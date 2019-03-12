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點痣除斑 創造好運臉蛋

2019-03-12 13:51醫美時尚

【採訪撰文／Miki；本文感謝 張鈺珠老師、林政賢醫師提供專業諮詢】

從面相學的角度來看，臉上的痣、斑可能對個人的身體、心理甚至命運產生影響，而從皮膚科的角度來看，究竟哪些痣、斑不需特別在意，怎樣的狀況下又需要積極處理呢？讓命理師張鈺珠和專業皮膚科醫師林政賢為你解惑！

位於面相中「十三部位（臉部正中央由額頭至下巴直線區域部位）」的痣，以及赤黑色、暗黑色、枯白色、灰褐色的「惡痣」，可尋求醫美協助加以去除；至於朱紅色、漆黑色（亮黑色）、白玉色的「善痣」，則可考慮保留，有時反而更具個性美。以下為簡單的痣、斑觀看法則：

✦ 額頭痣：額頭有痣，通常是幼年發過高燒所導致，也應留意心血管健康。

✦ 眼眉痣：眉眼之間的田宅宮有痣，代表脾胃較弱，容易消化不良；雙眉之間出現痣，表示天生免疫力較差，須慎防傷風感冒引起的併發症。

✦ 鼻周痣：鼻樑有痣，表示脊椎較弱，應慎防腰痛之苦；鼻子兩旁有痣，暗示肝膽分泌不正常，可能消化器官有狀況；鼻準頭與鼻翼有痣，可能胃部功能較差，易有潰瘍或長年胃疾。

✦ 法令與顴骨痣：法令紋上有痣，表示手部與足部容易受傷；顴骨上出現痣，象徵肩頸容易有病痛；靠近耳朵的兩頰部位有痣，應提防腰間部位疾病。

✦ 唇周痣：鼻準頭下端及人中有痣，女性應注意婦科問題，男性則要留心泌尿系統問題；嘴唇上或嘴巴附近有痣，代表消化功能較差；下巴有痣，要提防筋絡及骨骼方面問題，並留意過敏現象；嘴巴下方有痣，不宜飲酒過量，並應注意水中安全。

命理師張鈺珠表示，愛美人士若要除痣，不僅要選對方法，也要選對時機，切勿隨便在夜市路邊找人點痣除斑，一定要找合格的診所和醫師處理，以免弄巧成拙、失敗破相，改運開運不成，反而後患無窮。

斑、痣成因大不同　治療方式也有異

「斑」和「痣」的生成，通常與個人體質及後天因素有關。「斑」主要是因為黑色素增加，可分為淺層表皮的斑、深層真皮的斑，以及前述兩者混合型的斑，有些屬於先天性，如雀斑、顴骨母斑均是因體質產生的斑，另有因色素沈澱而留下的痘疤、因紫外線照射的曬斑，或老化產生的老人斑，則屬於後天因素造成。

「痣」則是因為含黑色素的「痣」細胞增生所致，其外觀較黑、平坦的痣屬於淺層痣，顏色偏藍、較突起的痣則可能屬於深層痣，治療上較為困難。林政賢醫師指出，一個人的皮膚上會不會生成痣，和個人的先天體質較有關聯，但那些痣未必從小就會出現在皮膚上，有些人很小就發現身上某些部位有痣，但也有些痣是長大之後才慢慢浮現出來。

斑可分為淺層表皮的、深層真皮的，以及前述兩者混合型的斑，治療方式較為單純。目前除斑較有效且安全的治療方式以「色素型雷射」為主，舉凡亞歷山大雷射、紅寶石雷射、銣雅各雷射，用以治療淺層斑約1～2次療程即可去除；針對深層斑亦能使用這三種雷射，唯波長的參數設定及施打方式較為不同，也需要進行較多次療程。

而除痣不僅要去掉黑色素，也要去除痣的細胞，才能將其徹底消滅。由於痣的成因較為複雜，治療方式也有差異，必須由專業皮膚科醫師根據痣的深度、大小來判斷應使用何種方式來處理，才能完美去除。除了前述的雷射及鉺雅各雷射，還可搭配其他方式予以治療。以深層痣來說，可先以電燒方式將皮膚表面的突起部分去除，再以色素型雷射去除殘留的色素，就能以較少的治療次數達到較完美的效果。

此外，也有診所採用「液態氮冷凍治療」的方式來除斑，其原理是利用攝氏零下196度的液態氮，透過冷凍、回溫的循環來凍傷、破壞病變的表皮細胞，促使皮膚結痂並層層脫落，藉以達到除斑效果。林政賢醫師提醒，此方式雖可除斑，但後續發生黑色素沈澱的機率很高。

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斑、痣對人體無害　但要小心「惡性黑色素瘤」

基本上，斑對人體並沒有特別的危害，也較無病變的可能，患者多半是為了上妝不易、臉部看起來髒髒的等美觀因素而有除斑需求，「但是痣就不一樣了！」林政賢醫師表示，不僅止於外觀上的考量，如果痣有病變疑慮，就必須特別留意。有一種稱為「惡性黑色素瘤」的皮膚腫瘤，東方人通常長在手掌、腳掌、手指、腳趾等位置，不僅治療方式複雜、癒後不佳，轉移機率也高，但由於初期不容易發現，許多人會將它誤認一般的痣，實在不可不慎。

林政賢醫師說明，人體任何有皮膚的地方都可能產生痣的病變，從顏色、邊緣、形狀、大小等特徵可以初步觀察，例如顏色斑駁不均勻、邊緣不規則、表面突起、大於0.6cm、快速變化生長等，就有較高的病變機率。若家族中有惡性黑色素瘤病史的患者，也應定期自我檢測，一旦發現自己身上產生了這些特徵的痣，就應儘速求診於皮膚科，由專業醫師診斷是否應該去除，以免延誤治療。

接受除斑、除痣治療，若只是單純的去除色素而未損傷表皮，僅需塗抹抗生素藥膏，並加強防曬、避免反黑即可；若表皮經過治療而有破損，就必須視為一般外傷的傷口處理，應適當清潔、保持乾爽、給予抗生素藥膏，並提供適當包覆，避免傷口感染的風險，一般在7～10天內即可逐漸癒合。

點痣、除斑　都應尋求專業皮膚科醫師診斷

「除斑、除痣是一門很大的學問！」包含判斷有否病變可能、是否要處理、治療方式的選擇等，都需要專業皮膚科醫師的診斷。林政賢醫師提醒，坊間有些美容沙龍、夜市的點痣攤位採用化學藥水、藥膏塗抹在皮膚上，利用化學燒灼原理來除斑，但因為燒灼深度難以掌握，容易使皮膚腐蝕過深而留下疤痕，更可能導致蟹足腫、坑疤或色素沈澱，這些都是難以挽回的傷害，民眾應該避免透過這些管道來處理痣斑問題。想要點痣除斑嗎？尋求專業皮膚科醫師的評估與建議，才能真正創造一張淨白無瑕的好運臉蛋喔！


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命理老師 張鈺珠

經歷：台灣人相學會第六屆理事｜知名人相學大師蕭湘居士叩頭弟子｜日本植村秀彩妝學校畢業｜開運面相結合彩妝美學第一人｜台灣相學醫美講座首席講師

專長：談相．觀氣：面相．手相．摸骨．氣色｜化妝教學：開運化妝．OL彩妝教學．手面相教學


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林政賢 醫師

學經歷：林政賢皮膚科診所院長｜台灣大學醫學系｜台灣皮膚科醫學會會員｜台灣皮膚暨美容外科醫學會會員｜台灣皮膚科專科醫師｜成功大學皮膚部臨床教師｜大林慈濟醫院皮膚科主治醫師｜微整形示範講師｜舒顏萃注射種子教學醫師｜KingNet國家網路醫院熱心公益顧問醫師

專長：全臉統合式美學評估、微整形、雷射光療、青春痘、一般皮膚病等

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【更多精采內容請見《醫美時尚108年3月號》】

醫美時尚

《Dr.BEAUTY醫美時尚》 雜誌是一本專門介紹整形、醫學美容、保養、時尚等全方面美麗訊息的專業雜誌，內容豐富且深入的報導態度並搭配醫師群的專業諮詢，以活潑生動的呈現方式融合於各項各單元議題。

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