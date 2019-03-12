年後除脂就靠「消脂針」

【採訪撰文／Sophia；感謝 陳南宏醫師提供專業諮詢】

過了一個年，整個臉都腫了一圈，都不知怎麼上班見人！聽聞市面上有一種療程可以迅速將脂肪消除，是否真的有這麼神奇呢？快請醫師來告訴我們何謂消脂針吧！

Q.使用消脂針，脂肪就可以不見了嗎？

消脂的方法有很多，不動刀及動刀；以不動刀方面來說又有冷凍減脂、熱塑及針劑注射的方法。若是想要大範圍的消脂，手術一定是最好的辦法，或是使用冷凍減脂、熱塑。而消脂針一般是用於局部塑型為主，如臉部嘴邊肉、雙下巴等等，像肚子有啤酒肚的情形就屬大範圍，患者希望使用打針做解決，就可以使用消脂針讓肚子看起來較硬，不會鬆垮垮的。但若要使脂肪不見，建議還是進行消脂療程再搭配消脂針去做輔助效果會更佳。

Q.消脂針是什麼療程？

消脂針是將針劑注射到皮下的一種消脂方式，一般皮膚分為表皮、真皮、皮下組織、脂肪，注射時會打到脂肪層，那消脂針本身成分又含有去氧膽酸鈉（Deoxycholate），去氧膽酸鈉會分解細胞膜的組織，當細胞膜破壞時，裡頭的脂肪就會跑出來，經過一段時間後，免疫系統啟動，聚脂細胞就會將脂肪帶走。常聽患者在注射完療程後，會有渴、熱的發炎反應，過了代謝反應之後，效果就會逐漸看得見。

Q.可以改善哪些問題？

臉部（嘴邊肉、雙下巴）、身體（手臂、肚子、大腿）有脂肪的地方都可以。一般消脂針屬發炎反應，施打時不建議過量，一次施打建議不超過6組，若太多就會有發燒、免疫反應較明顯而造成不適感。

Q.可以維持多久？術後是否有恢復期？

術後不太會有不適感，最常見的就是容易口乾跟熱反應，建議多補充熱水，可以冰敷減少水腫，勿食刺激的食物，做太激烈的運動。術後兩天會有腫脹感，可用按摩讓腫脹消退，約7～14天消腫，減脂效果就會逐漸呈現，總共需要2～4個療程效果會比較好。消脂針又類似減肥藥，藥吃完後會變瘦，但若是沒有配合飲食的控制，就會馬上復胖；因此飲食控制加上消脂針的效果，都可讓效果發揮得更好。

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陳南宏 醫師

學經歷：宜芙醫美診所 院長｜前慈濟醫院住院醫師｜耕莘新店總院健檢特約醫師｜台灣微整型美容醫學會會員｜台灣形體美容整合醫學會會員｜台灣醫用雷射光電學會會員

專長：皮秒雷射｜聚焦溶脂｜音波拉提｜針劑微整

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