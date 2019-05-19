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改善眼周老化新選擇 膠原蛋白注射劑

2019-05-19 08:26醫美時尚

【撰文／Miki；本文感謝蔡雅敏醫師提供專業諮詢】

皺紋、淚溝、眼袋⋯⋯許多人說「眼周」是最容易看出年齡的部位，眼周老化不僅讓人看起來沒精神，更會顯老！但眼周問題光靠日常保養、化妝技巧都很難遮掩，難道只能走上外科手術一途才能解決嗎？是否能利用注射填充物來改善呢？

膠原蛋白是維持皮膚青春水嫩、飽滿澎潤的重要成分，隨著年齡增長，膠原蛋白會跟著減少，有如大樓失去了鋼筋骨架而無法支撐，造成肌膚的塌陷和下垂，這樣的老化又特別容易在眼周部位顯現。蔡雅敏醫師指出，每個人眼周老化的因素各有不同，有些人是因為年齡而老化，也有些人是因為體質而老化（如過敏體質者較容易有黑眼圈），作息、飲食習慣也會影響膚質。

老化眼周自我檢測七大指標

蔡雅敏醫師分析，探究眼周老化，必須從解剖學角度切入，可簡單劃分為七種，除了「色素型黑眼圈」、「血管型黑眼圈」、「脂肪型眼袋」、「淚溝」、「眼眶骨流失」、「皮膚鬆弛」等六種之外，第七種是「混合型」，因為多數人的眼周並不會只有單一現象，而是前述幾項因素混合造成。觀察一般老化眼周，可能看見上眼瞼的皮膚鬆弛，導致雙眼皮變得多層，或成為內雙；下瞼下移（退縮至角膜下方）造成淚溝、眼袋、魚尾紋、黑眼圈；因脂肪墊（fat pad）位移導致蘋果肌流失，形成頰部塌陷或表面凹凸不平，以及眼周肌膚隨著年齡變薄，保水能力自然減弱，也導致細紋產生。這些變化，都是讓眼周肌膚不再年輕的原因。

除了手術、雷射　也可注射膠原蛋白改善眼周老化

蔡雅敏醫師指出，時下有一種被稱為「注射型保養品」的膠原蛋白注射劑，擁有「單一劑型可全臉施打」的優勢，不僅可填補流失的膠原蛋白，也能撫平細小的突出或紋路，更可誘導皮下活化纖維母細胞，刺激膠原蛋白增生。此外，膠原蛋白注射劑還可用於雕塑臉型輪廓，諸如扁山根、短下巴，藉由膠原蛋白針劑注射的細膩修飾，也能塑造出自然的高挺鼻、美麗的尖下巴，呈現緊緻而立體的臉型輪廓。

若是脂肪移位而造成的眼袋，輕微的可用填充物稍微修正，嚴重的還是得靠手術移除或復位；因色素沉澱和過敏體質造成的眼周老化，可以利用雷射處理；而針對細紋、凹陷等問題，膠原蛋白注射劑也相當適合用來改善。

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質地柔滑、易與人體相容　優勢多多

膠原蛋白注射劑質地柔滑，屬於分子小的水劑型態，選擇天然、無病原的膠原蛋白透過專利純化及穩定技術製程，因此與人體相容性高，容易被吸收、代謝，不僅是安全的生物醫學材料，還具備以下四大優勢：

1.減少色斑形成 抑制色素沉積：膠原蛋白中的多肽能抑制酪氨酸酶的活性，減少色斑形成，防止黑色素的生成和沉積。

2.乳白色不透光 具備遮蓋效果：許多填充物施打在眼周部位，容易產生結節，使效果顯得不自然，施打玻尿酸時，更可能因反射藍紫色光學現象而產生「廷格爾效應（Tyndall Effect）」，讓原本沒有黑眼圈的部位看起來有黑眼圈。而天然膠原蛋白是乳白色不透光膠體，具有遮蓋作用，因此特別適合施打在眼周肌膚細薄的部位。

3.不易吸水腫脹 更易延展塑形：相較於玻尿酸，膠原蛋白不易吸水腫脹，因此針對眼周等水分代謝緩慢、較易浮腫的組織，可減少術後的不適感。此外，它的分子也比一般玻尿酸來得小，延展性更佳，因此在表皮細薄的區域具有更佳的塑形力。

4.注射無顆粒感 復原時間較短：膠原蛋白注射後的質感十分自然，不會產生顆粒感，且復原時間短、痛感低，施打後能夠很快地恢復正常生活，也不影響作息。

▸ Summax 15膠原蛋白修護安瓶 1.5mlx15瓶／價格電洽 為生物活性...
▸ Summax 15膠原蛋白修護安瓶 1.5mlx15瓶／價格電洽 為生物活性之膠原蛋白原液，可舒緩肌膚不適感和加強保濕。
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膠原蛋白改善範圍

除了改善前述的眼周問題，膠原蛋白注射劑也能同時處理臉部其他肌膚困擾。蔡雅敏醫師指出，舉凡抬頭紋、眉間紋、淚溝紋、魚尾紋、法令紋、唇紋、頸紋、貓咪紋（或稱印地安紋）等紋路，或是下巴、額頭、太陽穴等部位的凹陷，都能利用膠原蛋白注射劑來改善；亦可施打在蘋果肌，整體提升臉部的年輕感。

那麼，平時是否也能透過居家保養來延緩眼部老化呢？蔡雅敏醫師指出，肌膚保養首重「防曬」和「保濕」，尤其在接受醫美療程後，肌膚容易出現缺水、敏弱等狀況，此時若能善用溫和的保濕產品，更能提升美肌力，因此建議選擇飽含膠原蛋白的修護安瓶。由於此類產品具備極高的親膚性，不僅可瞬效保濕滋潤，亦有助調理肌膚機能、舒緩肌膚不適，更能進一步平衡肌膚酸鹼值、促進膠原增生，達到延緩眼周老化的目的。眼周老化千萬別輕忽，做好日常保養和調理，就能讓自己穩居「電眼美人」的寶座喔！


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蔡雅敏 醫師

學經歷：蔡雅敏皮膚科診所院長｜美國皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜賓州大學及Menlo Dermatology MedicalGroup and Laser Center訪問醫師｜前高雄市立聯合醫院皮膚科主任｜國立成功大學醫學士｜中山大學高階管理碩士（EMBA）

專長：美白除疤｜保養品諮詢｜微整形（肉毒桿菌、玻尿酸等）｜皮膚雷射治療｜健保皮膚病（青春痘、酒糟、妊娠皮膚病等）

【更多精采內容請見《醫美時尚108年5月號》】

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醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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