那些年 我們一起吃的A酸

【文／邵湘德醫師；整理／Sophia】

青春痘的成因可以分成幾個面向，皮脂分泌過多、皮膚表面的角化異常、毛囊周圍產生發炎、痤瘡桿菌感染等等。單一藥物多半無法涵蓋所有的疾病機轉，一般會搭配不同的口服藥或外用藥膏，以期許能取得更好的治療效果。

導致皮膚長痘痘的原因，大多來自於患者本身的膚況問題，淺白一點的說法就是「體質」。所以想要治癒痘痘肌膚，絕對會是一場長期抗戰，任何藥物都無法永久改變皮膚的狀態，還必須搭配正確的清潔以及保養，在不同階段選擇合適的治療，才能長治久安。

Q.醫生跟我說可以考慮吃口服A酸藥物治療，什麼是口服A酸呢？吃A酸會有什麼負作用嗎？

口服A酸是維他命A的衍生物，對於痘痘的治療原理，來自於直接減少皮脂腺的活性降低出油，以及調控角質分化，減少粉刺的產生。同時具備調理皮膚發炎和抑菌的效果，在痘痘肌膚治療範疇上可謂為面面俱到。

傳統治療使用的口服A酸藥物劑量，往往會引發許多難以忍受的副作用，像是嘴唇乾裂脫皮、流鼻血、視力模糊及皮膚泛紅等等。除此之外，肝功能的影響和血脂肪異常升高、皮膚變薄以及光敏感、懷孕時的致畸胎、甚至曾被提過的憂鬱症和自殺的風險，都是A酸被列出的種種副作用。

目前大多採用低劑量的口服A酸，不僅大幅降低可能產生的副作用，同時提高了長期使用的安全性。在療效的評估，對於各種階段和嚴重程度不等的痤瘡患者，都有良好而滿意的治療效果。

Q. A酸聽起來好厲害喔，那我是不是吃到足夠劑量以後就永遠不會再長痘痘了呢？

在治療部分，目前共識是根據痘痘嚴重程度不同，可考慮給予低劑量A酸三個月至一年不等的時間，同時長期搭配外用藥膏（例如外用A酸或抗生素凝膠）以及患者本身相關疾病的控制（例如女生常見的多囊性卵巢）。

當痘痘的狀況獲得控制，可以開始選擇減量或停止口服藥的使用，但仍需配合外用藥膏以及正確的清潔習慣、定期保養和居家保養，來維持皮膚長期良好的健康狀態喔。一般來說，中途停止服用口服A酸藥物以後，即使痘痘再復發，嚴重程度也會比原本更輕微。

※ 口服A酸是你對抗痘痘問題的好朋友，陪你走過一段艱辛的治療路，指引你正確的方向；但是痘痘惡化的原因非常多樣和複雜，皮膚專科醫師將稱職扮演你最好的指南針。朝向零瑕疵肌膚的道路上，就由我們繼續為妳照亮。 ※





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邵湘德 醫師

學經歷：小確幸診所主治醫師｜大里仁愛醫院皮膚科主治醫師｜中國醫藥大學附設醫院皮膚科主治醫師｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員

專長：各式微整形雕塑（玻尿酸、肉毒桿菌素注射）｜電波音波能量治療｜痘疤治療｜皮秒、淨膚、飛梭等雷射光電治療及一般皮膚疾病診治

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