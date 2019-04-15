天生大餅臉OUT 給我「Ｖ字臉」！

分享 facebook 【撰文／宋正宇醫師；整理／編輯部】

肉肉的臉雖然有時會被稱讚可愛，但是容易給人肥胖的錯覺。好希望有一天也能聽到「臉超小」、「鵝蛋臉」的讚美！天生大餅臉該怎麼救呢？請醫師教教我，如何幫大餅臉變成V字臉吧！

Q.為什麼有些人明明變胖臉看起來卻變瘦了？

判斷一個人臉是否好看，並不是看「大小」或「胖瘦」，而是看「比例」。如果臉大但比例好，就是一張好看的臉。

其實第一眼看人，首先看到的是「比例」和「線條」；走近之後，才會看到膚質、斑點、細紋…等細節。許多女生對於最明顯的「比例」和「線條」沒有修正的概念，僅在意小細節瑕疵，因為自己看自己，和別人看自己，是不一樣的。

Q.首先要知道自己是哪一型的國字臉，可試試以下方法：

1.前國字臉：把頭髮放下來蓋住耳朵，如臉型看起來方圓，則為「前國字臉」，導因於腮幫子肉多（年輕的嬰兒肥），或因皮膚老化造成腮幫子下墜。

2.後國字臉：把頭髮放下來收到耳後，或把頭髮盤起來，如臉型看起來方圓，則為「後國字臉」，可分先天骨骼型，或後天長期過度使用咀嚼肌，造成肌肉型國字臉。

也有人臉型呈現「前V後U」的形狀，即下巴形狀好，也沒有嬰兒肥，呈現完美V字臉；但咀嚼肌過大造成後國字臉，從正面看就變成「前V後U」。

Q.要如何變成V字臉？

1.先天嬰兒肥的前國字臉：利用局部微量抽脂立即就有效果。

2.後天皮膚老化鬆弛而造成腮幫子下墜的熟齡肌：可以完全無痛電波拉皮，或內視鏡微創五爪釘拉皮，緊提鬆弛的肌膚。

3.先天骨骼發達型的後國字臉：可用磨骨或削骨手術。

4.後天咀嚼肌發達型：可施打肉毒桿菌素放鬆咀嚼肌使其變小。

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宋正宇 醫師

學經歷：非凡整形外科皮膚科聯合診所執行長｜美國完全無痛電波拉皮（Thermage）全球卓越獎｜丹麥雅得媚（Aquamid）全球卓越獎｜美國雷射外科醫學會（ASLMS）會員｜美國皮膚科醫學會（AAD）會員｜臺灣皮膚專科醫師｜臺灣皮膚科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員｜台灣皮膚暨美容外科學會會員｜中國北京醫科大學客座副教授｜台灣醫學會會員

專長：電音雙波拉皮｜各式微整形注射（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜除斑除皺脈衝光、雷射｜無痛快速雷射磨皮雷射換膚｜雷射除毛｜MiraDry微波熱能除汗