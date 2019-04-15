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酒糟患者治療新曙光 穩定控制不是夢

2019-04-15 16:55醫美時尚

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【撰文／羅棋守醫師】

什麼是酒糟？為什麼會有酒糟性皮膚？酒糟的成因相當複雜，往往也容易被患者忽略或誤判，究竟該怎麼對症下藥、平時又該如何保養及改善酒糟皮膚？聽聽皮膚科羅棋守醫師怎麼說。

酒糟又稱玫瑰斑，是一種常見的臉部慢性發炎皮膚病，常以臉部泛紅為表現，並可能伴隨臉部丘疹及膿皰、皮膚微血管擴張等症狀，而在男性患者鼻部較易出現皮膚腫塊變化（酒糟鼻）。酒糟侵犯眼部時，常造成患者眼睛不適如乾澀、搔癢、刺痛等症狀。這些症狀除了造成患者不適外，因為症狀表現在臉部，常常影響患者的社交生活並擔心疾病無法緩解或有效控制，心中的焦慮、不安及失望更深深影響了患者的心理健康，而心理情緒往往又牽連著酒糟病情的起伏，導致惡性循環。

為什麼會得酒糟？

酒糟詳細發生原因不明，但目前推論與個人先天體質，也就是基因相關，而後受到後天環境的刺激如蠕形蟎蟲寄生、紫外線、不當的雷射光療、熱源、壓力而發病，造成皮膚免疫系統及神經、血管功能失調。然因臉部泛紅，常被當成臉部過敏（接觸性皮膚炎）治療，而誤用類固醇藥膏，導致穩定期更遙遙無期。臉部亦可能出現丘疹及膿皰等病灶，故有時會被患者或醫師誤認為是青春痘（痤瘡），而未見改善。

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------------- 蠕形蟎蟲小檔案 ------------

▸ 顯微鏡下的蠕形蟎蟲
▸ 顯微鏡下的蠕形蟎蟲
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蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，成蟲有4對腳，寄生於哺乳動物的毛囊內。人類的蠕形蟎蟲主要分為毛囊蠕形蟎與皮脂腺蠕形蟎，大小約0.3公厘，前者生活於毛囊，後者生活在毛囊旁的皮脂腺，幾乎所有人的臉部都找得到。蠕形蟎蟲依靠皮膚的角質及皮膚分泌的皮脂維生，一般情況下對皮膚是無害的。但在酒糟、瞼緣炎患者、人體免疫力下降時、服用類固醇或塗抹外用類固醇藥膏、愛滋病患者等，蟎蟲數量才會增加造成皮膚發炎。

酒糟如何治療？

近一兩年來，因為許多藥物及光療儀器針對相關的致病機轉相繼被發展出來並引進台灣，為過去對傳統藥物反應不佳的患者，帶來了曙光。可針對患者個別的酒糟型態，擬出一個精準的治療計畫，一般在一至三個月的治療期後，通常就能穩定控制病情。

如針對丘疹膿皰型酒糟患者，往往是與毛囊中的寄生蠕形蟎蟲的增生有關。一般正常人蟲量每平方公方約在5隻以下，而在酒糟患者，尤其是丘疹膿皰型患者的平均蟲量往往比正常人高到18倍之多。建議患者尋求專業的皮膚科醫師作進一步的顯微鏡化驗，如蠕形蟎蟲數量有增加的情況，則建議塗抹含殺蟎蟲成分的雙效去蟎蟲乳膏治療，才能穩定控制。

針對泛紅型酒糟的患者，往往與皮膚的神經、血管活性過高相關，可以搭配口服藥物Carvedilol及在重要場合必要時，使用去紅凝膠控制。對於長期穩定控制而言，則建議使用光療如彩衝光或染料雷射，針對血管問題的源頭做處理。針對眼部酒糟，則可以使用口服藥物、人工淚液，必要時尋求眼科醫師協助，嚴重時可考慮使用抗發炎的眼藥水如Cyclosporine治療。

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酒糟患者日常生活的趨吉避凶

1.避免日曬與處於悶熱的環境（如溫泉、SPA）。

2.確實做好防曬措施，包含使用陽傘、帽子遮蔽紫外線及外出時塗抹物理性防曬乳。

3.避免飲食過熱的湯、飲料、酒類及辛辣的食物。

4.皮膚的保養越單純越好。臉部清潔要選擇溫和的洗面乳，盡量避免美白、去角質產品及面膜的使用，保濕乳液要選擇無酒精、香料、色素的產品。

5.避免使用及依賴外用類固醇藥膏。

6.從事有興趣的休閒活動適當紓解壓力、閱讀正念相關書籍或參加正念減壓課程，以降低心理負面情緒的傷害。

給酒糟患者的心靈補帖

酒糟如同許多慢性病，像氣喘、慢性關節炎或慢性偏頭痛，屬於體質性疾病，雖然無法終身根治，也對患者身心造成許多負擔，但並非絕症，只要好好配合專業皮膚科醫師治療，對症下藥，保持正面樂觀的態度面對疾病，避免生活中的誘發因子，急性發作期終究會過去，一定有撥雲見日、穩定控制，甚至能脫離藥物的一天到來。親愛的「酒友們」，這段過程雖然辛苦，但歷經過後，往往會讓我們更能體會身體及心靈健康的重要性，更積極地活在當下，體驗精采的生活與更有勇氣面對生活挑戰，加油！

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羅棋守 醫師

學經歷：羅棋守皮膚科診所院長｜國立陽明大學醫學系畢業｜台北、林口長庚紀念醫院皮膚科主治醫師｜台北長庚紀念醫院醫學美容中心主治醫師｜基隆長庚紀念醫院皮膚科主治醫師｜廈門長庚紀念醫院皮膚科主治醫師｜台灣皮膚專科醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜台灣皮膚科光電醫學會會員｜台灣醫用雷射光電醫學會會員｜原廠玻尿酸注射原廠訓練認證｜舒顏萃Sculptra原廠認證

【更多精采內容請見《醫美時尚108年4月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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