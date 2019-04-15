親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

社子島安置聽證 自我感覺良好的台北市府

只因講了這句話 男星遭舉報是台獨

醫美求診停看聽 慎選醫師做好自我把關

2019-04-15 16:55醫美時尚

分享
【撰文／劉雨靈；本文感謝楊國輝醫師提供專業諮詢】

整形醫美風氣愈來愈盛行，令愛美民眾趨之若鶩，但醫美糾紛也時有所聞，其中又以收費及廣告爭議最多。面對琳瑯滿目的廣告與促銷手法，民眾應如何慎選醫師？

日前醫改會的一項調查顯示，醫美診所的醫療糾紛，在5年內從過去的5%飆升到15%，增加了3倍，其中又以收費及廣告爭議最多。光是台北市2015～2018年就裁罰了455件違規醫療廣告，裁罰金額3,084萬元，是相當驚人的數字。仔細探究原因，或許是源於快速發展的醫美產業，業者為搶食市場大餅，許多醫師進軍整形醫美領域，形成「非專科醫師」跨科開刀、「整形名醫隨人喊的」的怪象，消費者在不了解的情況下，往往衍生許多醫療糾紛。

醫美自立證書≠專科醫師

一般消費大眾多以網路資訊來選擇醫師，常見手法是以「專家」、「名醫」稱呼，再加上低價促銷的療程，以致溝通不良、與期望有落差，自然就醫療事故頻傳。令人疑惑的是，台灣的醫療水平及整形外科技術在國際上有目共睹，醫師的訓練扎實嚴謹，為何會引發如此高比例的醫療糾紛？

究其原因，台灣美容外科醫學會理事長楊國輝認為，許多醫美診所醫師在網站上不提及醫師專科別，或在牆上懸掛非部定專科的專科證書，如「微整形專科證書」、「美顏專科證書」等，但衛服部並無此專科設立；除衛服部所公布的23個專科外，其他民間學會自行頒發的專科醫師證書，皆不可自立專科。他強調，部定專科醫師在領取證書前，皆於該領域受過嚴格訓練，但若醫師跨出原本專科領域，甚至剛從醫學院畢業拿到醫師證書，就開始執行美容手術，醫師缺乏足夠訓練，等於直接拿民眾「練刀」，醫療風險相對增高。

分享

確認醫事人員資格

整形外科醫師養成不易，除了7年的醫學院，還要接受外科、整形外科訓練6年，再加上3年美容外科臨床訓練，才能幫患者進行手術。但依目前法律規定，只要有醫師執照，都可以從事醫美，也無需額外受訓，這也使得醫美醫師服務品質良莠不齊。

楊國輝理事長表示，以衛服部去年公告可執行的8種特定美容醫學手術來說，整形外科醫師是唯一所有手術皆可施作的科別，建議民眾在手術前要審慎停看聽，可上衛服部網站的「醫事查詢系統」查詢醫師及診所是否具專業資格；同時，在執行療程前檢視同意書內容，確認操作雷射、超音波等醫療儀器者是否為醫療人員，以保障自己的權益。

小心勿掉入促銷地雷

醫美診所為吸引消費者，削價競爭推出各式五花八門的促銷花招，如買一送一、團購價、無息分期付款等，透過購物台、臉書粉絲頁及LINE群組鋪天蓋地轟炸促銷訊息，藉此吸引顧客上門。然而一分錢一分貨，便宜價格的背後可能隱藏著陷阱。

消費者被低價吸引至診所後，銷售人員就開始強力推銷，若內心不夠堅定，因此就買了一堆療程和瓶瓶罐罐回家。或者，興沖沖地購買了體驗價療程，實際體驗時卻只做了半張臉，必須加價購才能做完另外半邊，加一加可能比原價還貴。當然，在低價的情形下，以雷射療程來說，儀器的品牌、品質是否值得信賴，療程所需的能量或發數都可能被犧牲，進而影響治療效果。必須注意的是，低價誘因下，反而更需格外注意醫師本身的資歷。

分享

專業或專科 睜大眼睛慎選醫師

回過頭來看，醫療行為的最終關鍵，仍是掌握在醫師手裡。雖然現行法規下其他專科醫師也能做醫美手術，但有些醫師也確實持續進修美容醫學相關訓練，且累積了一定程度的實務經驗。消費者或許該考量的是，除了某些特定侵入性手術須找整形外科專科醫師外，如光電雷射及美容針劑注射就不在衛服部特管法的列管範圍，醫師的經驗累積與技術專業度反成選擇重點。

醫師執照、專科證書、經歷背景是評斷醫師的首要因素，而美容醫學又是一門跨領域的醫學，因此醫師的實際治療能力與各種反應病程的完整了解，都會影響醫師的判斷狀況。雖然醫策會推動「美容醫學品質認證標章」，針對院所合法性、專業人員資格與訓練、安全風險控管、服務、品質等面向進行評鑑，目的就是為了以此認證作為民眾選擇醫美診所的參考，但截至目前為止，全台僅有27家醫院及診所通過認證，顯見其推廣宣傳成效不彰。

醫美市場並未因為醫美相關認證而提升競爭力，要先提升消費者的認知度，並同步對其做衛教說明，才能降低民眾知識與認知的落差。以目前的態勢而言，消費大眾還是只能睜大眼睛，多詢問專科醫師別並了解醫師資歷，充分與其溝通討論後再行判斷。

分享

楊國輝 醫師

學經歷：台中市新聖整形外科診所院長｜台北市新聖整形外科診所主治醫師｜林口長庚醫院整形外科主治醫師｜中國醫藥學院附設醫院整形及美容外科主治醫師｜長興醫院美容外科主任｜台灣美容外科醫學會理事長

專長：拉皮｜眼袋｜雙眼皮｜內視鏡隆乳

【更多精采內容請見《醫美時尚108年4月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

相關新聞

「二極體雷射體雕」亞洲使用經驗分享會

2019-04-15 16:55

「2019皮秒雷射肝斑論壇」提升台灣醫美競爭力

2019-04-15 16:55

膠原蛋白注射 向黑眼圈徹底說Bye-Bye

2019-04-15 16:55

酒糟患者治療新曙光 穩定控制不是夢

2019-04-15 16:55

育髮趨勢「皮膚微移植新科技」

2019-04-15 16:55

天生大餅臉OUT　給我「Ｖ字臉」！

2019-04-15 16:55

改善眉眼下垂鬆弛的「提眉手術」

2019-04-15 16:55

終結衰老「新一代電波」再創拉提高峰

2019-03-12 14:09

落髮趨勢年輕化 女性也有落髮危機

2019-03-12 14:09

年後除脂就靠「消脂針」

2019-03-12 14:09

「黑眼圈、淚溝」讓你看起來又累又顯老嗎？

2019-03-12 14:09

那些年 我們一起吃的A酸

2019-03-12 14:09

自帶美肌的秘密？UP雷射還你無瑕好膚質

2019-03-12 14:01

點痣除斑 創造好運臉蛋

2019-03-12 13:51

施打肉毒桿菌素奪命！當心非法醫美陷阱

2019-03-12 13:48

皮膚微移植新科技 找回豐厚髮量

2019-03-12 13:46

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

2019-02-19 09:13

不要再叫我月球表面！UP雷射擊退臉上各式痘疤

2019-02-19 09:13

髮際線創造好運 從豐盈秀髮開始

2019-02-19 09:13

集合補水、填充、除皺、塑形於一身的美容神器！

2019-02-19 09:13

「音波拉提U-lift」打擊頸粗問題，成為背殺美女！

2019-02-19 09:13

臉型比例超重要 量身規劃專屬你的美學髮際線

2019-02-19 09:13

新型美膚利器「RF微針」

2019-02-19 09:13

除疤特務 直擊痘疤孔

2019-01-16 13:41

凹疤人的困擾 痘疤常見Q&A

2019-01-16 13:41

年前修修臉 好氣色喜迎新年

2019-01-16 13:41

打造偏財運美顏你可以這樣做

2019-01-16 13:41

春節聚會微整前3名：「玻尿酸、肉毒、埋線」

2019-01-16 13:41

「梭時雷射」幫你解決毛孔粗大、痘疤問題！

2019-01-16 13:40

「自體脂肪幹細胞」如何應用於醫美？

2019-01-16 13:40

植髮手術常見Q&A

2019-01-16 13:40

短時間打造出完美五官使魅力提升

2018-12-17 12:03

「UP雷射」還你一張漂漂臉

2018-12-17 12:03

「全臉肉毒拉提」解決下垂嘴邊肉

2018-12-17 12:01

「魔滴隆乳」讓你擁有前所未有的豐胸感受

2018-12-17 12:00

年度自然美攻略

2018-12-17 12:00

打破玻尿酸迷思！ 名醫教你挑對玻尿酸

2018-12-17 11:59

「聚左旋乳酸」讓你重返澎澎臉

2018-12-17 11:55
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top