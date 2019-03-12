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落髮趨勢年輕化 女性也有落髮危機

2019-03-12 14:09醫美時尚

【採訪撰文／K、S；感謝 簡銘成醫師提供專業諮詢】

美淇因為生活壓力大，加上家族遺傳，一直有落髮和髮量稀疏的困擾，讓他有考慮要去植髮。但又擔心傷口大、恢復期長、影響美觀，也害怕會失敗，讓他有點卻步，請問醫師現在植髮技術是否有恢復期較短的方式呢？

Q.什麼是「FUE 植髮手術」？

FUE植髮手術（Follicular Unit Extraction, 毛囊單位摘取術），是針對毛囊單位做切除、摘取的方式，由於毛囊一個洞就會有1～3根，FUE植髮手術就是一次將一個完整的毛囊取下來，再將它種植在需要的地方，種植的方式可以使用韓式植髮筆或是美式植髮（使用鑷子種植毛囊）。

所以FUE植髮手術獲取毛囊的方式，就是利用毛囊單元整個獲取下來，直接種植在需要的地方。

Q.哪種植髮方式恢復期會比較快？

目前植髮方式有兩種，FUE及FUT（Follicular Unit Transpalnt, 毛囊單位植髮束），前者是摘取完整的毛囊做使用，傷口是零星小點，約一周就可以恢復，療程較精細，進行時間久。後者則是將頭皮切線再植入毛囊，傷口大，術後10～14天拆線，傷口1個月恢復，缺點是術後1～2個月會有神經痠麻。

那麼患者可以如何選擇呢？通常依照掉髮狀況，掉髮輕微的患者（毛囊數量少）可以使用FUE、嚴重者（毛囊數量多）就使用FUT。或是與醫師討論、規畫一套植髮療程，2年做3次的FUE植髮手術，效果也可以像FUT一樣好。

Q.植髮後是否就一勞永逸了？

首先需要判斷掉髮問題是如何產生的，若是進展式（雄性禿）就一直會有掉髮情形，做了植髮手術並不會讓掉髮停止。我對於植髮能夠一勞永逸這件事感到存疑，當然種上去的毛囊是一勞永逸沒有錯，但整頭的髮量，整個形狀的改變不會是一勞永逸的，植髮再加上生髮、建髮的方法，才能讓植髮效果再延續。

※ 簡醫師補充說明就植髮這件事而言，植髮本身的存活度並不是百分百，患者需要留有一點的心理準備，去進行二次療程，只是後續療程會比第一次簡單，由此可知植髮並不是一次就可以完成的事情，而是必須持續下去的療程！ ※

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簡銘成 醫師

學經歷：佳醫美人診所健髮門診主治醫師｜佳醫美人診所（仁愛）主治醫師｜台安醫院皮膚科醫師｜美國哈佛醫學院雷射級美容應用進修｜台灣美容醫學會教育組委員

專長：健髮門診｜植髮治療｜Ulthera音波拉提｜Thermage電波拉皮｜CPT無痛電波拉皮｜Totaltip黃金塑顏電波｜肉毒桿菌素注射｜Ellanse玻尿酸注射｜Hya-Dermis水微晶｜Sculptra舒顏萃注射｜V-Beam染料雷射｜Fraxel光學滾輪｜BBL脈衝光｜Fontana迷你飛梭

【更多精采內容請見《醫美時尚108年3月號》】

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醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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