.酒糟治療方式還有哪些？

早期會使用四環黴素或抗生物等口服藥物來消炎，或以光療雷射治療臉部泛紅問題，但這些傳統藥物與雷射光療都無殺蟲效果，若是蠕形蟎蟲過多還是會反覆造成泛紅和丘疹問題。醫師會依照患者酒糟狀況，提供適合個人的雞尾酒式療法，但無論是哪種治療方法，都可與新型雙效外用去蟎蟲藥膏搭配使用，讓治療效果更加乘。

Q.酒糟患者日常要如何保養和照護？

✦ 選擇成分單純的保養品，避免刺激肌膚。

✦ 酒糟肌膚怕熱，日常需注意防曬及保濕。

✦ 飲食方面避免食用容易讓體質燥熱的食物。

✦ 情緒波動會讓酒糟情況更嚴重，患者需注意情緒的控制。

✦ 多運動能改善酒糟狀況，但盡量選擇和緩運動，避免身體過度燥熱。

※ 黃醫師小叮嚀：治療酒糟需要長期抗戰，只要努力細心照顧就能獲得改善，因此患者一定要有耐心，也不要隨便聽信偏方，與醫師討論適合自己的治療方式，才是最恰當的根本之道。 ※


分享

黃千耀 醫師

學經歷：雅文皮膚科診所院長｜黃禎憲皮膚科診所執行長｜台灣教育部部定講師｜國立陽明大學醫學系講師｜台灣皮膚科專科醫師

專長：一般皮膚疾病｜青春痘｜醫學美容雷射（黑斑、除皺、美白）｜微整形注射（肉毒桿菌素、玻尿酸、童顏針）｜音波拉提｜酒糟性皮膚炎｜異位性皮膚炎

【更多精采內容請見《醫美時尚108年5月號》】

分享

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

相關新聞

「法令紋」去去走 還我親和力！

2019-05-19 08:41

喚醒美肌力 如何搶救老化肌膚？

2019-05-19 08:40

「真空除毛」讓妳美美度夏 穿比基尼也不怕

2019-05-19 08:39

專利TMA鈦金熱點陣 搶救老化危肌

2019-05-19 08:31

「去你的硬」與新生奶和平共處

2019-05-19 08:30

改善眼周老化新選擇 膠原蛋白注射劑

2019-05-19 08:26

女神動態玻尿酸 改寫微整新定義

2019-05-19 08:25

「二極體雷射體雕」亞洲使用經驗分享會

2019-04-15 16:55

「2019皮秒雷射肝斑論壇」提升台灣醫美競爭力

2019-04-15 16:55

醫美求診停看聽 慎選醫師做好自我把關

2019-04-15 16:55

膠原蛋白注射 向黑眼圈徹底說Bye-Bye

2019-04-15 16:55

酒糟患者治療新曙光 穩定控制不是夢

2019-04-15 16:55

育髮趨勢「皮膚微移植新科技」

2019-04-15 16:55

天生大餅臉OUT　給我「Ｖ字臉」！

2019-04-15 16:55

改善眉眼下垂鬆弛的「提眉手術」

2019-04-15 16:55

終結衰老「新一代電波」再創拉提高峰

2019-03-12 14:09

落髮趨勢年輕化 女性也有落髮危機

2019-03-12 14:09

年後除脂就靠「消脂針」

2019-03-12 14:09

「黑眼圈、淚溝」讓你看起來又累又顯老嗎？

2019-03-12 14:09

那些年 我們一起吃的A酸

2019-03-12 14:09

自帶美肌的秘密？UP雷射還你無瑕好膚質

2019-03-12 14:01

點痣除斑 創造好運臉蛋

2019-03-12 13:51

施打肉毒桿菌素奪命！當心非法醫美陷阱

2019-03-12 13:48

皮膚微移植新科技 找回豐厚髮量

2019-03-12 13:46

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

2019-02-19 09:13

不要再叫我月球表面！UP雷射擊退臉上各式痘疤

2019-02-19 09:13

髮際線創造好運 從豐盈秀髮開始

2019-02-19 09:13

集合補水、填充、除皺、塑形於一身的美容神器！

2019-02-19 09:13

「音波拉提U-lift」打擊頸粗問題，成為背殺美女！

2019-02-19 09:13

臉型比例超重要 量身規劃專屬你的美學髮際線

2019-02-19 09:13

新型美膚利器「RF微針」

2019-02-19 09:13

除疤特務 直擊痘疤孔

2019-01-16 13:41

凹疤人的困擾 痘疤常見Q&A

2019-01-16 13:41

年前修修臉 好氣色喜迎新年

2019-01-16 13:41

打造偏財運美顏你可以這樣做

2019-01-16 13:41

春節聚會微整前3名：「玻尿酸、肉毒、埋線」

2019-01-16 13:41

「梭時雷射」幫你解決毛孔粗大、痘疤問題！

2019-01-16 13:40

「自體脂肪幹細胞」如何應用於醫美？

2019-01-16 13:40
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

按讚追蹤的副作用

2019-05-13 08:53

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:39

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-10 16:46

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top