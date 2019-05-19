女神動態玻尿酸 改寫微整新定義

【撰文／劉雨靈】

受夠厭世臉及塑膠臉了嗎？微整形不再只有照片上、「靜態時」才是女神範，新上市的女神動態玻尿酸聚焦在「動態美」，可以依照每個人的臉部結構與條件，打造360度零死角、動靜皆自然的完美弧度，勢將引領未來微整新主流！

➣ 專利動態優化技術：絕佳拉伸力，玻尿酸隨表情擺動，怎麼動都自然

➣ 美麗持久閃耀：嚴謹醫學研究證實，治療後效果最長可維持達18個月

➣ 組織相容性佳：微導親膚科技，質地柔韌又具支撐度，與肌膚緊密貼合

➣ 美得安心：美國FDA、歐盟CE與台灣衛福部核可

關於臉部填充劑，網友最在意的問題...

李冠穎醫師表示，醫美微整已經風行十數年，過往的微整注射趨勢，不論是肉毒桿菌素或是玻尿酸，多用於填補凹陷部位，哪邊凹就填哪裡，但常會讓人覺得施打部位平平的，或者是局部突出、整體協調性不夠，感覺不太自然，打了一次以後就不敢再打。但是你知道嗎？全新的柔韌型玻尿酸劑型──女神動態玻尿酸，據說可以大幅改善表情僵硬的「厭世臉」，以及明顯不自然的「塑膠臉」！

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微整注射新篇章：動態美學

朱家緯醫師表示，現今醫美微整趨勢逐漸走向訴求於自然，比較像自己年輕的樣貌，而且更漂亮勻稱，最好看不出有動過手腳。但要達到這種偷偷變美、美得自然的效果，對於產品劑型的選擇及醫師的技術都需考量到更多層面。

為何填充劑會讓人覺得不自然？主要原因還是出在只看局部而非整體。王君瑜醫師指出，臉部線條有40幾條肌肉，尤其在眼睛和唇周為最多，這40幾條肌肉可以做出1萬多種表情，而在做表情時最怕填補的地方露餡，像是笑起來眼下淚溝會特別突出，就是因為眼周為全身最薄的皮膚，僅有0.2公分，以至於填補的填充劑很容易在外表上顯現出來。

鄭雅瑜醫師舉玻尿酸為例，過去玻尿酸多用來補靜態紋，卻忽略了動態表現，像是在做誇張表情如大笑時顴骨幅度較大、眼睛周圍肌肉較收縮、紋路較多，如果玻尿酸劑型的拉伸力不夠強，表情做到一半就會顯得僵硬，就整體美學角度來說，人其實是動態的，因此術後以動態美感評估，成為時下醫美顯學。

▸ OBT動態平衡優化技術可使玻尿酸具有良好的拉伸力。 分享 facebook

OBT動態平衡優化專利技術，動靜表情都自然

與傳統凝膠式玻尿酸相較，女神動態玻尿酸運用獨特的「OBT動態平衡優化專利技術」（Optimal Balance Technology），可使玻尿酸具有良好的拉伸力（Flexibility），楊心怡醫師認為這是一個嶄新的觀念：玻尿酸若具有很好的拉伸力，它的延展性就能隨著肌肉運動拉扯時自然擺動，做動態表情時，玻尿酸也能跟著拉伸，不會造成位移、變形的狀況。也因其微導親膚科技，使注入的玻尿酸能與人體組織緊密融合，不自然的感覺大幅降低。

低吸水性、術後效果容易預測是女神動態玻尿酸另一個優勢，李冠穎醫師補充，傳統凝膠式玻尿酸因為具有較高的吸水力，術後容易出現水腫，施打時需預估兩到三成空間；女神動態玻尿酸則吸水性低，施打完與術後一段時間的效果無太大差異，可有效縮短恢復期，對醫師來說也較便利，可以解決過去在臨床上比較難以處理的小狀況，減少術後落差的溝通問題。

而在劑型的選擇上，許哲豪醫師說明，適合大面積凹陷的填充部位，如注射於骨膜上區域或皮下組織的臉頰、夫妻宮、木偶紋或法令紋凹陷，可以選用拉伸力較高、分子較大的「丰潤V」劑型玻尿酸，效果較一般玻尿酸更為長效持久，國外已有臨床實證可維持長達18個月；如果是需要支撐度比較高，適合雕塑輪廓線條的部位，如注射於真皮層中層至下層的下巴、蘋果肌等，就可以選擇中分子的「修容D」劑型玻尿酸。總體而言，動態玻尿酸改良了舊型凝膠式玻尿酸的缺點，柔韌有彈性的質地使動態表情變得更柔和，打造出360度零死角、動靜皆自然的完美弧度。

▸ 女神動態玻尿酸具有良好的拉伸力，做動態表情時，玻尿酸也能跟著肌肉擺動拉伸。 分享 facebook

認明產品來源、與醫師充分溝通

目前市面上有許多的玻尿酸產品，醫師是如何選擇的？許哲豪醫師表示，在選擇玻尿酸時，醫師會以「安全」為第一訴求，選擇由全球領導品牌所生產製造，通過美國FDA、歐盟CE、台灣衛福部三重官方機構核可認證、品質優良的玻尿酸品牌，其「NASHA純粹玻尿酸」已在全球累積4,000萬人，新劑型OBT動態玻尿酸也做過許多臨床實驗，且內含麻藥，讓整個施打過程都很舒適。他也提醒消費者在施打前應認明產品的合法商標，確認是全新未拆封的原廠包裝，才能兼顧美麗和自身權益。

除了產品面，技術面也是非常重要的關鍵。楊怎麼說心怡醫師強調，醫師除了對產品特性、組織反應的掌握外，本身也要有豐富的解剖學知識、足夠的施打經驗，對於整體臉部評估有一定的經驗與切入角度，才能避開可能發生的危險，擁有安全的治療效果，術前更應與醫師完整溝通，以了解雙方對於治療目標是否一致。鄭雅瑜醫師即分享她的自身經驗，不少上門求診的愛美人士其實並不清楚自己的需求為何，也不知道過去施打了什麼玻尿酸，對於醫師在判別患者病歷、以提供最適切的治療時造成影響。臉畢竟是自己的，她建議還是要做好功課，彼此溝通到符合患者期望的理想值，而不是全權交由醫師處理，萬一自己沒有任何概念，又遇到不擅長溝通或美感不符合大眾化的醫師，術後就容易衍生醫療糾紛。

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訂製美麗自信的自己

每個人的臉型、體質與動態表情都是獨特的，最重要的還是選擇最適合自己、有FDA認證的產品，與專業、可以信任的醫師充分溝通，找出真正需要改善的部位，再針對笑或說話的表情做微調，量身訂作因人而異的治療計畫，才能美得安心、放心，成為自己的女神！

有關玻尿酸填充劑聽聽專業醫師們

李冠穎醫師認為，臉部整體美感比例對了，人自然就立體漂亮！但微整填充並非消費者想的那麼簡單，只要把填充劑打進去就好，首先醫師必須擁有臉部輪廓美學的敏銳度、透徹了解臉部五官的結構，且對於產品特性、安全性、組織反應都要非常了解，選擇具備專業訓練背景的合格醫師，經過縝密的充分溝通，給予最適合輪廓建議，治療效果才會滿意有效。

楊心怡醫師也建議消費者，應該多觀察自己在沒有做表情的靜態狀態下，有哪些是自己比較在意的問題；而醫師在幫患者評估時，也會去觀察患者在沒有表情跟笑起來時肌肉收縮的方向，以及肌肉收縮後造成其他軟組織的變化為何，以此來決定施打的部位與影響層面，而動態玻尿酸正有助於患者達到自然的效果。

事實上，玻尿酸的產品品質十分重要，鄭雅瑜醫師表示，市面上有便宜的、也有高價的玻尿酸，價值還是有差。便宜的玻尿酸你不知道來源為何，有可能是中國製、韓國或水貨，或是打的量、不該打的位置等，有的些消費者只是以價格為考量，但臉必須要每天面對大眾，還是應選擇安全有品質的產品較好。

當然，玻尿酸注射並不是沒有風險，朱家緯醫師強調，玻尿酸注射畢竟還是治療，可能打完後局部會有一些小針孔，或是一點小瘀青，剛打完可能也會有局部疼痛的問題，但這些其實都是可以接受的。許哲豪醫師也指出，以自己玻尿酸打了十幾年，也打過各種玻尿酸的經驗來看，之前都沒有這種強調動態的產品，他覺得其動態優化技術、支撐力強、組織相容性好、吸水程度比傳統凝膠式劑型更低、持續時間更久等特點，可說是醫學美容的突破，尤其客製化的注射需要好的產品與好的醫師相輔相成，才能給患者安全自然又持久的體驗。

王君瑜醫師也補充，許多消費者在意效期，希望效果越持久越好，甚至希望有永遠不會消的劑型。但異物植入最好能與人體有100%的相容，人體可以代謝才安全，完全不能代謝的劑型一旦打進去，若有任何併發症是沒有解藥的。而且填充物應隨著老化一起慢慢消失，而不是一塊一塊掉在下巴。若要取決於安全性、相容性和持久性，動態玻尿酸應該是目前市場上維持最久又很安全的產品。

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