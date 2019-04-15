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改善眉眼下垂鬆弛的「提眉手術」

2019-04-15 16:55醫美時尚

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【撰文／劉雨靈；感謝簡文祥醫師提供專業諮詢】

隔壁陳媽媽去年做了雙眼皮手術，說是為了改善眼皮下垂、「眉壓眼」的問題，但是過了一年，眉壓眼的情形依舊存在，看起來反而顯得老氣，眼神也看起來兇兇的。經過醫師諮詢，原來陳媽媽真正需要的是「提眉手術」！

Q.什麼是「提眉手術」？

隨著膠原蛋白的流失，皮膚變得鬆弛，除了出現皺紋外，眉尾處也會下垂，容易出現八字眉或三角眼、顯得老態無神，這時可以考慮做「提眉手術」。提眉手術為整型美容外科中的重要手術，針對老化下垂眼皮所設計，原理是將眉毛及周圍的皮膚部分切除，調整出恰當的眉眼距離，讓眉眼之間更具立體感，可徹底解決眉眼老化下垂的問題。

常見的提眉手術大概有以下幾種：

▸ 1.傳統提眉手術：適合年紀較大、皮膚較鬆弛的人。於髮際線後做切口，可切除多餘頭皮，好處是效果持久，缺點是頭頂部會有較長時間的麻木感，疤痕留在髮際線後，不易看見。

▸ 2.內視鏡提眉手術：適合年輕、上臉部老化初期、抬頭紋較不明顯、額頭較平或額頭不高的人。方法是在髮際線內做切口，使用內視鏡達到提眉目的，是目前較多醫師使用的方法。優點是傷口小、提眉效果佳，也有改善皺眉紋的功能。

▸ 3.髮際線提眉手術：沿著髮際線做切口，雖然有疤痕，但是藏在髮際線並不明顯，因髮際線提眉手術可以縮短額頭高度，所以適合額頭太高的人。

Q.術後有什麼要注意的地方？

手術後會有輕微腫脹，前三天可盡量冰敷，並注意傷口的清潔與照顧，以預防傷口感染或癒合不易。另外可能會有暫時性落髮的情形，且因為拉扯到神經，約有3～6個月左右的時間，頭皮會有麻麻的感覺。

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簡文祥 醫師

學經歷：茗媛診所醫師｜台北榮民總醫院實習醫師｜林口長庚醫院實習醫師｜嘉義榮民醫院外科住院醫師｜台中榮民總醫院外科住院總醫師｜台中榮民總醫院整形外科主治醫師｜台灣外科醫學會外科專科醫師｜台灣整形外科醫學會專科醫師｜中華民國手外科專科醫師｜台灣美容外科醫學會會員｜中華民國外科重症加護專科醫師

專長：玻尿酸｜雷射除毛磨皮｜鼻整形重修手術｜抽脂｜美容手術後重修手術

【更多精采內容請見《醫美時尚108年4月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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