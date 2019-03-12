終結衰老「新一代電波」再創拉提高峰

【撰文／Sophia】

電波拉提一直以來就是怕痛又想要擁有小V臉的人的救星，從以前到現在，電波拉提已出了好幾代，而新一代的電波拉提又有甚麼不同的特色或是最新的技術，讓人必須拋棄以往，選擇它呢？就和我們一起來看看它的特別之處吧！

新一代的電波拉提，是全球唯一獲得美國FDA認證能夠用於眼臉的非侵入性緊膚療程，更通過CE歐盟認證，優化的AccuREP高效技術，具有現場特定的實時調節，除了臉部，更可治療身體多個位置，例如手臂、腰腹、臀部、大腿等，使用起來更方便，且只需一次，立即有緊緻感，效果長達12個月，每次療程都有專屬治療探頭，不會重覆使用，高度衛生，安全更有保障，零恢復期，療程後即可馬上活動及上妝，完全不會影響到作息。

六大特色，讓你不得不使用新一代電波

01.治療範圍更廣 改善更多部位：全新改良式探頭，能全方位覆蓋整個臉部，包括：蘋果肌、下顎、眼圈內外（上下眼臉）、頸部及小腹，不單能提升輪廓，更可緊緻皮膚，縮小毛孔，擊退皺紋，保護肌膚並改善膚質，改善上眼皮鬆弛和嘴角下垂問題。

02.治療層次更深 效果更顯著：全新黄金Total Tip 3D全方位治療頭設計，治療深度由以往的2.4mm加深至4.3mmSMAS筋膜層，與傳統治療頭相比，具雙倍加熱體積，熱力能均勻的分佈於皮膚深層組織；接近80%的穿透深度，提拉緊緻效果提升2倍以上，效果更明顯持久。

03.雙倍熱能 緊實度更加乘：黄金治療頭與第三代的CPT藍色探頭相比，加熱體積更大，可刺激一整層皮膚，深層加熱，溫度達60～70度（以往探頭少於50度），能刺激更多膠原蛋白增生，緊膚效果更明顯；更可用於脂肪層，達至「電波溶脂」的功效。

04.3D雕塑更精細：臉部和頸部的小部份脂肪，會令線條變得不明顯，看起來臃腫。新一代電波的能量可達至脂肪中層，可選擇性加熱脂肪，能量重疊效應可達到消脂塑顏效果，局部脂肪雕塑更靈活、更精細、更溫和、更均勻，使面部和頸部輪廓線條更勻稱美麗自然。

05.過程更舒適、安全：新一代電波以嶄新AccuREP環迴震動及散佈式冷卻技術；每次發效能量前能自動測量及準確調整能量輸送，優化能量，為真皮層及皮下組織加熱至65～75度，確保療程準確。而3D環迴震動配專利的散佈式舒脈科技以冷凍劑保持表皮層於45度，使過程比傳統射頻療程更舒適，保護皮膚同時不受熱損傷。

06.時間節省：採用全新Total Tip 4.0全效治療頭，節省高達25%療程時間。

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若有以下肌膚問題，都可以使用

▢ 皮膚鬆弛 ▢ 唇部皺紋

▢ 深層皺紋 ▢ 眼袋明顯

▢ 雙下巴 ▢ 脂肪堆積

▢ 眼角魚尾紋 ▢ 眉頭皺紋

備註：本文撰稿時間於2019／2月，台灣尚未引進；若日後機器引進台灣，將依實際法規通過內容為主。

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