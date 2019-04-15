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膠原蛋白注射 向黑眼圈徹底說Bye-Bye

2019-04-15 16:55醫美時尚

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【撰文／劉雨靈；本文感謝徐昊醫師提供專業諮詢】

黑眼圈一直是許多人的困擾，可說是外觀上最大的勁敵，一旦出現就會顯得老態、充滿疲憊感。加上現代人工作忙碌常常睡眠不足，黑眼圈問題更是雪上加霜，只好用遮瑕膏遮蓋，但只是治標不治本。其實除了平時注意保養外，注射膠原蛋白也可以有效改善黑眼圈。

不管每天睡眠多規律，總是會有一塊黑眼圈緊緊地掛在眼睛下方，看起來又累又疲倦，不時會被身邊的同事關心：「你怎麼看起來這麼累？」眼睛是靈魂之窗，眼周一有細紋、黑眼圈就難以消滅，因此不少人尋求醫美的方式，希望從根本上解決黑眼圈問題。但在正面迎戰黑眼圈之前，首先要了解自己屬於哪一種黑眼圈類型，才能對症下藥。

黑眼圈的成因與類型

由於眼下皮膚是全身最薄的地方之一，通常會造成黑眼圈的主要原因，不外乎就是皮膚太薄、因老化導致皮下脂肪或膠原蛋白流失，或是因為發炎、遺傳、日曬造成的色素沉積，以及過敏性鼻炎、鼻塞、慢性鼻竇炎等疾病導致眼睛周圍血液淤積，引起微血管增生。另外，沒睡飽、大哭、鹽分攝取過多，以及像是異位性／接觸性皮膚炎、經常揉眼睛過度磨擦等，都會形成黑眼圈。

依症狀來看，黑眼圈可以分成三種類型：色素型、血管型、結構型。但最多的狀況是「混合型」，也就是混合前三類的多種因素。

▸ 1.色素型黑眼圈：黑色素沉澱、先天性遺傳、炎症性、長期日曬。

▸ 2.血管型黑眼圈：過敏性鼻炎、敏感性皮膚、過敏體質、熬夜，用眼過度、皮膚老化變薄。

▸ 3.結構型黑眼圈：眼睛本身的結構如淚溝凹陷等因素，在視覺上使眼周看起來特別暗沉。

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乳白色、不吸水的膠原蛋白　自然遮蓋黑眼圈

徐昊醫師表示，不管是何種類型的黑眼圈，都可以利用膠原蛋白植入劑（又稱稚齡針）來治療，差別僅在於不同的注射部位、層次及方法，直接給予眼周肌膚填充膠原蛋白，對於淚溝、黑眼圈可立即改善。徐昊醫師特別指出，膠原蛋白具有刺激膠原增生的作用，能增加下瞼真皮厚度，改善血液循環；此外，天然膠原蛋白為乳白色劑型，平鋪在血管與皮膚中間（皮下脂肪位置），具有將血管顏色瞬間隔絕、遮蓋的效果，不會產生讓眼下看起來有藍紫瘀青感的廷格爾效應（Tyndall Effect）。

更重要的是，膠原蛋白代謝後產生的氨基酸可以抑制酪氨酸酶的活性，減少色斑的形成，防止黑色素沉積。而相較於玻尿酸的高吸水能力，膠原蛋白擁有不吸水膨脹的特性，因此術後也不易發生腫脹。總體而言，有別其他填補劑功效僅限於填補臉部凹陷處，藉由注射膠原蛋白，能立即補充肌膚流失的膠原蛋白，刺激膠原蛋白增生，如果打在正確的位置，還會有緊緻拉提的功效，若搭配埋線拉提，更可將線材牢牢固定，創造出加乘的效果。

▸ Summax 15膠原蛋白修護安瓶 1.5mlx15瓶／價格電洽，為生物活...
▸ Summax 15膠原蛋白修護安瓶 1.5mlx15瓶／價格電洽，為生物活性之膠原蛋白原液，可舒緩肌膚不適感和加強保濕。
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預防黑眼圈生成 防曬保濕不可少

那麼，在注射膠原蛋白後又應該如何保養呢？徐昊醫師強調，術後肌膚會呈現缺水、敏弱狀態，應使用溫和有效的修護安瓶，提供肌膚保濕及修護；而針對不同類型的黑眼圈，也有不同的保養建議。

▸ 1.色素型黑眼圈：如果是常曬太陽的色素型黑眼圈，要做好保濕、防曬，讓黑色素不容易長出來。避免揉眼睛，若眼睛周圍有過敏、濕疹等接觸性皮膚炎問題，應積極治療。

▸ 2.血管型黑眼圈：循環不良，若肇因於過敏問題一定要尋求治療、遠離過敏原。

▸ 3.結構型黑眼圈：與老化有關，除了皮膚變薄外，頭骨也會隨著年紀改變，以致眼眶骨愈來愈大，眼睛內陷程度愈加明顯，可以膠原蛋白填補凹陷，皮膚有了厚度，凹陷便不明顯。而紫外線更是加速皮膚老化的大敵，防曬、保濕千萬不能偷懶。

膠原蛋白植入劑療程並非單次注射就能一勞永逸，需要長期保養才能維持，建議頭幾次可每4個月進行補打，藉由膠原蛋白代謝、增生的過程不斷抑制黑色素，幾次療程後便可明顯感覺到黑眼圈逐漸變淡，之後僅需1～2年施打一次，徹底告別熊貓眼，還原迷人電眼！

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徐昊 醫師

學經歷：昀漾美學診所院長｜國防醫學院醫學系畢業｜台中榮總總醫師、專科主治醫師｜中華民國美容醫學會專科醫師｜双美膠原蛋白原廠講師｜肉毒桿菌素注射原廠認證合格醫師｜極線音波拉提Ulthera原廠進階認證醫師｜舒顏萃Sculptra原廠注射認證醫師｜瑞斯朗Restylane玻尿酸原廠注射認證醫師

專長：針劑微整｜埋線拉提｜光電雷射

【更多精采內容請見《醫美時尚108年4月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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