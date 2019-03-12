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自帶美肌的秘密？UP雷射還你無瑕好膚質

2019-03-12 14:01醫美時尚

【撰文／Evelyn；攝影／ChrisJing】

臉上的瑕疵，就像衣服噴到髒污令人無法忽視，總是想要除之而後快，然而，衣服髒污可以靠去漬筆、漂白劑恢復如新，那該如何讓臉上的坑疤恢復呢？擦保養品或雷射手術？花費龐大也不一定看的到效果，還有恢復期或反黑等問題，更不敢嘗試。新型「UP雷射」能夠除去凹疤、肌膚瑕疵等問題，恢復期快，就像偷偷按了美肌功能，讓你即使素顏出門也能超有自信！

網友票選最在意的膚質問題 ─ 痘痘、痘疤不要來！

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無論男女，有近四成的網友有著痘痘跟痘疤的問題，走在路上也總覺得別人都在盯著你的臉看，真想把臉藏起來！又或者因為過往長痘痘而留下的疤痕，看了都令人洩氣不已，甚至影響到心理，造成自卑、憂鬱等問題。

Allen Sun男31歲：我原本個性開朗，但幾年前開始長滿痘痘，臉上佈滿痘疤，也越越沒自信，與他人對話時，總是覺得別人盯著我臉上痘痘和痘疤，久而久之變成自卑心理，個性也變得封閉起來。

皮膚科醫師林上立表示，大部分病患前來求診，都是為了臉上痘痘、痘疤問題而來，痘痘問題不論男女，已經是現代人的「文明病」之一了。

皮膚科醫師：發炎青春痘需要即時並積極治療

林亮辰醫師表示，痘痘成因大略可分為四種，毛囊開口無法順利排出皮脂，造成毛囊阻塞；皮脂腺過度分泌皮脂；毛囊附近的痤瘡桿菌過度滋生，造成毛囊局部感染，或者毛囊與附近皮膚組織發生發炎反應，造成毛囊炎。而治療痘痘療程通常需要連續4至6個月，中斷治療常常是效果不彰的最主要原因。以往痘痘治療大多以藥物或酸類治療為主，近幾年臨床上利用M22彩衝光合併改善有更顯著的效果，其專利ACNE淨痘雙波濾片，能夠針對青春痘發炎期改善。鄭國良醫師提醒，有痘痘困擾的民眾，要保持良好作息，最重要便是治療期間要有耐心，多與醫師討論溝通，才能有良好進展。

痘疤是否生成 痘痘發炎期是治療關鍵

林上立醫師解釋，會產生疤痕的原因通常是先前青春痘時期發炎太嚴重，或是反覆的發炎，導致皮膚組織被深度反覆的破壞，皮膚在修復的過程中，產生過多纖維化或是凹陷甚至皮膚萎縮。依照凹疤深淺程度分為冰鑿型、滾動型以及廂車型，治療方式也因而有所不同。

UP雷射靠「深度」、「短暫修復期」有效治療痘疤孔

鄭國良醫師表示，UP雷射是利用10600nm二氧化碳雷射波長作用，將雷射輸出的脈衝時間縮至非常短，表面會形成極微創的傷口，達到膚質與表面凹洞的改善，但能量精準深層，有效破壞纖維化，刺激膠原蛋白再生，且修復期短，是目前最能符合消費者期望的治療方式。

林亮辰醫師說明，痘疤治療的原理在於「破壞異常組織、新生正常組織」，然而過往雷射因擊發速率較慢，在擊發的過程中，真正的能量變少而熱能變多，因此會將周邊的組織過度破壞，造成治療過程中病人感到疼痛、反黑或發炎的狀況。而UP雷射可以精準地將能量打進需要的位置，又不會過度傷害組織，減少反黑跟熱破壞的恢復期。

林上立醫師表示，一般雷射治療痘疤，醫師與病人最不樂見的情況便是：治療後，病人需要好幾個月修復或是照顧傷口。除了會造成病人生活不便，更容易會有反黑狀況發生。因此「恢復期的長短」與後續反黑期，也被稱之為「不良副作用」發生的機率，便成為醫師在選擇治療痘疤方式的考量因素。在他使用雷射的經驗中，「大概沒有能超越UP雷射效果的了！」因此，UP雷射也成為他最常使用的治療方式。

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痘疤型態複雜 UP雷射結合皮秒雷射治療成趨勢

林上立醫師表示，痘疤本身的變異較大，也會牽涉較多的因素，包括色素、疤痕的深淺以及疤痕下皮膚組織的狀況。因為斑點位於皮膚較表層的地方，因此雖然使用皮秒雷射的方式處理黑色素是可行的方法，然而疤痕卻有不同深淺，較深的凹疤治療後所需的修復期也會較長。痘疤的深淺不一，對應的能量深度與強弱都會不同。皮秒雷射適合處理滾動型疤痕，對於廂車型和冰鑿型疤痕就不見得會有良好的效果。而UP雷射的作用深度比皮秒雷射深，可以治療深層痘疤問題。彭賢禮醫師也提到，UP雷射擁有三大治療模式，能依不同深度凹疤，使用不同的穿透深度。若疤痕的組織纖維傷害過於深層，使飛梭雷射無法到達時，就會採用UP雷射的治療方式。林亮辰醫師表示，UP雷射的出現讓我們重新定義飛梭雷射應有的樣貌，帶給痘疤病人一線曙光。並且表示在未來的回春治療與難治療的細紋毛孔改善上，UP雷射也能帶來顯著的成果。

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年3月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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