酒糟怎麼治都治不好？小心蟲蟲危肌

【撰文／Evelyn；本文感謝黃千耀醫師提供專業諮詢】

「酒糟」其實已經算是文明病了，常常走在路上看到許多人有著誇張的小丑鼻、關公臉，患者四處求醫，但是無論怎麼治療臉上丘疹和泛紅還是很嚴重，效果都不是很好，讓患者感到挫敗甚至放棄治療。黃醫師現身說法，其實許多酒糟確診後是臉部蠕型蟎蟲過多，經醫師建議使用了新型雙效殺蟎蟲乳膏，丘疹和泛紅狀況都改善許多，讓患者重拾治療信心。

Q.為何引發酒糟肌？

酒糟性皮膚炎成因很複雜，黃千耀醫師指出，這跟基因、體質和皮膚的結構都息息相關，酒糟會比一般皮膚敏感脆弱，容易受到刺激而誘發，就會敏感和潮紅甚至發癢，這幾年發現有些酒糟性皮膚炎跟蠕形蟎蟲有很大的關係。以下是酒糟的四種類型：

1.紅斑和血管擴張型：是酒糟性皮膚炎的最基本類型，突然性的持續泛紅、潮熱，皮膚下方的血管明顯、擴張。

2.膿皰丘疹型：類似痘痘的小膿包，但沒有粉刺，有些丘疹會受到感染形成潮紅性痤瘡。

3.鼻瘤型（酒糟鼻）：鼻子組織增生，會形成大蒜般的大鼻，好發於男性。

4.眼睛型：由皮膚影響到眼睛，會有癢、刺、異物感的症狀，甚至發紅。

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Q.蟎蟲與酒糟之間有什麼關係？

黃千耀醫師表示，每個人臉上都會有蠕形蟎蟲，由於一般人皮膚狀況是健康的，所以影響較不劇烈，但是對於酒糟肌而言，若是蠕形蟎蟲過多就會造成皮膚刺激，因這種蟎蟲會吃人皮膚上的油脂和角質細胞，讓皮膚形成一個洞一個洞，使皮膚屏障受損，會敏感脆弱！而在蠕形蟎蟲死後，它的殘渣內含有基丁質，會造成皮膚發炎、發紅及血管增生，更會刺激肌膚。

Q.要怎麼確認臉部的蠕形蟎蟲過多？

用顯微鏡檢查最為精準！一般正常人臉上蟎蟲數量每一平方公分約5隻，酒糟患者的話約每一平方公分1∼200隻，所以遭受的刺激比正常肌膚嚴重很多，大部分醫師常用擠壓方式將毛孔的蟲擠出來，也有醫師用膠帶或三秒膠取出。

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Q.要如何減少臉部蟎蟲？

目前較顯著的方法是使用含殺蟎蟲成分的「新型雙效去蟎蟲乳膏」，能抑制蟎蟲神經讓它不會動之後死亡，使用後約1∼2週能看到成效。部分的人在一開始會因為蟎蟲死掉的殘渣，導致酒糟狀況變嚴重，連續使用皮膚狀況會漸漸改善。黃千耀醫師提醒，用量是治療的關鍵，一般建議一張臉一次一公克（約一個碗豆、一個指節大小），必須擦到建議用量才有效果，也不會因使用過多造成刺激負擔。

Q.酒糟導致的臉部泛紅，要如何治療？

酒糟患者因長期刺激導致神經和血管活性過高，血管擴張後會讓臉部長期呈現泛紅，建議可施打血管型雷射（如：染料、彩衝、脈衝等），這些雷射光療主要是治療各種泛紅的狀況，現在很火紅的皮秒雷射也有治療泛紅的效果。

黃千耀醫師說，現在還有「外用去紅凝膠」可使用，它是一種血管收縮劑，能夠暫時性去紅，日常外用可改善泛紅情形，每24小時塗抹一次，使用大約30分鐘左右就可看到退紅效果，但若是有需要使用其它外用藥膏必須錯開時間，才能確保藥物均勻的吸收，外用去紅凝膠建議白天用，新型雙效去蟎蟲藥膏則建議晚上使用。

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Q.酒糟治療方式還有哪些？

早期會使用四環黴素或抗生物等口服藥物來消炎，或以光療雷射治療臉部泛紅問題，但這些傳統藥物與雷射光療都無殺蟲效果，若是蠕形蟎蟲過多還是會反覆造成泛紅和丘疹問題。醫師會依照患者酒糟狀況，提供適合個人的雞尾酒式療法，但無論是哪種治療方法，都可與新型雙效外用去蟎蟲藥膏搭配使用，讓治療效果更加乘。

Q.酒糟患者日常要如何保養和照護？

✦ 選擇成分單純的保養品，避免刺激肌膚。

✦ 酒糟肌膚怕熱，日常需注意防曬及保濕。

✦ 飲食方面避免食用容易讓體質燥熱的食物。

✦ 情緒波動會讓酒糟情況更嚴重，患者需注意情緒的控制。

✦ 多運動能改善酒糟狀況，但盡量選擇和緩運動，避免身體過度燥熱。

※ 黃醫師小叮嚀：治療酒糟需要長期抗戰，只要努力細心照顧就能獲得改善，因此患者一定要有耐心，也不要隨便聽信偏方，與醫師討論適合自己的治療方式，才是最恰當的根本之道。 ※





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黃千耀 醫師

學經歷：雅文皮膚科診所院長｜黃禎憲皮膚科診所執行長｜台灣教育部部定講師｜國立陽明大學醫學系講師｜台灣皮膚科專科醫師

專長：一般皮膚疾病｜青春痘｜醫學美容雷射（黑斑、除皺、美白）｜微整形注射（肉毒桿菌素、玻尿酸、童顏針）｜音波拉提｜酒糟性皮膚炎｜異位性皮膚炎

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