「黑眼圈、淚溝」讓你看起來又累又顯老嗎？

【採訪撰文／K、S；感謝 陳咸伸醫師提供專業諮詢】

眼周有黑眼圈又伴隨著淚溝，讓人就算睡很飽，看起來還是很累，常見使用玻尿酸可以消除淚溝，但黑眼圈卻還是會存在；聽聞現在有一項新成分「膠原蛋白植入劑」不僅可以消淚溝就連難纏黑眼圈也可以改善，但不知道效果是否真的那麼好，再請醫師細說分明。

Q.為什麼會有黑眼圈？

黑眼圈本身是在於眼下皮膚較薄的地方，通常會產生黑眼圈，不外乎就是皮膚太薄、凹陷所造成脂肪位移或膠原蛋白流失，或是因為發炎、遺傳、日曬造成的色素沉澱，以及疾病性（過敏性鼻炎、鼻塞、循環不好）造成局部性血管增生，還有因為熬夜、懷孕所引起的短暫性血管淤積，或是經常揉眼睛、摩擦造成眼下肌膚乾燥等等都是可能會形成黑眼圈的原因。

Q.為何使用「膠原蛋白植入劑」？

選擇膠原蛋白植入劑治療黑眼圈，主要是因為膠原蛋白具有遮蔽效果，其分子擁有不透光的特性，若是血管性淤積的黑眼圈就可以將黑色素遮蔽，並擁有多肽結構，能夠抑制酪胺酸的活性，減少色素及色斑的形成，也會刺激膠原蛋白增生，使皮膚彈性增加，促進皮膚組織的修復能力。

相對於玻尿酸，膠原蛋白能夠有改善膚質、立即填充、促進膠原蛋白增生，改善色素問題。但由於現在的患者都希望可以一次改善多個部位，所以也建議可以搭配膠原蛋白＋玻尿酸去做混合性的治療，讓皮膚的改善做到更好。

Q.是否注射一次就可以解決呢？能夠維持多久？

由於皮膚是會隨著年紀增長而持續老化，注射一次膠原蛋白劑只能補充流失掉的膠原蛋白，一段時間後是個人的保養狀況膠原蛋白還是會再流失，因此並不能一次就解決，需要長期保養才能維持。

醫師更將肌膚比喻成一塊乾枯的田地，第一次澆水不夠就需要再繼續澆，直到田地水分飽合為止，所以通常第一次注射大約可以維持3～5個月，再進行補打，一般都可維持半年以上。

Q.術前、術後需要注意哪些地方？

膠原蛋白植入劑主要是依據施打部位及劑量的不同，呈現效果就會不一樣，以額頭凹陷來說，由於額頭皮膚較薄，膠原蛋白的支撐力就會比其它部位來的持久，也因為擁有立即凝固的特性，不易凹陷，容易融入肌膚，效果也較自然，膚質也會變好，術後更不需按摩。





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陳咸伸 醫師

學經歷：台灣微美時尚診所執行代表｜台灣東區時尚美學診所執行代表｜台灣朝仁耳鼻喉科診所院長｜中華海峽兩岸美容醫學交流協會監事｜中國整形美容協會海峽兩岸分會委員｜台灣美容醫學醫學會會員代表｜台灣顏面整形重建外科醫學會會員｜双美膠原蛋白大中華區域注射講師｜LG伊婉玻尿酸大中華區域注射講師｜年輕化美麗密碼提升技術講師｜Allergan喬雅登玻尿酸注射講師｜MERZ晶亮瓷台灣區注射講師｜Ellanse洢蓮絲台灣區注射講師

專長：膠原蛋白注射｜肉毒桿菌｜玻尿酸注射｜皺紋處理｜凹疤治療｜音波拉提｜線雕緊緻｜各式光療｜隆鼻手術

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