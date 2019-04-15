育髮趨勢「皮膚微移植新科技」

分享 facebook 【撰文／編輯部；本文感謝曾德朋、李承鴻、邱愛婷、何文藻醫師提供專業諮詢】

再生醫學近年來在國際上一直很火紅，近期國外更有許多醫師將再生療法運用於落髮治療，其成效也相當不錯，究竟這種技術是什麼呢？就由四位專業醫師為你說明。

台灣衛福部於2018年宣布預計在台灣開放細胞療法，其運用相當廣泛，可利用細胞因子幫身體修復或治療疾病，預計將逐步開放治療範圍。目前國外已有將細胞療法運用在落髮治療的案例，可望為有掉髮困擾的患者帶來新的生機。

落髮成因複雜 找出根源才能有效治療

李承鴻醫師指出，落髮成因相當複雜，舉凡免疫性疾病、雄性禿基因、壓力和後天環境等因素都會導致落髮，必須尋求受過落髮教育訓練的醫師，經由醫師評估確定落髮的根本原因，再建議適合的治療方式。何文藻醫師表示，目前最常見的落髮類型為雄性禿，落髮會從前額髮際線開始往後，隨著時間慢慢會出現髮漩及頭頂落髮，最嚴重則會造成頭頂光禿的狀況。

搶救落髮要趁早 再生療法有助育髮

落髮治療方式很多元，何文藻醫師表示，美國FDA落髮治療準則是以外用、口服和植髮三種方式為主，也可搭配使用低能量雷射光療與PRP生長因子注射等輔助療法來協助落髮治療。李承鴻醫師表示，雄性禿患者開始落髮後毛囊會逐漸萎縮，甚至讓頭髮不再生長，第一時間發現時就要盡快治療，不要等到毛囊萎縮，最後就只能以植髮手術治療。李醫師說，目前國外將再生療法應用於雄性禿落髮，是利用皮膚微移植技術，取耳後皮膚內的功能性成分，再透過注射方式於所需的部位，使髮量豐厚，是在歐洲國家十分受歡迎的落髮治療選擇。

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創造頭皮良好微環境 喚醒「沉睡的小毛囊」

曾德朋醫師認為，落髮與頭皮環境息息相關，必須幫頭皮製造一個適合生長的微環境，將毛囊活化使其恢復正常生長週期，才不會讓頭髮持續掉落。過往會使用血液萃取PRP生長因子注射來創造微環境，但效果不是非常的明確。而「皮膚微移植新科技」是先將耳後毛髮部位局部少量剃除後再取皮瓣，耳後健康毛囊的生長細胞，與頭皮毛囊細胞的同源性高，在全球已累計超過35,000個案例用於落髮治療，證實術後3～6個月可看到一定程度的改善。

邱愛婷醫師也補充，2018年好萊塢的國際植髮醫學會上，國外醫師分享將「皮膚微移植新科技」應用於產後落髮女性，利用健康毛囊的生長細胞，高度活化萃取，可促進活化毛囊、延緩落髮狀況，也適合髮量稀疏的女性，利用再生療法使毛囊健康、髮量自然變得豐盈。但曾德朋醫師也提醒，所有落髮療程都是無法取代的，可相互搭配治療，會使落髮治療更加乘。

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植髮前後必須養育頭皮 才能使植髮效果更好

「植髮術前必須幫頭皮製造一個良好的微環境！」曾德朋醫師強調，毛髮要生長得好，不僅本身毛母細胞要健康，還需要給它好的環境及養分，頭皮就像土壤，手術前先沃土，術後就能讓頭髮生長得更好。邱愛婷醫師表示，植髮手術是把健康的毛囊搬家到沒有毛囊的地方，但若是有雄性禿基因的人還是可能繼續落髮，建議植髮患者在術後一定要配合育髮療程，積極育髮可減緩落髮，才不會很快就要進行二次植髮手術。

醫師小叮嚀

1.療程後24小時勿洗頭，取皮瓣傷口處3天避免碰水，傷口若有縫合1週後拆線，拆線後即可恢復正常洗頭。

2.適合男性雄性禿1∼3期、女性雄性禿第1期，或是髮量不豐厚、希望改善落髮的人。

3.雄性禿後期（第5期以上）或頭頂已經沒有毛囊的人，則要選擇植髮手術。

4.疾病造成的落髮（如紅斑性狼瘡）。

-------------- 皮膚微移植小辭典 --------------

「皮膚微移植」是由義大利醫師Dr. AntonioGraziano所提出，這個科技主要是想提供醫師們一個安全、有效，且患者可負擔的手術方式。透過此方式可以克服過去幹細胞療法需要長時間的專業培訓、只能在大醫院進行等限制，在短時間內完成需要治療的部位。真皮層含有許多的血管結構，從這個部位來進行皮膚微移植後可以幫助毛囊周邊血管活化，使毛囊周邊環境的養分充足，有助於頭髮生長。

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曾德朋 醫師

學經歷：台安醫院皮膚科暨美容醫學暨植毛育毛中心主任

專長：毛髮疾病治療、植髮手術｜指甲疾病、指甲手術治療｜一般皮膚病｜皮膚腫瘤及手術｜雷射治療手術｜美容手術

李承鴻 醫師

學經歷：李承鴻皮膚科診所院長｜亞洲抗老化美容醫學醫學會（A4AM）理事｜兩岸微整醫師定期考核專家委員會委員

專長：酷塑冷凍減脂｜微整注射｜雷射｜音波、電波｜埋線｜皮膚疾病

邱愛婷 醫師

學經歷：台灣植髮醫學會會員｜亞洲植髮醫學會會員｜國際植髮醫學會會員｜熱河診所植髮專任醫師｜高雄君綺診所簽約醫師｜美塑館整形外科診所特約醫師

專長：植髮手術｜落髮診斷｜面部注射

何文藻 醫師

學經歷：何文藻皮膚科診所院長｜美國皮膚科醫學會年會進修研究｜狐臭手術國際期刊認證

專長：微創狐臭手術｜自體脂肪移植精雕臉部｜各式皮膚科疾病｜青春痘痘疤治療｜肝斑處理｜各式微整形