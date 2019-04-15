醫美求診停看聽 慎選醫師做好自我把關

分享 facebook 【撰文／劉雨靈；本文感謝楊國輝醫師提供專業諮詢】

整形醫美風氣愈來愈盛行，令愛美民眾趨之若鶩，但醫美糾紛也時有所聞，其中又以收費及廣告爭議最多。面對琳瑯滿目的廣告與促銷手法，民眾應如何慎選醫師？

日前醫改會的一項調查顯示，醫美診所的醫療糾紛，在5年內從過去的5%飆升到15%，增加了3倍，其中又以收費及廣告爭議最多。光是台北市2015～2018年就裁罰了455件違規醫療廣告，裁罰金額3,084萬元，是相當驚人的數字。仔細探究原因，或許是源於快速發展的醫美產業，業者為搶食市場大餅，許多醫師進軍整形醫美領域，形成「非專科醫師」跨科開刀、「整形名醫隨人喊的」的怪象，消費者在不了解的情況下，往往衍生許多醫療糾紛。

醫美自立證書≠專科醫師

一般消費大眾多以網路資訊來選擇醫師，常見手法是以「專家」、「名醫」稱呼，再加上低價促銷的療程，以致溝通不良、與期望有落差，自然就醫療事故頻傳。令人疑惑的是，台灣的醫療水平及整形外科技術在國際上有目共睹，醫師的訓練扎實嚴謹，為何會引發如此高比例的醫療糾紛？

究其原因，台灣美容外科醫學會理事長楊國輝認為，許多醫美診所醫師在網站上不提及醫師專科別，或在牆上懸掛非部定專科的專科證書，如「微整形專科證書」、「美顏專科證書」等，但衛服部並無此專科設立；除衛服部所公布的23個專科外，其他民間學會自行頒發的專科醫師證書，皆不可自立專科。他強調，部定專科醫師在領取證書前，皆於該領域受過嚴格訓練，但若醫師跨出原本專科領域，甚至剛從醫學院畢業拿到醫師證書，就開始執行美容手術，醫師缺乏足夠訓練，等於直接拿民眾「練刀」，醫療風險相對增高。

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確認醫事人員資格

整形外科醫師養成不易，除了7年的醫學院，還要接受外科、整形外科訓練6年，再加上3年美容外科臨床訓練，才能幫患者進行手術。但依目前法律規定，只要有醫師執照，都可以從事醫美，也無需額外受訓，這也使得醫美醫師服務品質良莠不齊。

楊國輝理事長表示，以衛服部去年公告可執行的8種特定美容醫學手術來說，整形外科醫師是唯一所有手術皆可施作的科別，建議民眾在手術前要審慎停看聽，可上衛服部網站的「醫事查詢系統」查詢醫師及診所是否具專業資格；同時，在執行療程前檢視同意書內容，確認操作雷射、超音波等醫療儀器者是否為醫療人員，以保障自己的權益。

小心勿掉入促銷地雷

醫美診所為吸引消費者，削價競爭推出各式五花八門的促銷花招，如買一送一、團購價、無息分期付款等，透過購物台、臉書粉絲頁及LINE群組鋪天蓋地轟炸促銷訊息，藉此吸引顧客上門。然而一分錢一分貨，便宜價格的背後可能隱藏著陷阱。

消費者被低價吸引至診所後，銷售人員就開始強力推銷，若內心不夠堅定，因此就買了一堆療程和瓶瓶罐罐回家。或者，興沖沖地購買了體驗價療程，實際體驗時卻只做了半張臉，必須加價購才能做完另外半邊，加一加可能比原價還貴。當然，在低價的情形下，以雷射療程來說，儀器的品牌、品質是否值得信賴，療程所需的能量或發數都可能被犧牲，進而影響治療效果。必須注意的是，低價誘因下，反而更需格外注意醫師本身的資歷。

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專業或專科 睜大眼睛慎選醫師

回過頭來看，醫療行為的最終關鍵，仍是掌握在醫師手裡。雖然現行法規下其他專科醫師也能做醫美手術，但有些醫師也確實持續進修美容醫學相關訓練，且累積了一定程度的實務經驗。消費者或許該考量的是，除了某些特定侵入性手術須找整形外科專科醫師外，如光電雷射及美容針劑注射就不在衛服部特管法的列管範圍，醫師的經驗累積與技術專業度反成選擇重點。

醫師執照、專科證書、經歷背景是評斷醫師的首要因素，而美容醫學又是一門跨領域的醫學，因此醫師的實際治療能力與各種反應病程的完整了解，都會影響醫師的判斷狀況。雖然醫策會推動「美容醫學品質認證標章」，針對院所合法性、專業人員資格與訓練、安全風險控管、服務、品質等面向進行評鑑，目的就是為了以此認證作為民眾選擇醫美診所的參考，但截至目前為止，全台僅有27家醫院及診所通過認證，顯見其推廣宣傳成效不彰。

醫美市場並未因為醫美相關認證而提升競爭力，要先提升消費者的認知度，並同步對其做衛教說明，才能降低民眾知識與認知的落差。以目前的態勢而言，消費大眾還是只能睜大眼睛，多詢問專科醫師別並了解醫師資歷，充分與其溝通討論後再行判斷。

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楊國輝 醫師

學經歷：台中市新聖整形外科診所院長｜台北市新聖整形外科診所主治醫師｜林口長庚醫院整形外科主治醫師｜中國醫藥學院附設醫院整形及美容外科主治醫師｜長興醫院美容外科主任｜台灣美容外科醫學會理事長

專長：拉皮｜眼袋｜雙眼皮｜內視鏡隆乳